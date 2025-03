Jorge nu a avut nicio șansă și… L-au „înghesuit” cu soția de față! Între două nu te plouă, dar între trei?

Jorge este un bărbat complex, pe lângă talentul artistic pe care a demonstrat că-l are de-a lungul timpului, a fost înzestrat şi cu alte calităţi. Sau poate s-a autoeducat. Treaba lui cum a făcut, dar ce vrem să scoatem noi în evidenţă de data aceasta este că are foarte muuultă răbdare atunci când ajunge cu soţia la mall. Culmea, am putea spune că îi şi place, iar imaginile surprinse de CANCAN.RO sunt dovada. Dar pe lângă cele menţionate anterior, trebuie neapărat să vă mai spunem că fostul prezentator îl are pe „vino-ncoa”. Tip frumos şi prezentabil aşa cum este Jorge nu a scăpat de fanele sale nici cu soţia de mână. Însă situaţia pe larg, o prezentăm în rândurile următoare.

Jorge, la fel ca alte persoane publice din România, are o agendă plină de evenimente, întâlniri, concerte şi aşa mai departe. De apreciat este că ori de câte ori are puţin timp liber îşi petrece chiar şi câteva ore în compania soţiei. Şi unde putea să o scoată ca să o facă fericită, dacă nu la shopping?

Jorge, „vânat” de fane de faţă cu soţia

Ajunşi la mall, cei doi soţi au luat la rând magazinele. Ramona şi-a ales câteva hăinuţe pe care să le poarte atunci când iese din casă, iar ultima oprire a fost la un magazin foarte cunoscut pentru comercializarea articolelor pe care doamnele şi domnişoarele le poartă pe sub îmbrăcăminte. La fel de răbdător, Jorge a intrat cu soţia, mult mai curios de această dată vă daţi seama, de ce vrea partenera lui să îşi achiziționeze. Mai mult decât atât, chiar el i-a arătat câteva modele de lenjerie, dar până la urmă a lăsat-o pe ea să decidă. Un bărbat deştept care ştie că femeia are întotdeauna ultimul cuvânt. Aţi putea chiar să-i luaţi exemplul🤣🤣🤣

Cât a aşteptat-o pe Ramona, Jorge şi-a verificat telefonul, iar la un moment dat, a fost recunoscut de două tipe blonde. I-au zâmbit, artistul s-a arătat încântat, iar dacă au văzut că e loc, fetele s-au întors din drum pentru a schimba două vorbe cu acesta. Şi ce au mai râs 🤣🤣 Nu i-au cerut să facă vreo poză să se laude pe la prieteni sau rude, femeile s-au mulţumit doar cu dialogul.

NU RATA: Jorge dezvăluie cum a ajuns din ospătar, artist. Marius Moga l-a propulsat, dar… „N-a fost așa un succes fabulos”

Probabil n-au mai plusat pentru că Ramona a terminat brusc sesiunea de cumpărături şi s-a întors lângă soţul ei pe care l-a luat şi l-a dus în siguranţă acasă! 🤣🤣 Jorge, mândru tare de întreaga scenă a păşit ţantoş până la parcare, apoi amândoi s-au făcut nevăzuţi.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.