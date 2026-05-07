Prognoza meteo azi, 7 mai 2026. Temperaturi de vară și și descărcări electrice în România! Cum va fi în București, Cluj și Constanța

De: Paul Hangerli 07/05/2026 | 05:30
România va avea parte de o zi cu vreme plăcută în multe regiuni, însă instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în special în nord, vest și la munte. Temperaturile rămân ridicate pentru această perioadă, mai ales în sud și sud-est, unde atmosfera va fi aproape de început de vară. Pe litoral, vremea va rămâne mai rece, iar ploile de scurtă durată își vor face apariția local în mai multe regiuni spre seară și pe timpul nopții.

Vremea de azi în România

Conform prognozei ANM, vremea va deveni ușor instabilă în următoarele 24 de ore, iar în jumătatea de nord-vest a țării temperaturile vor scădea față de ziua precedentă. În restul regiunilor, valorile termice se vor menține apropiate de cele deja înregistrate în ultimele zile, astfel că atmosfera va rămâne plăcută pentru începutul lunii mai.

Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile își vor face apariția în mai multe zone ale țării, în special după-amiaza și seara. Maximele se vor încadra între 19 și 27 de grade, în timp ce minimele nopții vor coborî până la 8-14 grade.

Vremea pe regiuni

În nordul și vestul țării, vremea va deveni mai schimbătoare. În Maramureș și Crișana sunt așteptate perioade cu averse și descărcări electrice, iar temperaturile vor fi ușor mai scăzute comparativ cu ziua anterioară. În Banat, cerul va avea înnorări temporare, iar ploile își vor face apariția local, mai ales în a doua parte a zilei. Maximele se vor situa în general între 20 și 24 de grade, iar nopțile vor aduce temperaturi de 10-13 grade.

În sudul și sud-estul țării, vremea se va menține în mare parte frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar șansele de ploaie vor fi reduse în timpul zilei, însă izolat pot apărea averse slabe spre seară și pe timpul nopții. Temperaturile vor urca până la 25-27 de grade în Muntenia, în timp ce diminețile și nopțile vor fi răcoroase, cu minime între 11 și 14 grade.

În Oltenia și în sud-vestul țării, vremea va rămâne destul de plăcută, cu temperaturi apropiate de 25-26 de grade în timpul după-amiezii. Cerul va fi variabil, însă spre seară și noaptea sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice izolate. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante.

În Moldova și regiunile estice, atmosfera va fi în continuare agreabilă, deși după-amiaza și seara pot apărea înnorări și ploi locale, în special în nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor atinge 22-25 de grade, iar minimele vor coborî spre 9-12 grade. Vântul va avea unele intensificări pe parcursul zilei.

În Transilvania și în zonele montane, vremea va fi mai instabilă. Vor exista perioade cu averse și descărcări electrice, în special după-amiaza și noaptea. În depresiuni și în zonele montane joase, dimineața și noaptea se poate forma ceață. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 23 de grade, iar în zonele montane valorile vor fi mai scăzute.

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va fi mai rece comparativ cu restul țării. Temperaturile maxime vor ajunge cu greu la 14-18 grade, iar briza mării va accentua senzația de răcoare. Cerul va fi variabil, iar condițiile de ploaie vor fi reduse. Minimele nocturne vor coborî spre 10-12 grade.

Vremea de azi în București

În București, vremea se va menține predominant frumoasă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar spre noapte vor apărea unele înnorări temporare. Vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va ajunge la 24-26 de grade. Minima nopții va coborî spre 11-13 grade, ceea ce va aduce o atmosferă plăcută pentru această perioadă.

Vremea în marile orașe

  • La Cluj-Napoca, vremea va fi schimbătoare, cu perioade de înnorări și posibilitate de averse în a doua parte a zilei. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 21-22 de grade, iar minima va coborî spre 9 grade.
  • În Timișoara, ziua va aduce vreme relativ plăcută, însă după-amiaza sunt așteptate ploi locale și descărcări electrice. Maximele vor atinge 23-24 de grade, iar minima va fi de aproximativ 12 grade.
  • La Iași, vremea va fi agreabilă în prima parte a zilei, cu temperaturi de până la 24-25 de grade. Spre seară și noaptea sunt posibile ploi slabe și înnorări temporare. Minima va coborî spre 11 grade.
  • În Craiova, vremea se anunță caldă pentru începutul lunii mai. Maxima va ajunge la 26 de grade, iar cerul va fi variabil. Spre noapte pot apărea averse izolate. Temperatura minimă va fi de aproximativ 12 grade.
  • La Constanța, influența mării va menține vremea mai rece decât în restul țării. Temperaturile maxime se vor opri la 14-15 grade, iar minima nopții va fi de aproximativ 11 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat.
  • În Brașov, vremea va fi ușor instabilă, cu înnorări și posibilitate de ploi trecătoare după-amiaza. Temperatura maximă va ajunge la 20-21 de grade, iar minima va coborî spre 8 grade.

