Acasă » Știri » Cum arată mormântul lui Corneliu Vadim Tudor în decembrie 2025. Ce scrie pe monumentul funerar

Cum arată mormântul lui Corneliu Vadim Tudor în decembrie 2025. Ce scrie pe monumentul funerar

De: Anca Chihaie 10/12/2025 | 18:18
Cum arată mormântul lui Corneliu Vadim Tudor în decembrie 2025. Ce scrie pe monumentul funerar
Cum arată mormântul lui Corneliu Vadim Tudor
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

La peste zece ani de la moartea lui Corneliu Vadim Tudor, mormântul acestuia din Cimitirul Ghencea Civil se prezintă ca unul dintre cele mai bine întreținute ansambluri funerare din zonă. Monumentul, realizat în întregime din marmură albă, nu prezintă semne vizibile de deteriorare, iar împrejurimile sunt curate, fără resturi vegetale sau urme de neglijență.

Vadim Tudor a decedat pe 14 septembrie 2015, în Centrul Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei, după ce i s-a făcut rău și a fost transportat de urgență. Cauza morții a fost un infarct miocardic, iar decesul a fost consemnat la ora 18:30. În 2023, fiica sa cea mare, Lidia Tudor, a declarat că tatăl ei a suferit mai mult de 22 de atacuri de cord în doar câteva minute, imediat după ce a ajuns la spitalul militar.

Cum arată mormântul lui Corneliu Vadim Tudor

Structura funerară include o cruce masivă din marmură și mai multe plăci suprapuse, pe care sunt trecute numele membrilor familiei. Pe partea centrală, numele lui Corneliu Vadim Tudor este înscris alături de anii nașterii și ai morții.

A venit cu 45 de minute mai devreme la serviciu, în fiecare zi, și a fost concediată. Instanța i-a dat dreptate angajatorului
A venit cu 45 de minute mai devreme la serviciu, în fiecare zi,...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Comparativ cu alte morminte din perimetru, locul se remarcă prin nivelul ridicat de îngrijire: suprafețele sunt frecvent curățate, iar florile schimbate relativ recent. Deși zona nu prezintă lumânări aprinse, nici resturi arse sau suporturi metalice uzate, aspectul general rămâne unul ordonat.

Mormântul lui Vadim Tudor

Pe una dintre plăcile funerare este gravată o poezie scrisă chiar de Corneliu Vadim Tudor. Textul este vizibil, inscripționat cu litere mari, contrastante, și reprezintă unul dintre elementele distinctive ale mormântului. Versurile fac referire la idei legate de separare, trecerea timpului și finalitatea inevitabilă a vieții, caracteristici frecvente în creația sa poetică. Prezența poemului transformă ansamblul într-un punct de interes pentru vizitatori, diferit de majoritatea monumentelor similare din cimitir.

„Ne despărţim, o viaţă nouă
Începem astăzi amîndoi
Iar florile scăldate în rouă
Se vor aprinde fără noi.

Eu am să plec spre miazănoapte,
Tu vei porni spre miazăzi
Şi-n urmă întîmplări şi fapte
Ce mustrător ne vor privi.

Fă-mă Doamne-o lacrimă
Să cad pe obrazul Tău
C-am iubit cu patimă
Iar de mor nu-mi pare rău.

Fă-mă, Doamne, ce vrei Tu
Eşti pe viaţa mea stăpîn
Fă-mă floarea ce căzu
La iubita mea în sîn.

Şi cînd ţi-o fi mai greu pe lume
Să-ţi aminteşti cît te-am iubit
Nu ştiu cum s-a-ntîmplat anume
Dar totul are un sfîrşit.

Eu nu ştiu cine-a fost de vină
Ce mari orgolii ne-au învins
Mi-e inima de viscol plină
Iar focu-n candelă s-a stins…

De ce plîngi? De ce plîngi?
Fă-mă Doamne-o lacrimă…
Fă-mă Doamne-o lacrimă…
Fă-mă Doamne-o lacrimă…”, este poezia scrisă pe piatra mormântului lui Corneliu Vadim Tudor.

Poezia scrisă pe mormântul lui Vadim Tudor

Citește și CORNELIU VADIM TUDOR I-A PREVESTIT ÎN SOMN MOARTEA LUI FLORIN CONDURĂȚEANU!

Vezi și CE S-A ÎNTÂMPLAT CU ZECILE DE MII DE CĂRȚI ALE LUI CORNELIU VADIM TUDOR. „S-AR RĂSUCI ÎN MORMÂNT!”. APROPIAȚII FAMILIEI „TRIBUNULUI” FAC DEZVĂLUIRI ULUITOARE

Tags:
Iți recomandăm
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
Știri
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
Moartea Ștefaniei Szabo scoate la iveală lucruri despre care nimeni nu a vorbit până acum: „Se vedea cu un om important”
Știri
Moartea Ștefaniei Szabo scoate la iveală lucruri despre care nimeni nu a vorbit până acum: „Se vedea cu…
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest...
Calendarul zilelor libere în ianuarie 2026. Anul începe cu o minivacanță de 4 zile pentru români
Gandul.ro
Calendarul zilelor libere în ianuarie 2026. Anul începe cu o minivacanță de 4...
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de vis în Hawaii
Prosport.ro
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de...
„Polițistul anului 2017” din Cluj, declarat incompatibil deoarece cânta în timpul liber. O postare virală denunță dublul standard din MAI
Adevarul
„Polițistul anului 2017” din Cluj, declarat incompatibil deoarece cânta în timpul liber. O...
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Parteneri
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1?...
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt...
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
Digi 24
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la...
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Calendarul zilelor libere în ianuarie 2026. Anul începe cu o minivacanță de 4 zile pentru români
Gandul.ro
Calendarul zilelor libere în ianuarie 2026. Anul începe cu o minivacanță de 4 zile pentru...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
Moartea Ștefaniei Szabo scoate la iveală lucruri despre care nimeni nu a vorbit până acum: „Se ...
Moartea Ștefaniei Szabo scoate la iveală lucruri despre care nimeni nu a vorbit până acum: „Se vedea cu un om important”
Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu, puși la zid după ce s-au pozat în dormitorul matrimonial: ...
Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu, puși la zid după ce s-au pozat în dormitorul matrimonial: ”Este jenant!”
Nașa lui Armin Nicoară, în doliu! Stana Stepănescu e devastată de durere: ”Drumul vieții a luat ...
Nașa lui Armin Nicoară, în doliu! Stana Stepănescu e devastată de durere: ”Drumul vieții a luat sfârșit”
El este bărbatul de 42 de ani găsit carbonizat în mașină, pe un câmp din Oradea. Mircea avea doar ...
El este bărbatul de 42 de ani găsit carbonizat în mașină, pe un câmp din Oradea. Mircea avea doar 42 de ani
Cele 2 zodii care au noroc triplu de Crăciun: bani, carieră și iubire! Acești nativi sunt favoriții ...
Cele 2 zodii care au noroc triplu de Crăciun: bani, carieră și iubire! Acești nativi sunt favoriții zodiacului
Vezi toate știrile
×