Ultimele clipe în viață ale celor cinci marinari morți în Portul Midia. Au presimțit tragedia

O tragedie s-a petrecut miercuri în Portul Midia, unde cinci marinari și-au pierdut viața după ce remorcherul în care se aflau s-a scufundat. Incidentul a șocat comunitatea, mai ales din cauza detaliilor cutremurătoare apărute ulterior. Conform informațiilor, echipajul ar fi realizat în ultimele momente gravitatea situației. Înainte ca ambarcațiunea să se scufunde la aproape 26 de metri adâncime, marinarii ar fi rostit cuvinte care trădau teama și conștientizarea pericolului iminent.

Operațiunile de intervenție au fost dificile, iar echipele de salvare au acționat contracronometru. Din păcate, pentru cei cinci membri ai echipajului nu s-a mai putut face nimic. Tragedia a lăsat în urmă durere și numeroase întrebări legate de circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Care au fost ultimele cuvinte ale marinarilor

Remorcherul participa la operațiunile de descărcare ale unui tanc petrolier. În urma unui viraj la stânga, ambarcațiunea a început să ia apă și să se scufunde rapid. Potrivit informațiilor apărute ulterior, situația ar fi fost anticipată cu puțin timp înainte de producerea tragediei.

Comandantul navei ar fi transmis un avertisment clar, solicitând ca manevra să fie efectuată mai lent, tocmai pentru a evita un posibil dezechilibru. Din păcate, indicațiile sale nu au fost suficiente pentru a preveni deznodământul, iar remorcherul s-a scufundat într-un timp foarte scurt.

”Lăsați-o mai ușor, că ne dați la fund! Ni s-au oprit motoarele”, a spus Sorin Tufan, comandantul navei.

La scurt timp de la aceste afirmații, nava a început să se scufunde, în poziție verticală. Incidentul s-a transformat rapid într-o tragedie de proporții în Portul Midia. Trupul comandantului a fost scos din apă de echipele de intervenție, iar salvatorii au încercat să-l resusciteze, însă, din păcate, eforturile lor nu au avut rezultat.

Ulterior, au fost demarate operațiuni ample de căutare pentru ceilalți patru marinari dispăruți. Misiunea a fost una dificilă și de durată, desfășurată în condiții complicate, cu intervenția scafandrilor.

Miercuri seară, a fost recuperat și trupul unuia dintre marinarii aflați la bordul remorcherului Astana, acesta fiind declarat decedat. În cele din urmă, toate cele cinci persoane aflate pe navă au fost găsite fără viață, confirmând amploarea tragediei care a îndoliat comunitatea maritimă.

