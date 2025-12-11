Cauza morții lui Ovidiu Bogdan Cîrstina. Medicul chirurg s-a prăbușit în timp ce consulta un pacient

Un incident dramatic a avut loc la Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan” din Rovinari, unde un medic chirurg în vârstă de 48 de ani și-a pierdut viața chiar în timpul programului de lucru. Tragedia s-a petrecut în cursul dimineții, când cadrul medical consulta un pacient în cabinetul secției. În doar câteva clipe, atmosfera s-a transformat într-o luptă disperată pentru salvarea unuia dintre propriii colegi.

În momentul în care medicul s-a prăbușit, personalul aflat în apropiere a reacționat imediat. Echipajul intern de intervenție a aplicat manevre de resuscitare avansată până la sosirea echipajelor de urgență. Ulterior, paramedicii și medicii sosiți de la serviciul de ambulanță au continuat procedurile standard, încercând să îi restabilească funcțiile vitale.

Care este cauza morții medicului

Potrivit informațiilor confirmate din cadrul unității medicale, medicul avea un istoric cunoscut de afecțiuni cardiovasculare. Cu toate acestea, era activ, implicat în numeroase intervenții medicale și considerat de personalul spitalului drept unul dintre cei mai experimentați și respectați specialiști ai secției. Trecuse prin mai multe evaluări cardiologice de-a lungul anilor și se afla în planificarea unei intervenții majore pe cord, însă operația fusese amânată.

Medicul chirurg din Rovinari, Ovidiu Bogdan Cîrstina, a murit din cauza unui atac de cord. În ciuda eforturilor echipelor medicale de a-l resuscita, acesta nu a mai putut fi salvat.

„Am fost anunțat de către un coleg medic că domnul doctor Cîrstina nu se simte bine, că a leșinat, ceva de genul. Am alertat colegii din spital, s-au mobilizat exemplar, dar, din păcate, pentru domnul doctor nu s-a mai putut face nimic. Da, urma să facă și o operație de bypass, pe care a amânat-o și din cauza kilogramelor, și a istoricului familial. Era un medic care făcea și multe gărzi, dar cred că acum nu a fost vorba de epuizare. Era un medic respectat, foarte civilizat, empatic cu pacienții”, a transmis unul dintre colegii acestuia.

Eforturile combinate ale echipelor medicale s-au derulat aproximativ o oră, timp în care întreaga secție a fost paralizată de mobilizarea generală și de tensiunea momentului. În ciuda intervențiilor repetate, organismul medicului nu a mai răspuns la tratament, iar decesul a fost declarat la scurt timp după sosirea echipajului extern.

Evenimentul a produs un șoc profund în rândul colegilor și al personalului auxiliar. Mulți dintre aceștia îl cunoșteau de ani buni, deoarece chirurgul se transferase la spitalul din Rovinari după o perioadă de activitate la o unitate medicală din Timișoara. În cei șase ani petrecuți în Gorj, reușise să își construiască o reputație solidă, fiind perceput de pacienți ca un profesionist calm, dedicat și atent la nevoile fiecăruia. În interiorul colectivului, era apreciat pentru comportamentul modest și pentru disponibilitatea de a prelua situații medicale dificile, inclusiv gărzi suplimentare.

Moartea sa subită a provocat perturbări temporare în activitatea secției. Consultațiile au fost amânate, iar unele intervenții au fost reprogramate pentru zilele următoare. Conducerea spitalului a fost nevoită să emită notificări către pacienți și să reorganizeze programul medical pentru a acoperi lipsa unuia dintre specialiștii importanți ai instituției.

Autoritățile competente au dispus declanșarea unei anchete administrative pentru a stabili cu exactitate circumstanțele decesului și pentru a analiza dacă au fost respectate toate procedurile medicale în procesul de intervenție. Ancheta vizează atât aspectele medicale, cât și eventuale detalii privind programul de lucru și starea de sănătate a medicului în ultimele zile.

EL ESTE BĂRBATUL DE 42 DE ANI GĂSIT CARBONIZAT ÎN MAȘINĂ, PE UN CÂMP DIN ORADEA. MIRCEA AVEA DOAR 42 DE ANI

Un influencer din domeniul fitnessului a murit după o provocare bizară. Incredibil ce i-a adus sfârșitul la doar 30 de ani