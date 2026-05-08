Vremea rămâne în continuare una capricioasă. După câteva zile cu temperaturi ridicate, ce au depășit normalul acestei perioade, vremea se schimbă din nou. Weekendul aduce instabilitate atmosferică în toată țara, iar meteorologii anunță precipitații abundente și chiar ninsori. Orașele din România în care ninge începând de mâine, potrivit meteorologilor Accuweather.

În ultimele zile, românii s-au bucurat de o vreme însorită, cu temperaturi ce au depășit media specifică perioadei. În unele zone au fost înregistrate chiar și 30 de grade. Însă, meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță că vremea se schimbă, din nou, la finalul acestei săptămâni.

Orașele din România în care ninge începând de mâine

Vremea se schimbă, din nou, iar meteorologii nu vin cu vești prea bune. Ziua de vineri, 8 mai, aduce vreme instabilă în mare parte a țării, cu averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și, izolat, grindină.

În ceea ce privește valorile termice, acestea încep să scadă treptat în mai multe regiuni. Cerul va fi temporar noros, iar aversele vor fi prezente în Crișana, Maramureș, Transilvania și în cea mai mare parte a Munteniei.

Românii vor avea parte de un weekend mohorât și cu precipitații abundente. Mai mult, meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo și anunță ninsori, mâine și poimâine, 9-10 mai, în Predeal și în localitățile aflate la altitudini mari. Temperaturile minime scad până la 2 grade, iar maximele nu o să depășească 7 grade.

Finalul săptămânii aduce o schimbare bruscă de registru, iar stabilitatea atmosferică se instalează treptat. Vizate vor fi în principal zonele de deal și de munte, în special zona Carpaților Meridionali.

Ulterior, instabilitatea atmosferică va fi în creștere în toate zonele țării și vor apărea aversele, care vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În unele zone o să fie și căderi de grindină, iar cantitățile de apă vor putea depăși pe arii restrânse chiar 15-20 litri pe metru pătrat.

