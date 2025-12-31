Acasă » Știri » Puțini șoferi știu. La ce folosește butonul de pe centura de siguranță

Puțini șoferi știu. La ce folosește butonul de pe centura de siguranță

De: Andreea Stăncescu 31/12/2025 | 17:29
Puțini șoferi știu. La ce folosește butonul de pe centura de siguranță
La ce ajută butonul de pe centura de siguranță

În fiecare zi, urcăm la volan sau pe scaunul din dreapta fără să ne gândim prea mult la riscurile reale ale traficului. Mașinile moderne sunt tot mai performante, însă siguranța pasagerilor depinde în continuare de câteva elemente esențiale, adesea trecute cu vederea. Unul dintre ele este centura de siguranță, un dispozitiv aparent banal, dar cu un rol crucial în protejarea vieții în cazul unui accident rutier. Pe ea este și un buton negru căruia nu i se acordă importanță și multe persoane nu știu la ce se folosește.

Centura de siguranță reprezintă una dintre cele mai importante măsuri de protecție pentru șoferi și pasageri în cazul unui accident rutier. Numeroase studii au demonstrat că purtarea centurii reduce semnificativ riscul de răniri grave sau deces. Specialiștii în siguranță rutieră subliniază constant faptul că acest gest simplu este cea mai eficientă metodă de a ne proteja atunci când are loc un impact.

Puțini șoferi știu însă rolul exact al micuțului buton montat pe banda centurii. Acesta are o funcție practică esențială. Împiedică alunecarea cataramei prea jos, menținând-o într-o poziție ușor accesibilă.

În plus, acest opritor ajută la protejarea centurii în timp, deoarece previne lovirea repetată a cataramei de mecanismul de strângere sau de partea inferioară a benzii, reducând astfel uzura prematură.

Cât de util este butonul de pe centură

Când a apărut centura de siguranță

Centura de siguranță în forma cunoscută astăzi, cu prindere în trei puncte, a apărut la finalul anilor 1950. Ea a fost creată în 1959 de inginerul suedez Nils Bohlin, pe atunci angajat al companiei Volvo. Într-o decizie considerată istorică, producătorul auto a ales să nu păstreze exclusivitatea brevetului, permițând tuturor constructorilor să utilizeze această invenție.

Datorită acestei alegeri, centura de siguranță a devenit un standard global, contribuind de-a lungul deceniilor la salvarea a milioane de vieți pe șoselele din întreaga lume.

CITEȘTE ȘI: Haos pe Valea Oltului! Zeci de mașini au fost blocate din cauza ninsorii

Un șofer roman a fost amendat cu aproape 10.000 de euro în Italia. Ce avea acesta în mașină

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Slăbiciunea pe care George Tănase o recunoaște după un 2025 perfect: „Primul an în care am reușit să nu renunț la niciuna”
Știri
Slăbiciunea pe care George Tănase o recunoaște după un 2025 perfect: „Primul an în care am reușit să…
Cu cât se majorează amenzile de circulație în 2026, de fapt. Cum se calculează punctul amendă
Știri
Cu cât se majorează amenzile de circulație în 2026, de fapt. Cum se calculează punctul amendă
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și...
Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română a făcut anunțul
Gandul.ro
Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în...
Ce se întâmplă atunci când ne spălăm prea des. Cum a ajuns excesul de curățenie să ne saboteze sistemul imunitar
Adevarul
Ce se întâmplă atunci când ne spălăm prea des. Cum a ajuns excesul...
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
Digi24
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum...
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Click.ro
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun...
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Digi 24
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
Digi24
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul...
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition are o problemă la inelul de zoom – VIDEO
go4it.ro
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition are o problemă la inelul de zoom – VIDEO
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română a făcut anunțul
Gandul.ro
Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română a făcut...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Slăbiciunea pe care George Tănase o recunoaște după un 2025 perfect: „Primul an în care am reușit ...
Slăbiciunea pe care George Tănase o recunoaște după un 2025 perfect: „Primul an în care am reușit să nu renunț la niciuna”
Cu cât se majorează amenzile de circulație în 2026, de fapt. Cum se calculează punctul amendă
Cu cât se majorează amenzile de circulație în 2026, de fapt. Cum se calculează punctul amendă
Cine a adus Revelionul în România și cum se sărbătorea la început. Tot ce nu știai despre noaptea ...
Cine a adus Revelionul în România și cum se sărbătorea la început. Tot ce nu știai despre noaptea dintre ani
Marius Calotă, la un pas să clacheze! Iubitul Rodicăi Stănoiu a explodat, chiar înainte de Revelion: ...
Marius Calotă, la un pas să clacheze! Iubitul Rodicăi Stănoiu a explodat, chiar înainte de Revelion: „Mi-a distrus totul”
Ioana State intră în 2026 cu lecțiile învățate. Promisiunea pentru Noul An: “Nu m-am mobilizat ...
Ioana State intră în 2026 cu lecțiile învățate. Promisiunea pentru Noul An: “Nu m-am mobilizat suficient de tare”
De ce se dă, de fapt, cu pocnitori de Anul Nou. De unde se trage tradiția zgomotului care alungă răul
De ce se dă, de fapt, cu pocnitori de Anul Nou. De unde se trage tradiția zgomotului care alungă răul
Vezi toate știrile
×