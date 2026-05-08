Prognoza meteo azi, 8 mai 2026. Temperaturi de 27 de grade, grindină și ploi torențiale în România. Zonele unde natura se dezlănțuie

Prognoza meteo azi, 8 mai 2026. Potrivit ANM, vremea se anunță instabilă pe parcursul zilei de vineri. Meteorologii au anunțat descărcări electrice şi intensificări ale vântului în mai multe regiuni. Sunt vizate zonele de munte, Transilvania, Muntenia şi Moldova. Află, în rândurile următoare, care vor fi temperaturile zilei.

Vești bune pentru români! În ciuda intemperiilor care vor fi prezente în anumite zone din România, temperaturile vor atinge maxime de 27 de grade Celsius.

Vremea de azi în România

Vremea va fi instabilă, dar temperaturile se mențin peste valorile normale ale perioadei. Vor fi prezente, pe tot parcursul zilei, înnorări accentuate, averse torenţiale, descărcări electrice şi intensificări ale vântului.

În timpul zilei, la munte vor apărea diverse fenomene meteo. Acestea vor fi prezente în Transilvania, în vestul, nordul şi centrul Moldovei, în zona deluroasă a Munteniei şi izolat în celelalte regiuni. Noaptea, ploile se extind în Oltenia, Muntenia şi sudul Transilvaniei, local în Banat şi izolat în restul teritoriului.

În unele locuri, cantitățile de apă vor depăși 15-25 l/mp. Izolat, vor apărea condiții de grindină, mai ales în regiunile extracarpatice şi în zonele montane şi submontane. Temperaturile maxime se încadrează între valorile de 19 și 27 de grade, iar cele minime între 7 și 14 grade Celsius. Ceața va fi prezentă dimineața și seara, pe arii restrânse.

Vremea de azi la munte

În zona de munte, vremea va fi instabilă și cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. Vor fi înnorări accentuate, averse cu caracter torențial, descărcări electrice și intensificări alte vântului. Cantitățile de apă vor depăși 15-25 l/mp și izolat va cădea grindină.

La Stâna de Vale vor fi nori, ploi și temperaturi de 16 grade Celsius pe timpul zilei și 7 grade Celsius pe timpul nopții.

La Sinaia, la cota 1.500 m , vremea va fi schimbătoare, cu temperaturi de 15 grade Celsius ziua și 6 grade Celsius noaptea.

Vremea va fi instabilă la Păltiniș , unde se vor înregistra 15 grade Celsius ziua și 7 grade Celsius noaptea.

La Ceahlăul Toaca, stratul de zăpadă măsoară 20 cm. Vineri, temperaturile vor ajunge la 12 grade Celsius ziua și 4 grade Celsius noaptea.

Vremea de azi pe litoral

Vremea de la malul Mării negre va fi, în general, frumoasă. Cerul va fi variabil, cu averse slabe seara și în timpul nopții. Vântul va sufla cu intensificări pe timpul zilei, dar slab și moderat seara.

Temperaturile maxime din județul Constanța se vor situa între 15 și 18 grade, iar cele minime între 10 și 13 grade Celsius. Temperatura apei va avea 12-14 grade, iar noaptea vor fi condiții de ceață.

Vremea de azi în Mamaia – temperatura maximă 18 grade / temperatura minimă 12 grade Celsius / temperatura apei 13 grade. Cerul va fi înnorat, cu posibile ploi slabe.

Vremea de azi în Costinești – temperatura maximă 17 grade / temperatura minimă 11 grade Celsius / temperatura apei 13 grade. Cerul va fi înnorat, cu posibile ploi slabe.

Vremea de azi în Neptun – temperatura maximă va fi de 17 grade / temperatura minimă 12 grade Celsius / temperatura apei 13 grade. Cerul va fi înnorat, cu posibile ploi.

Vremea de azi în Vama Veche – temperatura maximă 15 grade / temperatura minimă 10 grade Celsius / temperatura apei 12 grade. Cerul va fi înnorat, cu posibile ploi slabe.

Vremea de azi în București

Vremea de vineri va fi instabilă și caldă în Capitală. Cerul va fi înnorat temporar, iar spre seară și pe timpul nopții sunt posibile averse, descărcări electrice și vânt mai puternic.

Temperatura maximă va atinge valoarea de 25 de grade în termometre, iar cea minimă se va situa între 11 și 13 grade Celsius, potrivit ANM. Sunt 85% șanse de ploaie, iar vântul va sufla cu 16 km/h. Soarele va răsări la 05:57 și va apune la 20:28.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca – Ziua de vineri va fi asemănătoare cu cea de joi, dar ploile vor fi moderate. Temperatura maximă va fi de 20 de grade, iar cea minimă de 9 grade Celsius. Vântul va sufla cu 9 km/h, iar soarele va răsări la 06:00 și va apune la 20:44.

Timișoara – Potrivit meteorologilor, pentru ziua de vineri a fost emisă o avertizare pentru ploaie. Temperatura maximă a zilei va fi de 23 de grade, iar cea minimă de 13 grade Celsius. Vântul va sufla cu 7 km/h, în timp ce soarele va răsări la 06:13 și va apune la 20:51.

Iași – Sunt posibile ploi pe alocuri, cu precipitații de 3,3 mm. Vântul va fi mai slab decât joi, dar va depăși viteza de 19 km/h. Temperatura maximă a zilei va fi de 21 de grade, iar cea minimă de 10 grade Celsius. Soarele va răsări la 05:44 și va apune la 20:30.

Craiova – Vremea va fi puțin mai caldă decât joi, cu posibile ploi pe alocuri. Precipitațiile așteptate vor fi de 1 mm. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar cea minimă de 13 grade Celsius. Vântul va sufla cu 11 km/h, iar soarele va răsări la 06:06 și va apune la 20:37.

Constanța – În orașul Constanța, temperatura maximă a zilei va fi de 16-17 grade, cu o minimă de 12 grade Celsius noaptea. Vântul va bate cu 18 km/h, iar soarele va răsări la 05:48 și va apune la 20:17.

Brașov – Ziua de vineri va fi înnorată, cu ploi moderate. Se așteaptă precipitații de 5 mm și vânt de 8km/h. Temperatura maximă a zilei va fi de 19 grade, iar cea minimă de 9 grade Celsius. Soarele va răsări la 05:56 și va apune la 20:33, potrivit vremearomania.com.

