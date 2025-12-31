Fuego, cu sufletul deschis la final de 2025. Mesajul sincer înainte de Noul An: „Uităm să mai trăim”

În noaptea dintre ani, în momentele când artificiile brăzdează cerul, Fuego va fi acolo unde îi stă cel mai bine, pe scenă, aproape de oameni. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul ne-a dezvăluit care sunt planurile sale de după concert, dar și ce ar schimba la anul care urmează să se încheie.

Fuego ne-a mărturisit că după ce va cânta pentru cei care îl iubesc, în noaptea de revelion, se va întoarce în tihna casei sale și se va relaxa, cu un film bun.

Cât despre lista de obiective pe care vrea să o bifeze în noul an, sunt câteva importante, despre care ne-a povestit, în rândurile de mai jos.

Fuego: „Așteptările noastre sunt uneori mult prea intense”

Printre rânduri, artistul ne-a dat și câteva sfaturi, bune de luat cu noi în anul care va veni în curând.

Cânt în noaptea de Revelion, într-o locație de vis din Sinaia, două programe mai scurte și apoi revin acasă și mă relaxez privind la un film bun, o noutate din producțiile nominalizate la Globul de Aur anul acesta! În ultimii ani nu am prea cântat de Revelion, am preferat să mă odihnesc după turneele lungi, dar acum așa se potrivește! Și desigur, în noaptea dintre ani, mă veți vedea în programul de la TVR 1, cu mai multe momente speciale! Voi cânta câteva din cele mai iubite șlagăre ale mele din cei 30 de ani de carieră, precum “Sărut femeie, mâna ta”, “Toată lumea dansează”, “Ce seară minunată”, “Iubirea înflorește primăvara” și multe altele! Mai apoi, voi avea o serie de duete dedicate cumva proiectului „Drag de România mea!”, despre care vom vorbi, care a ajuns la sezonul 15 și care se vede de peste șapte ani, fără întrerupere, săptămânal, la TVR 2! Astfel, mă veți vedea în duet alături de mama mea de cântec, doamna Irina Loghin, de doamna Stela Enache și desigur, de minunata Paula Seling! Va fi frumos și trecerea dintre ani, cu noi toți! Va fi un program curat și plin de surprize! Am învățat în timp să nu mai am neapărat multe așteptări! Și chiar cred că așteptările noastre sunt uneori mult prea intense și într-o cantitate mult prea mare. De ce zic asta? Pentru că de la o etapă la alta, uităm să mai trăim, să mai vedem și pe lângă aceste momente, uităm să facem lucruri. Doar așteptăm să vină cineva să ni le dea pe tavă. Nu știu dacă gândurile mele sunt neapărat cele mai corecte și după cum am mai zis, nu trebuie luate de bune, cu literă de lege. Sunt simple constatări ale unui om care trăiește intens și care așteaptă și el, la rândul său, să-i vină și mai mult rândul la fericire. Și-acum, îmi permit și-o sugestie pentru voi – așteptați cu limite și încercați să trăiți fiecare secundă din plin, ca și cum ar fi ultima! Nu lăsați pe mâine ce puteți face azi și transformați acest Crăciun, din vremurile acestea complicate, în cel mai bun pe care l-ați așteptat și l-ați putut trăi vreodată! Dincolo de asta, vreau să putem pune pe picioare multele proiecte și concerte sub egida de „Fuego 50”!

„Mi-aș schimba puțin viziunea”

Privind spre 2026, lucrurile capătă o greutate aparte pentru Fuego. Va fi un an aniversat important, va împlini 50 de ani de viață și 35 de ani de carieră.

Va fi un an rotund pentru mine, aniversar! Împlinesc pe 23 august vârsta de 50 de ani și 35 de ani de carieră profesională, astfel ca e prilej de celebrare! Voi avea mai multe concerte pop simfonice cu orchestre ale filarmonicilor din România, turneu național major și desigur, un concert fulminant la Sala Palatului din București! Mai apoi vom avea sezon de aur al emisiunii „Drag de România mea!”, de la TVR 2, din fiecare sâmbătă de la 20.00! Sezonul 16 va fi dedicat celor 70 de ani ai TVR, dar și artiștilor din zona comercială a muzicii de la noi! Pregătesc și clipuri și melodii noi, din zone muzicale diferite!

Întrebat ce ar schimba la anul 2025, artistul ne-a spus, cu o sinceritate debordantă, că și-ar fi dorit să își schimbe viziunea și modul în care percepe oamenii.

Cred că aș acorda mai mult timp prietenilor, oamenilor dragi! Uneori totul este pe „mod automat”, într-o viteză în care uităm sau cel puțin eu uit să mai trăiesc cu adevărat, să văd de sufletele celor apropiați, să ascult mai mult sau să sun mai des! Apoi mi-aș schimba puțin și viziunea mea, pentru ca uneori am impresia că sunt eu defect și cred prea mult în oameni, în societate, în modificarea percepțiilor! Dincolo de asta, nu aș schimba nimic, pentru ca toate urmează un curs firesc, cu bune și mai puțin bune! Și degeaba vrem să îi schimbăm pe alții sau ce este în jur, dacă nu pornim în primul rând de la noi!

