Fostul solist al formaţiei Santana, Alex Ligertwood, a murit. Soția lui a detaliat ce s-a întâmplat

Fostul solist al formaţiei Santana, Alex Ligertwood, a murit la vârsta de 79 de ani. A cunoscut culmile celebrității după ce a devenit parte componentă din trupa Santana, formată în jurul chitaristului legendar Carlos Santana.

Anunțul trecerii sale în neființă a fost făcut de soția cântărețului, Shawn Brogan, care a subliniat că „a murit liniştit în somn”, la două săptămâni după ultimul său concert. Aceasta era și impresarul lui. Pentru moment, nu se cunoaște cauza exactă a morții sale.

„Cu mare tristețe și durere anunț trecerea în neființă a scumpului meu Alex Ligertwood, soțul meu de 25 de ani, pe care îl cunosc de 36 de ani. Alex a murit liniștit în somn, cu cățelușul lui – Bobo – lângă el. Alex a fost iubit de atât de mulți oameni. Dacă l-ai cunoscut, l-ai iubit. A atins atât de multe persoane cu vocea lui extraordinară. El a fost tot sufletul și inima mea. Lucrul lui preferat în viață era să facă muzică, să cânte și să împartă darul lui cu noi. A susținut ultimul său spectacol în urmă cu doar două săptămâni. Sunt recunoscătoare pentru asta. A făcut-o în felul lui, în termenii lui, până la capăt. Te voi iubi mereu, scumpul meu Alex! Odihnește-te în pace. Zboară și cântă alături de îngeri, iubirea mea. Vă rog să mă păstrați pe mine și familia lui, Lynn & Stewart Locke, Alex, Jenny, Kali, Merci & Marilo în rugăciunile voastre”, a declarat Shawn Brogan, soția lui Alex, într-un mesaj postat pe Facebook, duminică seara.

Cine a fost Alex Ligertwood

Artistul s-a născut la Glasgow, Scoţia. Cariera lui muzicală se întinde pe parcursul a șase decenii. A fost profund influențat de muzica soul și a fost cântăreţ, chitarist şi baterist.

Este cunoscut mai ales pentru rolul de solist al trupei Santana, fondată în 1966. Aici a activat timp de aproximativ 15 ani, în perioada dintre 1979 şi 1994.

A mai colaborat cu trupa la albumele „Marathon” (1979), „Zebop!” (1981) şi „Sacred Fire: Live in South America” (1993).

Cu cine a mai colaborat Alex Ligertwood

Potrivit presei internaționale, cântărețul a colaborat și cu grupul german „The Magic of Santana”, care realiza coveruri după celebrele piese ale trupei Santana. Aceștia și-au luat adio de la Alex printr-un comunicat public, numind colaborarea cu el o „formidabilă aventură”.

„A fost unul dintre cei mai buni cântăreţi de pe planetă şi ne va lipsi nespus de mult. Mulţumim, Alex, pentru tot”, a declarat trupa într-un comunicat publicat pe reţelele sociale.

