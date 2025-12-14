Amendă pentru cei care nu au RCA la trotinete sau biciclete electrice. Câte mii de lei scot românii din buzunar

Începând de astăzi, utilizatorii de trotinete și biciclete electrice pot fi sancționați dacă circulă fără asigurare de răspundere civilă. După expirarea perioadei de acomodare de 30 de zile prevăzută de lege, lipsa poliței obligatorii poate atrage amenzi care ajung până la 2.000 de lei. Costul unei asigurări anuale este relativ redus, situându-se, în general, între 100 și 300 de lei.

Noua reglementare îi obligă pe cei care folosesc astfel de mijloace de transport să respecte reguli similare cu cele impuse șoferilor. Deși actul normativ a intrat în vigoare în urmă cu o lună, autoritățile au acordat o perioadă de tranziție, care s-a încheiat astăzi.

La ce trotinete se face RCA

Totuși, nu toate trotinetele electrice sunt vizate de această obligație. Asigurarea RCA este necesară doar în cazul modelelor care depășesc viteza de 25 km/h, au o greutate mai mare de 25 de kilograme și sunt dotate cu un motor electric cu putere de peste 250 de wați. Valoarea poliței diferă în funcție de mai mulți factori, precum tipul motorului, vârsta utilizatorului, istoricul de daune sau dacă trotineta este folosită în scop personal ori comercial.

Pentru utilizatorii obișnuiți, costul anual al asigurării rămâne relativ accesibil, însă pentru cei care folosesc trotinetele în activități comerciale, suma poate fi mai mare. Autoritățile și specialiștii din domeniul asigurărilor subliniază că această măsură urmărește protejarea victimelor accidentelor și acoperirea pagubelor produse de utilizatori.

Introducerea asigurării obligatorii vine în contextul creșterii numărului de accidente grave. Doar în anul 2025 au fost raportate peste 1.600 de incidente în care au fost implicate trotinete electrice, soldate cu șapte decese. În ultimii patru ani, bilanțul este și mai tragic, cu 31 de persoane care și-au pierdut viața în astfel de accidente, ceea ce a determinat autoritățile să adopte măsuri mai stricte pentru siguranța rutieră.

