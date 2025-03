Jorge dezvăluie cum a ajuns din ospătar, artist. Marius Moga l-a propulsat, dar… „N-a fost așa un succes fabulos”

Jorge se numără astăzi printre cei mai carismatici artiști, care, în paralel cu muzica și cu actoria face bani frumoși și din afaceri imobiliare, dar și cu diamante. Cântărețul are fler, mai ales că este absolvent al secției Managamentul Afacerilor de la Academia de Studii Economice. Până să-și dea seama că muzica este adevărata lui vocație, dar și să descopere că are la îndemână și alte paliere ca surse de venit, Jorge a lucrat ca ospătar, dar a făcut impresie bună abia la pupitrul DJ-ului, unde a demonstrat că se pricepe. În interviul exclusiv pentru CANCAN.RO, artistul ne-a povestit cum a făcut primii bani, că s-a lansat în showbiz sub bagheta lui Moga, dar că a dobândit succesul o piesă compusă de el.

Jorge își împarte timpul între familie, muzică, afaceri, dar și propriul podcast. Chiar dacă a prins de la o vârstă fragedă „microbul” muzicii de la tatăl său, care cânta la nunțile din Macedonia, când el era doar un copil, Jorge nu și-a găsit din prima vocația de artist. Până să debuteze în showbiz, în urmă cu peste două decenii, alături de colegii lui de la trupa Cocktail, Jorge și-a făcut încălzirea ca ospătar, dar s-a remarcat rapid în postura de DJ.

Jorge: “M-am pus eu la pupitru și am început să pun muzică”

CANCAN.RO: Îți amintești din ce ai câștigat primii bani?

Jorge: Primii bani i-am făcut ca ospătar, aveam 17 ani, lucram la un club și lucram doar vineri și sâmbătă seara. Era de petreceri clubul, de noapte și cred că după aceea am stat 2 ani. La 19 ani, după ce am dat bacul m-am angajat din nou ospătar, dar am trecut la DJ pentru că rămăseseră fără DJ. Și m-am pus eu la pupitru și am început să pun muzică și acolo am rămas și după aceea vreo 2 ani am pus muzică. Așa am început, după aceea la Pop Stars , după aceea is history.

CANCAN.RO: Deci ți-ai găsit destul de repede vocația?

Jorge: Da, dar eu n-am știut că aia e vocația mea. Adică mi se părea și într-adevăr așa e pentru zona asta. Să devii artist nu e doar o dată, ai apărut undeva sau ai lansat o melodie, gata, ești artist! Ai nevoie de confirmare. Ai nevoie de ani de zile de muncă, ai nevoie de stabilitate, să-ți consolidezi cariera. Nu merge așa. Acum e foarte… mă uit și la tinerii care aspiră în a fi cântărești sau care își doresc să fie în showbiz sau influenceri. Au impresia că dacă au apărut odată cu ceva, gata, toată lumea. Lumea te uită imediat. Trebuie să fii mereu, în permanență să vii cu ceva, mereu să fii în producție, mereu să apari undeva. Nu merge așa. Cu o floare nu se face primăvară.

Jorge: „Melodia care a avut cel mai mare succes în cariera mea a fost o melodie compusă de mine”

CANCAN.RO: Care a fost compozitorul care ți-a creat acel hit cu care ai dat lovitura în muzica?

Jorge: Ai să fii surprinsă, compozitorul acela am fost eu. Melodia care a avut cel mai mare succes în cariera mea a fost o melodie compusă de mine, dar lansarea ca și artist a fost cu Marius Moga, unde eram în trupa Cocktail și acolo eram cinci – doi băieți, trei fete. Marius Moga ne-a făcut un album, a fost foarte frumoasă perioada aceea, dar n-a fost așa un succes fabulos. Era un succes bun, a fost un succes de la care s-a plecat bine, după aceea a contat ce am făcut mai departe.

