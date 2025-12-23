Acasă » Știri » Cât costă un cozonac făcut de Lena, soția lui Gabi Enache: „Am fost obligați să scumpim”

Cât costă un cozonac făcut de Lena, soția lui Gabi Enache: „Am fost obligați să scumpim”

De: Denisa Iordache 23/12/2025 | 14:47
Perioada sărbătorilor se apropie, iar cozonacul este una dintre vedetele mesei de Crăciun. Lena, soția fotbalistului Gabi Enache, este în plină pregătire pentru a le servi clienților ei delicatese. Cu cât vinde un cozonac în perioada Sărbătorilor? Toate detaliile în articol.

Lena mărturisește că tot timpul ei este ocupat de pregătirea cozonacilor în această perioadă, iar comenzile au venit pe bandă rulantă încă de la începutul lunii. Având în vedere experiența pe care o are în spate și bunătățile pe care le livrează, prețul este unul pe măsură.

Cât costă cozonacul făcut de Lena, soția lui Gabi Enache

Pasiunea blondinei pentru gătit este deja cunoscută de publicul ei. Lena și-a deschis o afacere în acest domeniu în urmă cu câțiva ani și se bucură de un real succes.

După cum vă spuneam, experiența ei cântărește mult în preț, dar nu doar acest aspect a influențat suma finală. Lena a mărturisit că scumpirile din ultima perioadă au forțat-o să ridice prețul cozonacilor, ajungând astfel la 180 lei/bucata.

„În perioada asta am muncit pe rupte, nu am dormit decât trei ore pe noapte. Anul acesta așa este, s-a mai scumpit cozonacul, dar nu cu foarte mult. Am fost obligați să scumpim, că au crescut prețurile la toate.

Este 180 de lei un cozonac la mine, nu e un secret. Eu aleg calitatea, nu cantitatea. Am avut comenzi de cozonaci și de la Milano, de la niște români stabiliți acolo”, a spus Lena Enache, pentru click.ro.

Acesta este un preț decent în zilele noastre dacă facem o comparație cu cele din piețe sau cofetării. Un cozonac pufos, cu umpluturi delicioase și glazurat cu ciocolată, poate ajunge și la suma record de 250 de lei (VEZI AICI MAI MULT).

Crăciunul de acum 30 de ani: cât de „lux” era, de fapt, sărbătoarea când salariul ajungea doar de o sărmăluță?

Bugetul pentru masa de Crăciun 2025. De câți bani ai nevoie, ca să nu îți lipsească nimic

