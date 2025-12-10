Cum arată mormântul lui Corneliu Vadim Tudor în decembrie 2025. Ce scrie pe monumentul funerar

La peste zece ani de la moartea lui Corneliu Vadim Tudor, mormântul acestuia din Cimitirul Ghencea Civil se prezintă ca unul dintre cele mai bine întreținute ansambluri funerare din zonă. Monumentul, realizat în întregime din marmură albă, nu prezintă semne vizibile de deteriorare, iar împrejurimile sunt curate, fără resturi vegetale sau urme de neglijență.

Vadim Tudor a decedat pe 14 septembrie 2015, în Centrul Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei, după ce i s-a făcut rău și a fost transportat de urgență. Cauza morții a fost un infarct miocardic, iar decesul a fost consemnat la ora 18:30. În 2023, fiica sa cea mare, Lidia Tudor, a declarat că tatăl ei a suferit mai mult de 22 de atacuri de cord în doar câteva minute, imediat după ce a ajuns la spitalul militar.

Cum arată mormântul lui Corneliu Vadim Tudor

Structura funerară include o cruce masivă din marmură și mai multe plăci suprapuse, pe care sunt trecute numele membrilor familiei. Pe partea centrală, numele lui Corneliu Vadim Tudor este înscris alături de anii nașterii și ai morții.

Comparativ cu alte morminte din perimetru, locul se remarcă prin nivelul ridicat de îngrijire: suprafețele sunt frecvent curățate, iar florile schimbate relativ recent. Deși zona nu prezintă lumânări aprinse, nici resturi arse sau suporturi metalice uzate, aspectul general rămâne unul ordonat.

Pe una dintre plăcile funerare este gravată o poezie scrisă chiar de Corneliu Vadim Tudor. Textul este vizibil, inscripționat cu litere mari, contrastante, și reprezintă unul dintre elementele distinctive ale mormântului. Versurile fac referire la idei legate de separare, trecerea timpului și finalitatea inevitabilă a vieții, caracteristici frecvente în creația sa poetică. Prezența poemului transformă ansamblul într-un punct de interes pentru vizitatori, diferit de majoritatea monumentelor similare din cimitir.

„Ne despărţim, o viaţă nouă

Începem astăzi amîndoi

Iar florile scăldate în rouă

Se vor aprinde fără noi. Eu am să plec spre miazănoapte,

Tu vei porni spre miazăzi

Şi-n urmă întîmplări şi fapte

Ce mustrător ne vor privi. Fă-mă Doamne-o lacrimă

Să cad pe obrazul Tău

C-am iubit cu patimă

Iar de mor nu-mi pare rău. Fă-mă, Doamne, ce vrei Tu

Eşti pe viaţa mea stăpîn

Fă-mă floarea ce căzu

La iubita mea în sîn. Şi cînd ţi-o fi mai greu pe lume

Să-ţi aminteşti cît te-am iubit

Nu ştiu cum s-a-ntîmplat anume

Dar totul are un sfîrşit. Eu nu ştiu cine-a fost de vină

Ce mari orgolii ne-au învins

Mi-e inima de viscol plină

Iar focu-n candelă s-a stins… De ce plîngi? De ce plîngi?

Fă-mă Doamne-o lacrimă…

Fă-mă Doamne-o lacrimă…

Fă-mă Doamne-o lacrimă…”, este poezia scrisă pe piatra mormântului lui Corneliu Vadim Tudor.

Citește și CORNELIU VADIM TUDOR I-A PREVESTIT ÎN SOMN MOARTEA LUI FLORIN CONDURĂȚEANU!