Acasă » Știri » Misterul care încă bântuie Opera Română: corist găsit mort pe scări, adevărul n-a ieșit la lumină nici după 10 ani

Misterul care încă bântuie Opera Română: corist găsit mort pe scări, adevărul n-a ieșit la lumină nici după 10 ani

De: Paul Hangerli 21/12/2025 | 00:30
Misterul care încă bântuie Opera Română: corist găsit mort pe scări, adevărul n-a ieșit la lumină nici după 10 ani
Opera, sursa-pexels.com

Au trecut aproape 10 ani de la unul dintre cele mai tulburătoare episoade petrecute în spatele cortinei de la Opera Națională București. Un corist respectat a fost găsit mort pe scările clădirii, iar de atunci întrebarea a rămas aceeași: ce s-a întâmplat, de fapt, în noaptea în care Aurel Ilie și-a pierdut viața?

O descoperire șocantă, într-un loc al artei

Tragedia s-a petrecut în decembrie 2016, într-un loc în care moartea nu ar trebui să apară decât ca joc scenic: Opera Națională București. În spatele decorurilor somptuoase, al aplauzelor și al serilor de gală, realitatea a lovit brutal. Aurel Ilie, în vârstă de 60 de ani, membru al corului, a fost găsit fără viață pe treptele de acces dintre etajele superioare ale clădirii, într-o zonă rar frecventată, aproape de cupolă — un loc tehnic, rece, fără public, fără martori, fără explicații. Nu era un culoar pe unde artiștii să circule firesc, nu era o zonă de repetiții, ci un spațiu izolat, care ridică și astăzi semne de întrebare.

Descoperirea a fost făcută de un alt angajat al Operei, care avea drum întâmplător prin acea zonă. Șocul a fost total. Într-o instituție construită pe rigoare, repetiții și disciplină aproape militară, apariția unui trup inert pe scări a tăiat respirația tuturor. Într-un loc dedicat artei și armoniei, scena era una de film noir: bandă de delimitare, criminaliști, tăcere grea și colegi care nu-și puteau explica cum un om cu care cântaseră cu o seară înainte ajunsese să moară singur, pe scări, în inima Operei

Anchetă pentru un deces suspect și ultimele ore pline de semne de întrebare

Poliția Capitalei a intervenit rapid după descoperirea trupului neînsuflețit, iar cazul a fost preluat de polițiștii de la investigații criminale, cu sprijinul criminaliștilor și al medicilor legiști, semn că moartea coristului nu putea fi tratată ca un incident obișnuit. La primele examinări efectuate la fața locului, nu au fost identificate urme vizibile de violență pe trupul lui Aurel Ilie, iar ancheta a luat în calcul două ipoteze principale: un accident nefericit, o posibilă cădere pe scări, sau o problemă medicală gravă, cel mai probabil de natură cardiacă. Autopsia urma să stabilească exact cauza decesului, însă, în mod inexplicabil, rezultatele acesteia nu au fost comunicate public în mod clar și definitiv, lăsând cazul într-o zonă gri.

Cronologia ultimelor sale ore ridică și astăzi semne de întrebare: Aurel Ilie fusese văzut ultima oară duminică seară, când participase normal la spectacolul Operei, fără să dea semne că ceva nu ar fi în regulă. Luni nu a mai ajuns acasă, iar fiul său, îngrijorat, l-a dat dispărut la Poliție. Abia marți, trupul său a fost descoperit chiar în clădirea unde își construise cariera, într-o zonă izolată, rar frecventată, în care personalul artistic nu avea activitate curentă — un detaliu care, la aproape zece ani distanță, continuă să alimenteze întrebări fără răspuns.

Zvonuri, tăceri și întrebări fără răspuns, la zece ani distanță

La momentul tragediei, au circulat discret informații potrivit cărora Aurel Ilie ar fi trecut printr-o perioadă personală dificilă, inclusiv după pierderea soției, însă niciunul dintre aceste detalii nu a fost confirmat oficial ca având vreo legătură directă cu moartea sa. Ancheta s-a oprit în zona concluziilor preliminare, fără explicații ferme și fără o poziție publică clară care să închidă definitiv cazul. În lipsa unui verdict limpede, dosarul s-a estompat treptat, acoperit de tăcere și de trecerea timpului. Astăzi, la aproape zece ani de la descoperirea șocantă din clădirea Operei Române, întrebările rămân aceleași: a fost un accident absurd, un stop cardiac survenit într-un moment nefericit sau un episod care nu a fost niciodată elucidat complet? Cert este că nimeni nu a ieșit public să spună clar ce s-a întâmplat, iar moartea coristului rămâne unul dintre acele episoade tulburi din instituțiile de cultură, unde luminile scenei pot ascunde, uneori, povești greu de explicat.

Citește și:

Din 2029, Oscarurile se mută pe YouTube! Cea mai prestigioasă ceremonie a cinematografiei părăsește televiziunea tradițională după peste 70 de ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cozonacul a ajuns atât de scump, încât românii își cumpără la felie. Ce preț are acum, în decembrie 2025
Știri
Cozonacul a ajuns atât de scump, încât românii își cumpără la felie. Ce preț are acum, în decembrie…
Aventură fantasy spectaculoasă cu staruri din „Spider-Man”, „Dune” și Netflix: a apărut trailerul filmului „Arborele lumilor minunate”
Știri
Aventură fantasy spectaculoasă cu staruri din „Spider-Man”, „Dune” și Netflix: a apărut trailerul filmului „Arborele lumilor minunate”
Cât ar trebui să mâncăm, de fapt, de Crăciun. Un medic trage semnalul de alarmă
Mediafax
Cât ar trebui să mâncăm, de fapt, de Crăciun. Un medic trage semnalul...
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest lucru
Gandul.ro
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul de bronz
Adevarul
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul...
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
Digi24
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din...
Ce va indica noua etichetă de pe electrocasnice. Cumpărătorii vor fi primii anunțați
Mediafax
Ce va indica noua etichetă de pe electrocasnice. Cumpărătorii vor fi primii anunțați
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme”
Digi 24
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea...
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest lucru
Gandul.ro
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce poți mânca la McDonald’s în China cu 27 de lei. Ce povestește o studentă din România
Ce poți mânca la McDonald’s în China cu 27 de lei. Ce povestește o studentă din România
Horoscop 21 decembrie 2025. Zodia care se stresează că nu va avea bani de Sărbători
Horoscop 21 decembrie 2025. Zodia care se stresează că nu va avea bani de Sărbători
Cozonacul a ajuns atât de scump, încât românii își cumpără la felie. Ce preț are acum, în decembrie ...
Cozonacul a ajuns atât de scump, încât românii își cumpără la felie. Ce preț are acum, în decembrie 2025
Cadoul de la Moșul “poznaș” l-a lăsat mască! Aurelian Temișan, plot twist înainte de Crăciun
Cadoul de la Moșul “poznaș” l-a lăsat mască! Aurelian Temișan, plot twist înainte de Crăciun
Aventură fantasy spectaculoasă cu staruri din „Spider-Man”, „Dune” și Netflix: a apărut trailerul ...
Aventură fantasy spectaculoasă cu staruri din „Spider-Man”, „Dune” și Netflix: a apărut trailerul filmului „Arborele lumilor minunate”
Tragedie în Bacău. O femeie însărcinată și partenerul ei au murit, după ce un șofer a intrat ...
Tragedie în Bacău. O femeie însărcinată și partenerul ei au murit, după ce un șofer a intrat direct în ei
Vezi toate știrile
×