Marian Piciu, condamnat la 20 de ani pentru fapte inimaginabile! Trecutul tumultuos al sportivului din Câmpina

De: Keva Iosif 10/12/2025 | 20:12
Sportivul Marian Piciu, vedetă în cușca RXF, a făcut un anunț surprinzător: se retrage din lupte. Motivul e însă partea șocantă. A fost condamnat la 20 de ani de închisoare! Nu a spus motivele, dar CANCAN.RO le-a aflat, iar lista faptelor e lungă rău! 

Gala RXF 51, desfășurată la Lux Divina, Brașov, a fost scena unui anunț supriză. Marian Piciu, sportivul din Câmpina care și-a câștigat notorietatea în cușca RXF, dar și pe TikTok, a făcut public că se retrage definitiv din lupte. Motivul? Șocant: a fost condamnat la 20 de ani și 9 luni de închisoare!

CANCAN.RO a aflat detalii incredibile despre trecutul său tumultuos. Lista faptelor pentru care a fost trimis în judecată este uluitoare: trafic de droguri de mare risc, inclusiv către minori, viol, proxenetism, ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice – toate comise în stare de recidivă.

O viață plină de scandaluri

Lista condamnărilor este uluitoare: 12 ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc, inclusiv către minori; 8 ani de închisoare pentru trafic de droguri; 10 ani de închisoare pentru viol. Pedepse suplimentare pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj.

Marian Piciu, condamnat la închisoare. Sursă: Captură Youtube
Singura condiție în care Marian Piciu ar mai intra în cușca RXF. Sursă: Captură Youtube

După contopirea pedepselor, instanța a stabilit recent că pedeapsa rezultantă este de de 20 ani, 9 luni și 10 zile de închisoare.

”Descontopește pedepsele rezultante aplicate prin următoarele sentinţe,

1. sentin?a penală nr. 250/01.11.2019 pronun?ată de Judecătoria Câmpina în dosarul nr. 7395/204/2017, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 232/09.03.2020 a Curţii de Apel Ploieşti, compusă din:
– pedeapsa de 1(un) an închisoare pentru săvârşirea în stare de recidivă postexecutorie a infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice;
– pedeapsa de 1(un) an închisoare pentru săvârşirea în stare de recidivă postexecutorie a infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice.

2. sentinţa penală nr. 32/2022 din data de 27 Ianuarie 2022, pronunţată de Judecătoria Câmpina în dosarul penal nr. 6499/204/2019, definitivă prin decizia penală nr. 761/21.06.2022 a Curţii de Apel Ploieşti, compusă din:
– 1 an şi 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice;
– 1 an şi 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice.

3. sentinţa penală nr. 255/2022 din data de 07 octombrie 2022, pronunţată de Judecătoria Câmpina în dosarul penal nr. 7588/204/2021, definitivă prin decizia penală nr. 674/26.04.2023 a Curţii de Apel Ploieşti, compusă din:
– 1 an şi 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice;
– 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj.

Contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta cu cele menţionate anterior, stabileşte pedeapsa cea mai grea, de 12 ani, la care adaugă sporul fix şi obligatoriu de 8 ani, 9 luni şi 10 zile, reprezentând o treime din celelalte pedepse cu închisoarea de 8 ani, 10 ani, 1 an, 1 an, 1 an şi 9 luni, 1 an şi 9 luni, 1 an şi 10 luni şi 1 an, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 20 de ani, 9 luni şi 10 zile”, se arată în decizia instanței.

Piciu este cunoscut și pentru incidentele violente în orașul său natal. În 5 noiembrie 2021, Marian, împreună cu un alt bărbat, a fost implicat într-un scandal cu poliția în centrul Câmpinei. Potrivit Poliției Prahova, Marian a devenit agresiv cu agenții, refuzând să se conformeze controlului. A lovit un polițist și a distrus oglinzi retrovizoare ale unei autospeciale, fiind nevoie de folosirea spray-ului lacrimogen pentru a fi imobilizat și dus la poliție.

×