El este bărbatul de 42 de ani găsit carbonizat în mașină, pe un câmp din Oradea. Mircea avea doar 42 de ani

De: Anca Chihaie 10/12/2025 | 17:28
Cine este bărbatul găsit carbonizat pe câmp/Foto: captură video

O descoperire tulburătoare a transformat un câmp izolat de la periferia municipiului Oradea în scena unei anchete complexe, declanșate la primele ore ale dimineții. Într-o zonă greu accesibilă, aflată la marginea unei căi ferate puțin circulate, o mașină complet carbonizată a atras atenția unui curier aflat în tranzit. Acesta a observat autovehiculul ars.

La scurt timp, perimetrul a fost blocat, iar polițiștii și echipele criminalistice au început o investigație. Specialiștii au stabilit că incendiul s-ar fi declanșat în jurul orei 4:00 dimineața, iar la un moment dat autovehiculul ar fi suferit chiar o explozie, posibil din cauza acumulării de gaze sau a deteriorării elementelor interne în timpul arderii. În interior, pe locul șoferului, criminaliștii au descoperit un corp carbonizat, ceea ce a transformat imediat incidentul într-un caz cu suspiciuni majore.

Cine este bărbatul găsit carbonizat

Polițiștii au verificat drumurile de acces, au analizat urmele din jurul mașinii și au încercat să identifice posibile camere de supraveghere care ar fi putut surprinde mișcări suspecte. Deși locația este una izolată, anchetatorii au extins verificările și în zonele industriale și rutiere din apropiere, în speranța de a obține imagini utile.

Identificarea victimei a venit după mai multe ore de cercetări și după audierea unor persoane care ar fi putut recunoaște vehiculul. Polițiștii au stabilit că este vorba despre Mircea, un bărbat de 42 de ani din județul Bihor. Acesta fusese, pentru o perioadă, căsătorit în județul Cluj, însă după divorț se întorsese la Oradea, unde își reconstruia viața și lucra ca șofer pentru o companie de ride-sharing. În ultimele luni, se pare că avea un program încărcat, tipic acestui tip de activitate, și petrecea multe ore în trafic.

Șoferul găsit cabonizat/foto: social media

Anchetatorii încearcă acum să stabilească motivele care ar fi putut duce la deznodământul tragic. Deși în faza inițială au fost luate în calcul toate scenariile, de la o defecțiune tehnică gravă până la o posibilă agresiune, indiciile strânse au conturat treptat ipoteza unei sinucideri. Autovehiculul nu prezenta urme clare ale unei intervenții externe, iar poziția victimei și dinamica incendiului sugerează că nimeni altcineva nu ar fi fost prezent în momentul declanșării focului.

