Bugetul pentru masa de Crăciun 2025. De câți bani ai nevoie, ca să nu îți lipsească nimic

Crăciunul din acest an vine cu cheltuieli mai mari pentru familiile din România. O masă completă, cu preparatele tradiționale – friptură de porc, sarmale, salată de boeuf, piftie, cozonac și băuturi – ajunge să coste între 440 și 560 de lei pentru o familie cu copii.

Diferențele de preț sunt influențate de cantitățile folosite și de calitatea ingredientelor, dar chiar și în aceste condiții, românii nu renunță la tradițiile culinare.

Carnea de porc și salata de boeuf, în topul cheltuielilor

Carnea de porc rămâne cel mai căutat produs în această perioadă. Prețul unui kilogram variază între 25 și 30 de lei, însă bucăți precum ceafa sau cotletul depășesc 35–40 de lei.

Pentru o friptură de Crăciun, costul ajunge la 110–150 de lei. Salata de boeuf, nelipsită de pe mesele festive, presupune cheltuieli între 45 și 70 de lei.

Cartofii, morcovii, mazărea congelată, murăturile și carnea de vită au prețuri mai ridicate decât anul trecut, iar maioneza adaugă încă 10–12 lei la nota finală.

Cât costă piftia, sarmalele și cozonacul

Piftia rămâne mai accesibilă, dar nu lipsită de cheltuieli. Picioarele de porc costă 10–14 lei kilogramul, iar pentru o rețetă sunt necesare cel puțin două kilograme. Condimentele și gelatina ridică totalul la 35–45 de lei pentru 6–8 porții.

Sarmalele, vedetele mesei de Crăciun, presupun un buget de 85–110 lei. Carnea tocată de porc, varza murată, orezul și afumătura contribuie la această sumă.

Cozonacul, desertul preferat, ajunge la 45–70 de lei, în funcție de umplutură. Nuca, cacaoa și adaosurile precum stafide sau ciocolată influențează decisiv prețul.

Iar la toate acestea se adaugă băuturile, unde bugetul pornește de la 40 de lei și poate depăși 120 de lei.

Deşi masa de Crăciun din 2025 presupune un efort financiar semnificativ, aceasta rămâne un element central al sărbătorilor, iar familiile românești continuă să investească în preparatele tradiționale, considerând că atmosfera și bucuria Crăciunului merită aceste cheltuieli.

