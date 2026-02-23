BANCUL ZILEI | Dilemă la divorț: „Aveți 3 copii. Cum îi împărțiți?”

Este luni, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

La divorţ….

-Bun, divorțați, dar aveţi 3 copii, cum îi împărţiţi?

Bărbatul:

-Mai facem unul!

Alte bancuri savuroase

Examenul de logică

La facultate, profesorul le spune studenților:

— Mâine aveți examen de logică. Vreau răspunsuri scurte, clare și… logice!

A doua zi, intră un student cu o foaie complet goală. Profesorul îl întreabă:

— Cum adică nimic scris? Unde e logica ta?

Studentul zice calm:

— Domnule profesor, logica e simplă. Dacă eu știu răspunsurile și dumneavoastră știți că eu știu răspunsurile, atunci e logic că nu mai trebuie să le scriu.

Profesorul oftează:

— Bine… și dacă eu nu știu că tu știi?

Studentul zâmbește:

— Atunci e logic că nici dumneavoastră nu știți că nu le știu… deci suntem în echilibru logic.

Profesorul, iritat:

— Bine, atunci spune-mi un exemplu de logică practică.

Studentul:

— Dacă văd un profesor supărat, e logic că nu a primit cafeaua. Dacă nu a primit cafeaua, e logic că dă note mici. Dacă dă note mici, e logic că eu pic examenul. Concluzie logică: mai bine plec acum.

Și a plecat.

A luat 10… la sport, că a fugit cel mai repede din sală.

Taxiul filosofic

Un tip urcă într-un taxi și îi spune șoferului:

— La gară, vă rog. Dar mergeți mai repede, mă grăbesc!

Șoferul pornește calm, respectând fiecare limită de viteză. Clientul devine nerăbdător:

— Puteți să accelerați? O să pierd trenul!

Șoferul, liniștit:

— Domnule, viața e ca un drum. Important nu e să ajungi repede, ci să ajungi în siguranță.

Clientul:

— Da, dar trenul pleacă în 10 minute!

Șoferul:

— Și timpul e relativ.

Clientul:

— Relativ e și bacșișul, dacă nu ajungem!

După câteva minute, taxiul oprește la un semafor roșu. Nicio mașină pe stradă.

Clientul:

— Haideți, treceți! Nu vine nimeni!

Șoferul:

— Nu pot. Regulile sunt reguli.

Clientul oftează:

— Dar când sunteți singur pe drum?

Șoferul:

— Atunci mă grăbesc… că nu mă vede nimeni.

În final ajung la gară exact când trenul pleacă din stație.

Clientul, disperat:

— Am pierdut trenul!

Șoferul, filozofic:

— Nu l-ați pierdut. Trenul v-a pierdut pe dumneavoastră.

Clientul îl privește lung și spune:

— Perfect… atunci să mă ducă trenul acasă.

