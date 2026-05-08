Oana Cuzino explică de ce este bine să consumi coacăze. Ce pacienți au interdicție la aceste fructe?

De: Irina Maria Daniela 08/05/2026 | 05:40
Medicul Oana Cuzino explică de ce este bine să consumi coacăze. Aceste fructe de pădure au multe beneficii pentru sănătate și este indicat să le introduci în alimentația ta, fie zilnic, fie săptămânal. Află ce plusuri aduce acest aliment pentru organism în rândurile următoare!

Ce beneficii au coacăzele

Aceste fructe conțin numeroase vitamine care sunt extrem de benefice pentru corp – provitamina A, vitamina C si E. Mai conțin și fibre în cantitate mare, precum și minerale ca fier, potasiu și magneziu. Coacăzele mai conțin și 24% din necesarul zilnic de vitamina C.

Fructele au beneficii numeroase și asupra sistemului nervos, pe care îl ajută să se mențină cât mai optim, dar și asupra sistemului muscular – conținutul ridicat de potasiu este „de vină”. Mai pot preveni degradarea funcțiilor cognitive ce pot apărea odată cu înaintarea în vârstă.

Coacăzele, un aliat pentru cei cu anemie

Datorită conținutului ridicat de fibre, ajută la îmbunătățirea tranzitului intestinal. Sunt extrem de benefice în dieta persoanelor care suferă de anemie, datorită aportului ridicat de fier și alte minerale – potasiu și calciu.

Stimulează absorbția fierului în organism și cresc rezistența la infecții. Ajută la întărirea sistemului imunitar în orice anotimp. Coacăzele negre sunt bogate în antioxidanți care ajută la prevenirea dezvoltării celulelor maligne.

Previn constipația și infecțiile urinare

Consumul de suc sau smoothie poate acționa ca un antibiotic și antiseptic, mai ales în cazul unor infecții ale tractului urinar, susține medicul primar Oana Cuzino. Coacăzele consumate regulat favorizează tranzitul intestinal și previn constipația, datorită aportului ridicat de fibre dietetice.

Sunt și un aliat de nădejde în curele de slăbire – reduc apetitul și oferă senzație de sățietate.

Cine nu trebuie să le consume

Cu toate că au numeroase beneficii, persoanele care urmează tratamente cu warfarină trebuie să consulte medicul înainte de a consuma aceste fructe. Vitamina K, care se găsește din belșug în ele, poate afecta coagularea sângelui.

Cum se consumă cel mai bine coacăzele

Indicat este să le consumi în starea lor naturală, de fruct, pe stomacul gol sau la 2 ore după mese. Mai pot fi transformate în suc sau topping-uri pentru iaurt, cereale sau deserturi sănătoase. Poți să le adaugi în orice rețetă de smoothie.

Cum faci suc cu coacăze

Pentru a avea energie dimineața, medicul Oana Cuzino recomandă un suc ce este indicat să fie obținut prin presare la rece ca să nu se oxideze. Prin această metodă vă asigurați că se păstrează nutrienţii și vitaminele care se transferă din fructe în suc.

Ingrediente:

-1 cană de coacăze (roşii, negre sau combinate)

-1 portocală

-2 felii de ananas

