Acasă » Știri » Amendă pentru cei care nu au RCA la trotinete sau biciclete electrice. Câte mii de lei scot românii din buzunar

Amendă pentru cei care nu au RCA la trotinete sau biciclete electrice. Câte mii de lei scot românii din buzunar

De: Andreea Stăncescu 14/12/2025 | 13:23
Amendă pentru cei care nu au RCA la trotinete sau biciclete electrice. Câte mii de lei scot românii din buzunar
Sursa foto: Freepik

Începând de astăzi, utilizatorii de trotinete și biciclete electrice pot fi sancționați dacă circulă fără asigurare de răspundere civilă. După expirarea perioadei de acomodare de 30 de zile prevăzută de lege, lipsa poliței obligatorii poate atrage amenzi care ajung până la 2.000 de lei. Costul unei asigurări anuale este relativ redus, situându-se, în general, între 100 și 300 de lei.

Noua reglementare îi obligă pe cei care folosesc astfel de mijloace de transport să respecte reguli similare cu cele impuse șoferilor. Deși actul normativ a intrat în vigoare în urmă cu o lună, autoritățile au acordat o perioadă de tranziție, care s-a încheiat astăzi.

Sursa foto: Freepik

La ce trotinete se face RCA

Totuși, nu toate trotinetele electrice sunt vizate de această obligație. Asigurarea RCA este necesară doar în cazul modelelor care depășesc viteza de 25 km/h, au o greutate mai mare de 25 de kilograme și sunt dotate cu un motor electric cu putere de peste 250 de wați. Valoarea poliței diferă în funcție de mai mulți factori, precum tipul motorului, vârsta utilizatorului, istoricul de daune sau dacă trotineta este folosită în scop personal ori comercial.

TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Pentru utilizatorii obișnuiți, costul anual al asigurării rămâne relativ accesibil, însă pentru cei care folosesc trotinetele în activități comerciale, suma poate fi mai mare. Autoritățile și specialiștii din domeniul asigurărilor subliniază că această măsură urmărește protejarea victimelor accidentelor și acoperirea pagubelor produse de utilizatori.

Introducerea asigurării obligatorii vine în contextul creșterii numărului de accidente grave. Doar în anul 2025 au fost raportate peste 1.600 de incidente în care au fost implicate trotinete electrice, soldate cu șapte decese. În ultimii patru ani, bilanțul este și mai tragic, cu 31 de persoane care și-au pierdut viața în astfel de accidente, ceea ce a determinat autoritățile să adopte măsuri mai stricte pentru siguranța rutieră.

CITEȘTE ȘI: El este milionarul român care merge cu metroul, deși deține și avion privat! Acum a încălcat legea pe stadion și nu pare deloc deranjat

Cauza morții lui Ovidiu Bogdan Cîrstina. Medicul chirurg s-a prăbușit în timp ce consulta un pacient

Tags:
Iți recomandăm
Antonia, pusă la zid din cauza Aquafilling-ului care i-a pus viața în pericol! Cum se apără: „Am fost într-o perioadă mai sensibilă”
Știri
Antonia, pusă la zid din cauza Aquafilling-ului care i-a pus viața în pericol! Cum se apără: „Am fost…
Iubitul Danei Roba are o relație bună cu fiicele ei: ”Îl iubesc foarte mult, jur pe viața mea.” Ce studii are bărbatul?
Știri
Iubitul Danei Roba are o relație bună cu fiicele ei: ”Îl iubesc foarte mult, jur pe viața mea.”…
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului...
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de testele ADN
Adevarul
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Digi 24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă...
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
Digi24
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Antonia, pusă la zid din cauza Aquafilling-ului care i-a pus viața în pericol! Cum se apără: „Am ...
Antonia, pusă la zid din cauza Aquafilling-ului care i-a pus viața în pericol! Cum se apără: „Am fost într-o perioadă mai sensibilă”
Iubitul Danei Roba are o relație bună cu fiicele ei: ”Îl iubesc foarte mult, jur pe viața mea.” ...
Iubitul Danei Roba are o relație bună cu fiicele ei: ”Îl iubesc foarte mult, jur pe viața mea.” Ce studii are bărbatul?
Influencerița a murit la 33 de ani, după ce a căzut de la etajul 9 al unui hotel. Denise a lăsat ...
Influencerița a murit la 33 de ani, după ce a căzut de la etajul 9 al unui hotel. Denise a lăsat un ultim mesaj extrem de bizar
Cei 2.300.000 de pensionari români care riscă să rămână fără pensii în 2026. Anunțul făcut ...
Cei 2.300.000 de pensionari români care riscă să rămână fără pensii în 2026. Anunțul făcut de Poșta Română
Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani. Mariana Cojocaru: „Totul va fi la picioarele ...
Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani. Mariana Cojocaru: „Totul va fi la picioarele tale”
Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea
Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea
Vezi toate știrile
×