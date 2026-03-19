Val Kilmer revine pe marile ecrane, la un an de la moartea sa. Producătorii au folosit inteligența artificială pentru a-l include într-un nou film

De: Daniel Matei 19/03/2026 | 22:50
Sursa foto: Profimedia

Actorul Val Kilmer va apărea postum într-o nouă producție cinematografică, după ce realizatorii au apelat la tehnologia inteligenței artificiale pentru a-i recrea imaginea și vocea. Filmul, intitulat As Deep as the Grave, este produs de compania First Line Films și marchează o nouă etapă în utilizarea AI în industria cinematografică.

Kilmer fusese distribuit încă din 2020 în respectiva producție, însă nu a mai putut participa efectiv la filmări din cauza problemelor grave de sănătate. Actorul a suferit de cancer la gât, boală care i-a afectat semnificativ vocea în urma unei traheotomii, amintește The Independent. Inteligența artificială a fost folosită pentru a recrea vocea lui Kilmer și pentru apariția sa în Top Gun: Maverick.

Kilmer a murit în aprilie 2025, la vârsta de 65 de ani, din cauza unei pneumonii.

As Deep As the Grave, intitulat anterior Canyon del Muerto, urmărește povestea arheologilor Ann și Earl Morris, interpretați de Abigail Lawrie și Tom Felton, care lucrează în Canyon de Chelly, Arizona, în timp ce explorează istoria și cultura Navajo.

Personajul din film fusese gândit pentru Val Kilmer

Versiunea lui Kilmer, bazată pe inteligență artificială, va apărea „într-o parte semnificativă” a filmului și va folosi imagini cu actorul din tinerețe, precum și filmări din ultimii ani ai vieții sale, pentru a-l arăta pe părintele Fintan, personajul său din film, în diferite etape ale vieții sale.

Scenaristul și regizorul filmului, Coerte Voorhees, a declarat că Kilmer era actorul pe care și l-a imaginat pentru acest rol.

„(Personajul) A fost conceput în mare măsură în jurul lui. S-a inspirat din moștenirea sa amerindiană și din legăturile și dragostea sa pentru sud-vest. Mă uitam la o listă de apeluri zilele trecute și îl aveam pregătit pentru filmări. Trecea printr-o perioadă foarte, foarte dificilă din punct de vedere medical și nu putea să o facă”, a declarat Voorhees pentru Variety.

Regizorul a dezvăluit că Kilmer a fost readus în film în mod artificial cu binecuvântarea fiicei actorului, Mercedes, și a fiului său, Jack.

„Familia lui a tot spus cât de important considerau filmul și că Val își dorea cu adevărat să facă parte din asta. Acest sprijin mi-a dat încrederea să spun «bine, hai să facem asta». În ciuda faptului că unii oameni ar putea numi filmul controversat, asta și-a dorit Val”, a spus regizorul.

