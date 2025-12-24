Fuego aprinde spiritul Crăciunului în inimile tuturor. Poveștile unei copilării idilice, în Ajun

Pentru publicul larg, Crăciunul fără Fuego pare aproape un decor neterminat: lipsește colindul, emoția și vocea care, de aproape două decenii, acompaniază sărbătorile românilor. În timp ce alții își fac planuri de liniște, mese în familie și brad împodobit, Paul Surugiu intră, ca în fiecare an, în cea mai aglomerată perioadă din calendarul său. Scenele țării îl așteaptă, publicul îl caută, iar Crăciunul îl găsește la muncă!

Într-un interviu acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, Fuego ne vorbește despre sărbătorile trăite pe drumuri, despre tradițiile pe care nu le negociază, Crăciunurile copilăriei care încă îl emoționează și dorințele simple pe care i le-ar pune, simbolic, în sac lui Moș Crăciun. Un dialog cald, cu parfum de cozonac, amintiri și colind, dar și cu acea realitate mai puțin știută: pentru Fuego, Crăciunul nu e pauză, ci misiune.

„Eu văd Crăciunul ca pe o stare de bine”

CANCAN.RO: Ce planuri aveți pentru Crăciun?

Fuego: Desigur, cânt! Pentru mine, Crăciunul, de 19 ani, înseamnă scenă, cântat, colindat, turnee, drumuri și oameni fericiți. Ies pe scenele țării toată luna și încerc să fac publicul meu să uite pentru două ore de concert de toate problemele și să simtă pacea pe care această sărbătoare o aduce în noi. Nu e nimic artificial la mijloc. Nu vă imaginați ce sentimente trăiesc eu atunci când văd chipuri împlinite care au transformat în tradiție prezența la spectacolul meu. Și încerc mereu să ofer noutăți, să vin cu umor, cu farmec al sărbătorii, cu amintiri, cu ritm și cu multă emoție.

La spectacolele mele de Crăciun este ca în viață, ca într-o poveste, cu râs, cu simplitate, cântec, lacrimi, emoții, nostalgie și cu starea de bine care le rămâne tuturor la final. Eu văd Crăciunul ca pe o stare de bine. Asta înseamnă și pentru mine și vreau să cred că asta înseamnă pentru toți.

CANCAN.RO: Care este tradiția pe care o păstrați cu sfințenie de Crăciun, indiferent de locul în care vă aflați?

Fuego: Dincolo de colindat, nu am o tradiție anume! Eu sunt un om cu picioarele pe pământ și nu cred în basme, dar povestea Crăciunului mă prinde mereu, pentru că așa mi-o fac eu și așa consider că trebuie să fie la fiecare.

Crăciunul are în el un strop de înțelepciune, are zile magice, are căldură în case și frig afară, are tradiții de la care oamenii nu se abat, are rutine frumoase, are glas și memorie și mai are ceva ce doar acum simțim – o împăcare a firilor, pe care ne-o păstrăm până după Anul Nou … Ar fi frumos să ne țină pe mai mulți dintr-un Crăciun în altul, doar că oamenii sunt schimbători și deseori copleșiți de probleme și de încărcătura timpului. Da, eu cred că de Crăciun avem nevoia de a ieși din rutină și de a intra într-o poveste! Vă doresc să aveți un Crăciun luminat, de Rai colindat!

”Crăciunul copilăriei mele rămâne una dintre imaginile idilice și speciale, care mă însoțește și azi”

CANCAN.RO: Care a fost pentru dumneavoastră un Crăciun memorabil, cu amintiri care v-au rămas întipărite în minte și suflet?

Fuego: Toate sărbătorile copilăriei! Nu regret acei ani și nu trăiesc deloc în trecut, dar Crăciunul copilăriei mele rămâne una dintre imaginile idilice și speciale, care mă însoțește și azi. Începeam toate pregătirile cu vreo câteva săptămâni înainte. Se planifica în casă tăierea porcului, care era un adevărat eveniment. Mie-mi plăcea să gust șoricul și să asist la prepararea bunătăților, de la cârnați la caltaboși sau tobă. Mai apoi apărea mirosul de cozonaci, curățenia generală, împodobitul bradului, în seara de ajun.

Separat de asta, făceam planuri cu ai mei colegi de mers la colindat. Ne puneam la punct un repertoriu variat și ne luam la noi un casetofon cu Ștefan Hrușcă, care era cumva fundal sonor pentru ce aveam noi pregătit. Nu-mi imaginam pe vremea aia că voi deveni și eu, peste ani, mai mult sau mai puțin, prin cântecele mele, un brand al Crăciunului românesc. Iarna ne făcea să fim mult mai sprinteni și ne solicita mult. Nu știam de alte jocuri decât de cele din zăpadă. Dădeam și cu lopata să dezăpezim strada, ne bucuram de gustul portocalelor, care nu erau prea dese și desigur, de gutui și ceaiul cald, cu scorțișoară, pe care mama mi-l făcea când mai intram în casă, într-o pauză de bulgăreală.

Tradițiile erau frumoase, lumea era mai bună și mai apropiată și nu se punea accentul pe ce și cum are fiecare, ci mai degrabă pe cum să împartă sau cum să-l ajute pe cel de lângă. Crăciunul din copilăria mea era mai simplu. Venea și Moșul Gerilă și-mi aducea de fiecare dată un cadou special, care mă minuna și de care uite, îmi aduc aminte și acum. Țin minte fiecare dar primit și eram fascinat de cum poate Moșul să vină fără să-l văd, deși așteptam destul de mult să ajungă, fără să adorm!

Tot în copilăria mea, toată strada mirosea acozonaci! Turda era așa, ca într-un basm, de Sărbători. Așa vedeam atunci. În inocența noastră, eram fascinați de „întâmplările iernii, de ninsori, de zăpezi, de țurțuri atârnați în fereastră, aşa cum eram fascinați de tot! Din toate casele răsunau colinde. Pe străzi, oamenii dădeau la lopată şi nu făceau aşa mare caz, dacă nu apăreau utilajele de dezăpezit, deşi zăpezile de altădată erau mult mai bogate!

De la prima zăpadă dădeam iama în curtea școlii și ne jucam, făceam cazemate, ne luptam cu bulgării, eram afară și eram căliți. Nu postam pe Facebook când apăreau primii fulgi şi nici selfie-uri cu bradul nu aveam – dar asta nu înseamnă că momentele respective aveau mai puțină valoare. Din contră! Bucuria era mult mai vie și sunt tare fericit că am putut trăi astfel de bucurii!

CANCAN.RO: Ce i-ați cerut lui Moș Crăciun anul acesta?

Fuego: Eu nu cer niciodată nimic! Sunt omul care mulțumește pentru ce are și care nu face excese de nici un fel! Sunt confortabil și cu puțin și cu mai mult! Simbolic vorbind în schimb, i-am cerut Moșului anul acesta, mai multă sănătate și cumpătare! Puțin mai multă răbdare și înțelepciune și forță pentru a trece peste toate provocările!

Aș vrea mai multă minte pentru unii și asumare pentru alții! Aș vrea bucurii pentru oamenii și mai multă unitate!

Nu am nevoie decât de puțin mai multă liniște în sufletul meu! În rest, îmi este suficient, pentru că iubesc să dăruiesc eu în permanență!

