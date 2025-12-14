Cum face Cătălin Scărlătescu piftia de Crăciun. Rețeta lui are un ingredient secret

Sărbătorile de iarnă sunt aproape, iar gospodinele deja au intrat în febra pregătirilor. Iar atunci când vine vorba de masa de Crăciun întâietate au preparatele tradițional. Printre ele, piftia joacă un rol important și nu are cum să lipsească. Chef Cătălin Scărlătescu este un fan al răciturilor, așa că a dezvoltat rețeta perfectă. Iar atunci când ingredientul secret ajunge în piftii, rezultatul este unul de nota 10.

Rețeta de piftie a lui Cătălin Scărlătescu

Când vine vorba despre preparatele de pe masa de Crăciun, chef Cătălin Scărlătescu rămâne fidel rețetelor tradiționale, așa cum le-a învățat de la bunica lui. Una dintre mâncărurile preferat ale celebrului bucătar este piftia.

„Pentru mine, Sărbătorile de iarnă vin cu carne de porc, salată boeuf, piftie, cozonaci… exact ca în copilărie, când bunica le pregătea pe toate. Țin minte că îmi plăcea foarte mult piftia făcută de ea și a rămas una dintre mâncărurile mele preferate”, a declarat Cătălin Scărlătescu.

Cum face Cătălin Scărlătescu piftia de Crăciun

Iar pentru ca piftia să iasă ca la carte, Cătălin Scărlătescu folosește un ingredient secret. Dacă majoritatea gospodinelor mizează pe ciolan pentru o piftie reușită, chef-ul spune că urechile de porc sunt, de fapt, cheia. Gelatina naturală eliberată de acestea ajută piftia să se lege perfect, fără adaosuri artificiale, iar gustul devine mult mai bogat.

„Și am și un pont: folosiți mult usturoi și nu vă feriți de urechile de porc!”, a spus Cătălin Scărlătescu.

Ingrediente pentru piftie:

500 g pulpă de porc

500 g picioare de porc

1 kg cap de porc (neapărat urechi – ingredientul secret)

2 morcovi mari

1 rădăcină de păstârnac

1 ceapă

Sare

Boabe de piper

1–2 căpățâni de usturoi pisat

Mod de preparare piftie

Pentru început trebuie să ne ocupăm de carne. Picioarele și capul de porc trebuie pârlite bine, iar apoi spălate temeinic. Mai apoi, toate bucățile de carne se pun într-o oală mare și se acoperă cu apă. Se lasă să dea un clocot și se îndepărtează spuma formată la suprafață.

Apoi se adaugă în oală morcovii, păstârnacul, ceapa, sarea și piperul boabe. Totul se fierbe la foc mic, îndelung, până când carnea se desprinde ușor de pe oase – semn că zeama a extras toată gelatina.

După ce fierberea s-a încheiat se scoate carnea și se lasă la răcit. Apoi se dezosează și se taie în bucăți potrivite, iar mai apoi se așază în castroanele de piftie.

Ulterior se pisează usturoiul și se mixează cu aproximativ 100 de ml de zeamă fierbinte, iar apoi se adaugă în restul supei.

La ultimul pas, zeama se toarnă peste bucățile de carne, iar pentru un plus de culoare se pot adăuga și câteva rondele de morcov. Cei care își doresc o aromă mai bogată pot completa cu frunze de dafin, cimbru sau pătrunjel.

Acum că totul este gata, castroanele se pun în frigider, iar în câteva ore piftia se va lega perfect și o să fie numai bună de mâncat. Poftă bună!

