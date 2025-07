DESCOPERIREA care l-a lăsat pe Jorge fără cuvinte! Are legătură cu Andra şi Cătălin Măruţă: „Eram toți acolo, nu-mi venea să cred”

Jorge se bucură de armonie între profesie și viața de familie. Luna trecută, artistul și soția sa, Ramona, au aniversat în Santorini 12 ani de mariaj, ocazie cu care și-au schimbat verighetele, iar artistul nu a uitat să treacă pe la preot pentru a le sfinți. Acesta ne-a spus că, de ani buni și-a găsit un duhovnic și că l-a urmat, chiar dacă nu mai slujește într-o parohie din apropierea locuinței sale. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Jorge ne-a povestit că a descoperit, întâmplător, anul trecut, la un concert că are același duhovnic cu familia Măruță.

Pe plan profesional, lui Jorge oficial îi merge bine. Pe lângă muzică, podcast și prezentări de evenimente, artistul a investit, alături de Ramona, în primăvara anului trecut, în imobiliare, o decizie inspirată care sporește veniturile familiei. Artistul ne-a povestit ce surprize le pregătește turiștilor care se cazează în apartamentele lor de la malul mării, dar și cum unele persoane aleg să plece acasă cu câte o amintire: o pernă, o păturică.

Jorge: “Am descoperit că avem același duhovnic cu Cătălin Măruță și cu Andra. Ne-am întâlnit la un eveniment”

CANCAN.RO: Aveți un preot apropiat de sufletul vostru?

Jorge: Da și am descoperit că avem același preot și același duhovnic cu Cătălin Măruță și cu Andra. Ne-am întâlnit la un eveniment, la concertul de Crăciun și era acolo. Părinte, ce faceți? „A, păi uite că nu știam, uite că ne-am văzut aici”. Și eram toți acolo, nu-mi venea să cred. Da, foarte tare.

CANCAN.RO: Ai avut parte de căutări până să găsești un preot cu care să rezonezi?

Jorge: Este preotul care era înainte la Biserica Cerceluș, unde eu stăteam înainte. Și acolo l-am cunoscut, el nu mai e la parohia aia, e cu totul și cu totul în altă parte, în Ilfov undeva. Dar am păstrat legătura pentru că așa am simțit conexiunea asta cu el și apoi cu familia mea. Ne știm, cred că de 15 ani.

Jorge: “Se mai întâmplă, oamenii mai iau lucruri din hotel”

CANCAN.RO: Și pentru că tot suntem în plin sezon. Câte apartamente aveți la mare? Le-ați mai înmulțit?

Jorge: Lucrăm, am mai adăugat, dar nu contează. Ne focusăm pe cele de la mare, restul sunt pe termen lung. Dar da, suntem în plin sezon acum la mare, în Năvodari, în Mamaia Nord. Ce să zic? Doamne, mulțumim că sunt turiști și că vin și stau la noi! Când am plecat de la mare și m-am întâlnit în fața complexului, pe plajă, cu cineva care stătea la noi și mi s-a umplut inima. Mi-a zis: ce frumos ați făcut! Că e foarte frumos înăuntru!

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat să ai și daune?

Jorge: Sunt foarte recunoscător oamenilor care au venit la noi și le mulțumesc dacă ne urmăresc, pentru că au avut foarte mare grijă. Noi am lăsat mici cadouri pentru ei, așa am simțit. De exemplu, dacă iei un sejur mai lung de trei zile, patru zile, cinci zile, am făcut sacoșe de plaje personalizate, sunt și waterproof. Mai avem și o hârtiuță cu autograf. Avem acolo niște, mă rog, niște papucei inscripționați. Adică pot oamenii să le ia. Restul care au mai fost luate, aia e să fie primate. Se mai întâmplă, oamenii mai iau lucruri din hotel. Ne bucurăm că vin la noi și că ne aleg pe noi. Acum, o pernă, o păturică, am luat altele, nu-i problemă.

