Cine sunt cei 5 marinari care au murit în urma tragediei din Portul Midia

Tragedia de miercuri, 18 martie, din Portul Midia, a provocat mai multe decese. Cinci marinari și-au pierdut viața, iar cel mai tânăr avea doar 26 de ani. Unul dintre ei a fost jucător la Farul Constanța și Steaua București.

Un incident mortal a avut loc miercuri, 18 martie, în Portul Midia. Accidentul s-a produs dimineața, în jurul orei 8:40. Remorcherul asista un petrolier sub pavilionul Insulelor Marshall, la o distanță de 8 km de port. Motoarele principale ale navei au cedat, iar ambarcațiunea s-a scufundat rapid și luată de curenți. Deși au venit la locul incidentului trei echipaje de salvare, cei cinci marinari nu au putut fi salvați. Printre victime se afla și un fost jucător de fotbal.

Cine sunt cei 5 marinari care au murit în Portul Midia

Tragedia a șocat și a îndurerat pe toată lumea. Cinci oameni și-au pierdut viața în urma scufundării ambarcațiunii. Intervenția de salvare a implicat trei ambarcațiuni ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), scafandri militari, echipaje de pompieri și personal medical, precum și un elicopter SMURD. Doi dintre cei care se aflau la bord aveau funcția de căpitani. Sorin Tufan și Zaharia Fane aveau rolul de a coordona și de a stabili siguranța navei. De asemenea, Safar Claudiu era marinar și se implica în activitățile de la bord. Pentru buna funcționare a sistemelor tehnice se ocupa Sterie Petrică, șef mecanic. Acolo se afla și un motorist, care era cel mai tânăr dintre ei. Sebastian Tămâianu avea doar 26 de ani și avea nunta planificată în luna septembrie. El se afla la motor în momentul accidentului.

La două ore după accident, primul marinar recuperat, Claudiu, în vârstă de 44 de ani, a încetat din viață. El a fost adus la cheu și i s-au aplicat manevrele de resuscitare, însă fără succes. Sorin Tufan, unul dintre căpitani, avea 57 de ani. Acesta a fost în trecut jucător la cluburile Farul Constanța și Steaua București. După retragerea din fotbal, el a ales o carieră în domeniul maritim. De asemenea, șeful mecanic, Petrică și un alt marinar cu experiență, Ștefan, în vârstă de 50 de ani, au fost declarați dispăruți.

Prietenul meu are 2 băieţi, Sorin Tufan la fel. Un prieten pe care l-am angajat aici, am vorbit că aveau nevoie de motorist, 25 de ani, trebuia să se căsătorească în septembrie, a povestit un coleg al celor dispăruți.

