Ce le-a cerut magistraților familia Mirelei, femeia de 38 de ani ucisă de un turc. Avocatul Adrian Cuculis rupe tăcerea!

De: Anca Chihaie 10/12/2025 | 19:17
Cazul șocant al femeii de 38 de ani din Capitală, găsită moartă, tranșată și abandonată pe un câmp din județul Dâmbovița, continuă să zguduie opinia publică. La mai multe săptămâni după descoperirea crimei, familia victimei a depus o solicitare care ar putea modifica semnificativ direcția anchetei și, implicit, severitatea pedepsei pentru principalul suspect, un afacerist din Rahova.

Autoritățile judiciare au clasificat inițial fapta ca omor simplu, ceea ce presupune o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare. Cu toate acestea, familia victimei consideră că violența extremă la care a fost supusă femeia și relația dintre victimă și agresor justifică o reîncadrare juridică mai gravă a faptei. Această schimbare ar putea duce la majorarea pedepsei maxime prevăzute de lege, punând în discuție aplicarea unui regim de tip omor calificat.

Ce a cerut familia Mirelei

Solicitarea depusă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița urmărește ca fapta să fie analizată în contextul violenței în familie. Autoritățile trebuie să evalueze acum dacă relația dintre victimă și suspect, confirmată ca fiind de concubinaj, poate fi considerată un factor agravant în stabilirea pedepsei. În cazul admiterii cererii, pedeapsa maximă pentru infracțiunea de omor calificat prin raportare la violență în familie ar putea ajunge până la 25 de ani de detenție, cu o creștere semnificativă față de pedeapsa inițială.

Reîncadrarea faptei implică o analiză detaliată a circumstanțelor crimei. Experții în drept penal subliniază că astfel de modificări juridice nu sunt rare în dosarele complexe, mai ales atunci când există elemente care pot agrava gravitatea faptei. În acest caz, violența extremă suferită de victimă, combinată cu relația personală cu agresorul, reprezintă motive suficiente pentru a solicita o sancțiune mai severă.

„Având în vedere faptul că între cetățeanul turc care a ucis-o pe Mirela și aceasta există o relație de concubinaj, a fost depusă în urmă cu doar câteva momente la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița o cerere de schimbare a încadrării faptei cu raportare la violența în familie, ceea ce în mod normal, după admitere, ar trebui să ducă la creșterea posibilei pedepse în zona limitei speciale cu ¼, respectiv echivalentul omorului calificat, adică pedeapsă până la un maxim de 25 de ani.”, a transmis avocatul Adrian Cuculis.

