Puțini șoferi știu. La ce folosește butonul de pe centura de siguranță

În fiecare zi, urcăm la volan sau pe scaunul din dreapta fără să ne gândim prea mult la riscurile reale ale traficului. Mașinile moderne sunt tot mai performante, însă siguranța pasagerilor depinde în continuare de câteva elemente esențiale, adesea trecute cu vederea. Unul dintre ele este centura de siguranță, un dispozitiv aparent banal, dar cu un rol crucial în protejarea vieții în cazul unui accident rutier. Pe ea este și un buton negru căruia nu i se acordă importanță și multe persoane nu știu la ce se folosește.

Centura de siguranță reprezintă una dintre cele mai importante măsuri de protecție pentru șoferi și pasageri în cazul unui accident rutier. Numeroase studii au demonstrat că purtarea centurii reduce semnificativ riscul de răniri grave sau deces. Specialiștii în siguranță rutieră subliniază constant faptul că acest gest simplu este cea mai eficientă metodă de a ne proteja atunci când are loc un impact.

Puțini șoferi știu însă rolul exact al micuțului buton montat pe banda centurii. Acesta are o funcție practică esențială. Împiedică alunecarea cataramei prea jos, menținând-o într-o poziție ușor accesibilă.

În plus, acest opritor ajută la protejarea centurii în timp, deoarece previne lovirea repetată a cataramei de mecanismul de strângere sau de partea inferioară a benzii, reducând astfel uzura prematură.

Când a apărut centura de siguranță

Centura de siguranță în forma cunoscută astăzi, cu prindere în trei puncte, a apărut la finalul anilor 1950. Ea a fost creată în 1959 de inginerul suedez Nils Bohlin, pe atunci angajat al companiei Volvo. Într-o decizie considerată istorică, producătorul auto a ales să nu păstreze exclusivitatea brevetului, permițând tuturor constructorilor să utilizeze această invenție.

Datorită acestei alegeri, centura de siguranță a devenit un standard global, contribuind de-a lungul deceniilor la salvarea a milioane de vieți pe șoselele din întreaga lume.

