BANCUL ZILEI | Dilemă la divorț: „Aveți 3 copii. Cum îi împărțiți?”

La divorţ….
-Bun, divorțați, dar aveţi 3 copii, cum îi împărţiţi?
Bărbatul:
-Mai facem unul!
Examenul de logică
La facultate, profesorul le spune studenților:
— Mâine aveți examen de logică. Vreau răspunsuri scurte, clare și… logice!
A doua zi, intră un student cu o foaie complet goală. Profesorul îl întreabă:
— Cum adică nimic scris? Unde e logica ta?
Studentul zice calm:
— Domnule profesor, logica e simplă. Dacă eu știu răspunsurile și dumneavoastră știți că eu știu răspunsurile, atunci e logic că nu mai trebuie să le scriu.
Profesorul oftează:
— Bine… și dacă eu nu știu că tu știi?
Studentul zâmbește:
— Atunci e logic că nici dumneavoastră nu știți că nu le știu… deci suntem în echilibru logic.
Profesorul, iritat:
— Bine, atunci spune-mi un exemplu de logică practică.
Studentul:
— Dacă văd un profesor supărat, e logic că nu a primit cafeaua. Dacă nu a primit cafeaua, e logic că dă note mici. Dacă dă note mici, e logic că eu pic examenul. Concluzie logică: mai bine plec acum.
Și a plecat.
A luat 10… la sport, că a fugit cel mai repede din sală.
Taxiul filosofic
Un tip urcă într-un taxi și îi spune șoferului:
— La gară, vă rog. Dar mergeți mai repede, mă grăbesc!
Șoferul pornește calm, respectând fiecare limită de viteză. Clientul devine nerăbdător:
— Puteți să accelerați? O să pierd trenul!
Șoferul, liniștit:
— Domnule, viața e ca un drum. Important nu e să ajungi repede, ci să ajungi în siguranță.
Clientul:
— Da, dar trenul pleacă în 10 minute!
Șoferul:
— Și timpul e relativ.
Clientul:
— Relativ e și bacșișul, dacă nu ajungem!
După câteva minute, taxiul oprește la un semafor roșu. Nicio mașină pe stradă.
Clientul:
— Haideți, treceți! Nu vine nimeni!
Șoferul:
— Nu pot. Regulile sunt reguli.
Clientul oftează:
— Dar când sunteți singur pe drum?
Șoferul:
— Atunci mă grăbesc… că nu mă vede nimeni.
În final ajung la gară exact când trenul pleacă din stație.
Clientul, disperat:
— Am pierdut trenul!
Șoferul, filozofic:
— Nu l-ați pierdut. Trenul v-a pierdut pe dumneavoastră.
Clientul îl privește lung și spune:
— Perfect… atunci să mă ducă trenul acasă.
