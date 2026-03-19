Cine sunt cei 5 marinari care au murit în urma tragediei din Portul Midia

De: Denisa Crăciun 19/03/2026 | 13:53
Tragedia de miercuri, 18 martie, din Portul Midia, a provocat mai multe decese. Cinci marinari și-au pierdut viața, iar cel mai tânăr avea doar 26 de ani. Unul dintre ei a fost jucător la Farul Constanța și Steaua București. 

Un incident mortal a avut loc miercuri, 18 martie, în Portul Midia. Accidentul s-a produs dimineața, în jurul orei 8:40. Remorcherul asista un petrolier sub pavilionul Insulelor Marshall, la o distanță de 8 km de port. Motoarele principale ale navei au cedat, iar ambarcațiunea s-a scufundat rapid și luată de curenți. Deși au venit la locul incidentului trei echipaje de salvare, cei cinci marinari nu au putut fi salvați. Printre victime se afla și un fost jucător de fotbal.

Tragedia a șocat și a îndurerat pe toată lumea. Cinci oameni și-au pierdut viața în urma scufundării ambarcațiunii. Intervenția de salvare a implicat trei ambarcațiuni ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), scafandri militari, echipaje de pompieri și personal medical, precum și un elicopter SMURD. Doi dintre cei care se aflau la bord aveau funcția de căpitani. Sorin Tufan și Zaharia Fane aveau rolul de a coordona și de a stabili siguranța navei. De asemenea, Safar Claudiu era marinar și se implica în activitățile de la bord. Pentru buna funcționare a sistemelor tehnice se ocupa Sterie Petrică, șef mecanic. Acolo se afla și un motorist, care era cel mai tânăr dintre ei. Sebastian Tămâianu avea doar 26 de ani și avea nunta planificată în luna septembrie. El se afla la motor în momentul accidentului.

La două ore după accident, primul marinar recuperat, Claudiu, în vârstă de 44 de ani, a încetat din viață. El a fost adus la cheu și i s-au aplicat manevrele de resuscitare, însă fără succes. Sorin Tufan, unul dintre căpitani, avea 57 de ani. Acesta a fost în trecut jucător la cluburile Farul Constanța și Steaua București. După retragerea din fotbal, el a ales o carieră în domeniul maritim. De asemenea, șeful mecanic, Petrică și un alt marinar cu experiență, Ștefan, în vârstă de 50 de ani, au fost declarați dispăruți.

Prietenul meu are 2 băieţi, Sorin Tufan la fel. Un prieten pe care l-am angajat aici, am vorbit că aveau nevoie de motorist, 25 de ani, trebuia să se căsătorească în septembrie, a povestit un coleg al celor dispăruți.

VEZI ȘI: Ei sunt cei 2 pescari căutați de miercuri, după ce bărcile lor au fost lovite de o barjă în apele Dunării. Al treilea pescar a fost salvat la timp de către marinari

Cum a dispărut pavilionul României într-un plic din Cipru. Povestea unei afaceri tăcute, semnate într-o zi și regretate un deceniu

Ce surprize pregătește Fuego în noul sezon al emisiunii „Drag de România mea!” Nicole Cherry, Corina Chiriac și Rodica Mandache deschid prima ediție
Cruce albastră în calendar: ce înseamnă și ce trebuie să faci la această sărbătoare
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie de la magistrați pentru pachetul de solidaritate propus de PSD. Bolojan: „În această seară încep dezbaterile propuse în plen, mâine va fi aprobat bugetul”/ Sorin Grindeanu: Mă declar satisfăcut
Ștefan Popescu: Între Washington şi Kiev, România se vinde mai ieftin decât merită
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Schimbări radicale în Codul Rutier: amenzi mai mari și toleranță zero pentru neplată. Când intră în vigoare noile reguli
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Summitul Consiliului European | Ucraina, Iranul și creșterea prețurilor la energie domină agenda liderilor europeni / Italia și Danemarca avertizează asupra riscului unei crize a migrației / Orban: Budapesta nu va susține nicio decizie „pro-ucraineană”
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Colegul actor din „Gladiatorul” care l-a dezgustat pe Russell Crowe
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Ștefan Popescu: Între Washington şi Kiev, România se vinde mai ieftin decât merită
