Ultimele clipe din viața milionarului Roman Novak și a soției sale. Ce au făcut criminalii înainte să îi ucidă

De: Irina Vlad 09/12/2025 | 17:59
Ultimele clipe din viața milionarului Roman Novak și a soției sale. Ce au făcut criminalii înainte să îi ucidă
Roman Novak, milionarul în crypto, și Anna, soția lui/ sursă foto: social media

Pe 2 octombrie 2025, Roman Novak (38 de ani), condamnat pentru fraudă în domeniul criptomonedelor, și soția sa, Anna (37 de ani), s-au urcat într-o mașină cu destinația Hatta, o zonă luxoasă montană din Emiratele Unite Arabe. De atunci nu au mai fost văzuți în viață niciodată. Anchetatorii au refăcut filmul tragediei și au conturat ultimele clipe din viața lor. Cei doi soți au murit în chinuri groaznice. 

Roman Novak și soția lui au fost ademeniți într-o vilă închiriată, crezând că se întâlnesc cu un potențial investitor, fără să știe că se îndreptau către moarte. Răpitorii ar fi dorit să obțină acces la portofelul crypto al lui Novak.

După ce li s-a oferit acces la portofelul crypto, criminalii au descoperit că toate conturile lui Novak erau pe zero, moment în care lucrurile au luat o întorsătură îngrozitoare. În orele care au urmat, prietenii celor doi soți ar fi început să primească mesaje text tulburătoare de la Roman și Anna, în care spuneau că sunt „blocați în munți, la granița cu Oman” și că au nevoie urgentă de 152.000 de lire sterline.

Ultimele clipe din viața milionarului Roman Novak și a soției sale

După tentativa eșuată de răscumpărare, răpitorii au trecut la fapte. În urma anchetei, autoritățile au descoperit că Roman Novak și soția lui au murit în chinuri groaznice. Au fost torturați și obligați să asiste la uciderea celuilalt. Cadavrele lor fuseseră învelite în saci de polietilenă și îngropate în beton, iar pentru a șterge orice urmă de ADN fuseseră folosiți solvenți chimici. Atunci au început să apară detalii îngrozitoare despre ultimele clipe din viața celor doi.

Roman Novak, milionarul în crypto, și Anna, soția lui/ sursă foto: social media
Roman Novak, milionarul în crypto, și Anna, soția lui/ sursă foto: social media

Roman, originar din orașul rus Sankt Petersburg, a fost fondatorul platformei de transfer de criptomonede Fintopio, care a beneficiat de investiții semnificative de aproximativ 500 de milioane de dolari (378 de milioane de lire sterline) după lansarea sa în 2023. Cu toate acestea, în octombrie, platforma s-a închis brusc pentru o „revizuire operațională”, lăsând utilizatorii fără acces la fondurile lor.

Mail Online raportează că Roman fusese condamnat anterior, în 2020, la șase ani într-o colonie penală, după ce a fost găsit vinovat de înșelăciune financiară la scară largă. După ce Roman a fost eliberat condiționat, el, Anna și cei doi copii mici ai lor au început o nouă viață în Dubai.

La momentul șocantei duble crime, Roman era din nou anchetat, de data aceasta pentru că ar fi furat o sumă de peste 38 de milioane de lire sterline de la investitori sub pretextul dezvoltării afacerii.

