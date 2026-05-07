Substanța mai periculoasă decât zahărul, prezentă inclusiv în produse „fără zahăr”. Dr. Cezar explică riscul

Doctor Cezar explică românilor care este carbohidratul mai periculos decât zahărul. Indicele glicemic al acestei substanțe ascunse este extrem de mare iar uneori se ascunde exact unde nu ne așteptăm. Însă, cu un pic de atenție din partea consumatorilor, acesta poate fi evitat.

În ultimii ani, produsele care conțin zahăr sunt evitate de foarte mulți dintre români, mai ales de cei care aleg un stil de viață sănătos.

Este zahărul singurul carbohidrat periculos?

Medicul trage o linie clară și afirmă că zahărul este inamicul public numărul unu când vine vorba de indicele glicemic, adică viteza cu care acesta ajunge în sânge.

”Crezi că zahărul este cel mai periculos carbohidrat? Greşit! Există ceva mult mai rău. Am tot spus că zahărul este inamicul public numărul 1, dar nu e singurul. Sunt mult mai mulţi pe primul loc. Şi dacă ne referim la carbohidraţi, află că există ceva mult mai periculos decât glucoza, adică zahărul obişnuit, care are un indice glicemic de aproximativ 65. Indicele glicemic arată cât de repede creşte glicemia după ce mănânci un aliment care conţine carbohidraţi. Mai simplu spus, este viteza cu care zahărul dintr-un aliment ajunge în sânge.”

Substanța care depășește indicele glicemic al glucozei

Doctorul Cezar atrage atenția că există o substanță chiar mai periculoasă decât zahărul, ba chiar și decât glucoza. Maltodextrina, care de obicei apare pe etichete sub denumirea de „amidon modificat”, depășește cu brio atât zahărul, cât și glucoza, și este prezent în alimente procesate. Mai mult, acesta este uneori prezent chiar în produse considerate sănătoase, ”fără zahăr”.

„Cu cât indicele glicemic este mai mare, cu atât creşte mai abrupt insulina. Glucoza are indicele de referinţă de 100, dar există un carbohidrat care are un indice glicemic chiar mai mare, ajungând până la 110 sau 120, sau chiar şi mai mult, comportându-se mult mai agresiv. Este vorba de maltodextrină, însă nu prea apare pe etichete sub această denumire, ci ca amidon modificat. Este prezent în foarte multe produse procesate şi, foarte ironic, se adaugă uneori şi în produse fără zahăr.”

Medicul face apel la consumatori să citească etichetele și să încerce să înțeleagă ce mănâncă, de fapt.

”De asta nu e suficient să eviți zahărul, ci trebuie să înțelegi ce mănânci, de fapt. ”

