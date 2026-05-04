Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Când ajung temperaturile la 30 de grade

De: Elisa Tîrgovățu 04/05/2026 | 14:09
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Când ajung temperaturile la 30 de grade / Sursă Foto: Arhivă Cancan.ro

Meteorologii au publicat luni estimările pentru intervalul 4–17 mai 2026, anunțând o schimbare importantă a vremii. Temperaturile vor crește considerabil în zilele următoare, ajungând chiar și la 30 de grade Celsius în anumite regiuni ale țării. În București, valorile termice vor urca până în jurul a 27 de grade Celsius.

În Banat, în prima săptămână de prognoză, temperaturile diurne vor fi în general mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. Valorile maxime vor oscila între 24 și 28 de grade Celsius.

În a doua săptămână, vremea debutează cu maxime medii de aproximativ 26–27 de grade Celsius. Ulterior se va resimți o ușoară răcire, iar valorile vor coborî spre 21–24 de grade Celsius. În ceea ce privește temperaturile nocturne, acestea vor crește treptat, de la o medie de 6–7 grade Celsius în dimineața zilei de 5 mai, până la aproximativ 13 grade Celsius pe 7 mai.

În perioada 8–10 mai, temperaturile minime vor fi în medie cuprinse între 10 și 12 grade Celsius. Între 11 și 12 mai încep să urce ușor, până în jurul valorii de 13 grade Celsius. Ulterior, se estimează o nouă scădere a acestora, cu aproximativ 3–4 grade Celsius.

Totodată, după data de 6 mai, meteorologii anunță că, pe arii locale și temporar, sunt posibile ploi de scurtă durată aproape în fiecare zi.

Prognoza meteo în Crișana

Procesul de încălzire va continua până marți, 5 mai. Temperaturile maxime medii vor ajunge la aproximativ 28 de grade Celsius, valori mult peste normalul perioadei. În următoarele patru zile, acestea vor scădea treptat spre 23 de grade Celsius, urmând ca spre finalul primei săptămâni și începutul celei de-a doua să se stabilizeze în jurul a 24–26 de grade Celsius.

Ulterior, maximele vor înregistra variații între 20 și 23 de grade Celsius. Și temperaturile minime vor fi în creștere la începutul intervalului. Acestea vor ajunge până la o medie de 13 grade Celsius în dimineața zilei de joi, 7 mai, după care vor oscila, în general, între 8 și 11 grade Celsius.

Cum va fi vremea în Transilvania

Valorile maxime vor avea o evoluție ascendentă la începutul intervalului, pornind de la aproximativ 22 de grade Celsius în prima zi și ajungând până la 26 de grade Celsius pe 6 mai. În perioada 7–11 mai, acestea se vor menține relativ constante, cu variații între 22 și 25 de grade Celsius, urmând ca spre finalul prognozei să scadă ușor, situându-se între 19 și 22 de grade Celsius.

Și temperaturile minime vor fi în creștere în primele zile. Acestea vor ajunge de la circa 5 grade Celsius în dimineața de 5 mai până la aproximativ 10 grade Celsius pe 8 mai. Ulterior, acestea vor oscila, în general, între 7 și 11 grade Celsius.

Totodată, după data de 6 mai, meteorologii anunță că, local, pot apărea averse aproape zilnic în anumite zone ale țării.

Vremea în Moldova

Temperaturile maxime vor avea, în general, variații cuprinse între 20 și 24 de grade Celsius pe parcursul perioadei analizate. Minimele vor fi într-un proces de creștere treptată, pornind de la o medie de 6–7 grade Celsius în prima dimineață, până la aproximativ 12 grade Celsius pe 8 mai, urmând ca ulterior să se stabilizeze între 8 și 11 grade Celsius.

De asemenea, începând cu data de 7 mai și până la finalul intervalului de prognoză, sunt anunțate local și temporar episoade de instabilitate atmosferică, cu averse posibile aproape zilnic în anumite regiuni.

Prognoza meteo la munte

Valolrile termice se vor situa între 10 și 15 grade, a a minimelor între 3 și 7 grade. Vor fi averse, pe suprafețe mici, până în data de 6 mai, apoi pe arii mai extinse aproape zilnic.

Cum va fi vremea în Dobrogea

În primele patru zile ale intervalului, valorile maxime vor fi în jurul a 18 grade Celsius. Pe 8 mai, acestea vor urca până la aproximativ 22 de grade, urmând ca până la finalul perioadei de prognoză să se mențină, în general, între 20 și 23 de grade Celsius.

În ceea ce privește temperaturile minime, acestea vor crește treptat, de la circa 6 grade Celsius în prima dimineață până la aproximativ 12 grade Celsius în dimineața zilei de 9 mai. Ulterior, vor rămâne relativ constante până în jurul datei de 12 mai, după care este estimată o ușoară scădere.

