Jorge şi-a lăsat soţia fără cuvinte în ziua în care au împlinit 12 ani de căsătorie. Ce s-a întâmplat în Santorini: “A fost șocată! Nu se aştepta”

Jorge și Ramona Prodea au aniversat luna asta 12 ani de când sunt căsătoriți. Ca în fiecare an, partenera sa de viață este cerută din în căsătorie și își îmbogățește colecția de bijuterii cu încă un inel. Anul acesta, artistul a schimbat foaia și a lăsat-o pur și simplu fără cuvinte. Jorge a povestit, pentru CANCAN.RO, cum a organizat totul ca la carte, fără să trezească vreo bănuială până la un moment dat când Ramona s-a prins că i se pregătește ceva. Surpriza a fost fabuloasă!

Jorge a intrat anul trecut ca partener într-o afacere cu bijuterii, așa că a prins momentul pentru a schimba verighetele și a le personaliza după bunul plac. Surpriza a fost pusă la cale cu ocazia aniversării celor 12 ani de când el și Ramona sunt soț și soție. Artistul și-a însoțit partenera de viață într-o călătorie în interes de serviciu, după care a continuat cu o escapadă romantică în Santorini, unde a cerut-o din nou în căsătorie. Și ca tacâmul să fie complet, artistul a avut grijă ca noile verighete să fie sfințite de duhovnicul său de la o parohie din București. Jorge ne-a oferit toate detaliile, zilele trecute, la Unica Urban Party Nostalgia 2025.

Jorge: “Am eliminat glutenul de vreo 2 luni și lactatele”

CANCAN.RO: Observam că ai mai slăbit. Te-ai chinuit sau s-a întâmplat?

Jorge: Da. Nu m-am chinuit, nu e chestie de chinuială, e chestie de disciplină. Am eliminat glutenul, de exemplu, de vreo două 2 luni de zile și lactatele – iaurtul, brânza, le-am scos din alimentație pur și simplu. Mă simt altfel. Și am și citit despre asta, puteți să căutați pe net și vezi alimentele care sunt permise și alimentele care dau inflamație în corp. Și asta am făcut: țin 2 – 3 luni asta și după aceea încet, încet introduc alimente. Într-adevăr, se vede, ți se trage din țesutul adipos așa, nu mai ești pufos.

CANCAN.RO: Și cântaru’ ce zice? Câte kilograme sunt în minus?

Jorge: Păi nu, că nu e la cântar, nu am multe, e un kilogram sau ceva de genul diferența, dar faptul că nu mai ești pufos și am făcut și fac sală și mănânc proteină mai multă s-au mărit mușchii și atunci nu am slăbit mult. Dar se vede altfel, textura pielei e diferită, e altfel.

Jorge: “ M-am ocupat de tot, habar nu avea soția mea”

Jorge: Bine, și faptul că nu beau alcool și nu mănânc desert, dar asta e peste. Toată lumea care îmi spune: m-am lăsat și eu de alcool și uite că am altfel pielea, se vede fața. Una că alcoolul inflamează, doi că are și efecte asupra creierului. Dar la noi în România e o problemă dacă nu bei, e ceva: ori ești bolnav, ori ai tu, nu ești ce trebuie, știi? De ce? Nu se pune problema că nu bei apă, de ce nu bei alcool?

CANCAN.RO: Hai să vorbim un pic și despre aniversarea voastră, a 12-a cerere în căsătorie.

Jorge: A 12-a cerere în căsătorie anul ăsta a fost în Santorini, a fost ceva extraordinar. M-am ocupat de tot, habar nu avea soția mea. Am plecat cu ea în Grecia la întâlnirile cu clienții ei și nu i-am spus că de acolo am plecat spre Santorini. Și a rămas total surprinsă, nu se aștepta, vorbisem cu agenția. Și a fost o super mare surpriză, adică a fost șocată. Nici nu a bănuit. Ea era concentrată la întâlniri, a fost fabulous!

CANCAN.RO: Deci până acum are 12 inele, nu?

Jorge: Nu chiar 12, pentru că nu în fiecare an i-am oferit un inel. Anul ăsta am schimbat, de exemplu, verighetele. Sunt din noua colecție Jorge și Kara Diamond și anul ăsta am schimbat verighetele. Sunt tot așa, le-am dus la duhovnic, le-a sfințit, sunt din nou ce trebuie.

Urmează vacanța la all inclusive în Turcia

CANCAN.RO: Planuri de muncă sau planuri de vacanță? Cum se preconizează vara pentru tine?

Jorge: În sfârșit pot să-ți spun și eu că am o vacanță cu podcastul. Mai avem două episoade de postat și intrăm în concediu până la jumătatea lui septembrie. Deci, practic, din punctul ăsta de vedere, sunt în vacanță. Mai am câteva zile de muncă și după aceea plec cu copiii în concediu, în Turcia bineînțeles că în altă parte nu avem unde. E cel mai la îndemână și după aceea la muncă, înapoi: evenimente de prezentat, de cântat, asta facem vara. Și din toamnă o luăm iarăși cu podcastul, cu alte emisiuni, cine știe.

