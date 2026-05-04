Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Fostul solist al formaţiei Santana, Alex Ligertwood, a murit. Soția lui a detaliat ce s-a întâmplat

Fostul solist al formaţiei Santana, Alex Ligertwood, a murit. Soția lui a detaliat ce s-a întâmplat

De: Irina Maria Daniela 04/05/2026 | 15:06
Fostul solist al formaţiei Santana, Alex Ligertwood, a murit. Soția lui a detaliat ce s-a întâmplat
Fostul solist al formaţiei Santana, Alex Ligertwood, a murit. Sursa foto: Profimedia

Alex Ligertwood, cântăreț și chitarist scoțian, a murit la vârsta de 79 de ani. A fost cunoscut datorită colaborării cu trupa Santana, în care a fost solist. Anunțul trist a fost făcut public de soția sa, printr-un mesaj pe rețelele sociale. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Fostul solist al formaţiei Santana, Alex Ligertwood, a murit la vârsta de 79 de ani. A cunoscut culmile celebrității după ce a devenit parte componentă din trupa Santana, formată în jurul chitaristului legendar Carlos Santana.

Alex Ligertwood a murit la 79 de ani

Anunțul trecerii sale în neființă a fost făcut de soția cântărețului, Shawn Brogan, care a subliniat că „a murit liniştit în somn”, la două săptămâni după ultimul său concert. Aceasta era și impresarul lui. Pentru moment, nu se cunoaște cauza exactă a morții sale.

„Cu mare tristețe și durere anunț trecerea în neființă a scumpului meu Alex Ligertwood, soțul meu de 25 de ani, pe care îl cunosc de 36 de ani. Alex a murit liniștit în somn, cu cățelușul lui – Bobo – lângă el. Alex a fost iubit de atât de mulți oameni. Dacă l-ai cunoscut, l-ai iubit. A atins atât de multe persoane cu vocea lui extraordinară. El a fost tot sufletul și inima mea.

Lucrul lui preferat în viață era să facă muzică, să cânte și să împartă darul lui cu noi. A susținut ultimul său spectacol în urmă cu doar două săptămâni. Sunt recunoscătoare pentru asta. A făcut-o în felul lui, în termenii lui, până la capăt. Te voi iubi mereu, scumpul meu Alex! Odihnește-te în pace. Zboară și cântă alături de îngeri, iubirea mea. Vă rog să mă păstrați pe mine și familia lui, Lynn & Stewart Locke, Alex, Jenny, Kali, Merci & Marilo în rugăciunile voastre”, a declarat Shawn Brogan, soția lui Alex, într-un mesaj postat pe Facebook, duminică seara.

Cine a fost Alex Ligertwood

Artistul s-a născut la Glasgow, Scoţia. Cariera lui muzicală se întinde pe parcursul a șase decenii. A fost profund influențat de muzica soul și a fost cântăreţ, chitarist şi baterist.

Este cunoscut mai ales pentru rolul de solist al trupei Santana, fondată în 1966. Aici a activat timp de aproximativ 15 ani, în perioada dintre 1979 şi 1994.

A mai colaborat cu trupa la albumele „Marathon” (1979), „Zebop!” (1981) şi „Sacred Fire: Live in South America” (1993).

Cu cine a mai colaborat Alex Ligertwood

Potrivit presei internaționale, cântărețul a colaborat și cu grupul german „The Magic of Santana”, care realiza coveruri după celebrele piese ale trupei Santana. Aceștia și-au luat adio de la Alex printr-un comunicat public, numind colaborarea cu el o „formidabilă aventură”.

„A fost unul dintre cei mai buni cântăreţi de pe planetă şi ne va lipsi nespus de mult. Mulţumim, Alex, pentru tot”, a declarat trupa într-un comunicat publicat pe reţelele sociale.

CITEȘTE ȘI:

Oana Lis este în doliu! Vedeta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare

Vedeta care a mărturisit că tatăl ei e mort de 30 de ani, dar încă vorbește cu el: „Avem conversații interesante”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prințesa Eugenie este însărcinată cu al treilea copil! Soțul ei, Jack Brooksbank, este în al nouălea cer
Showbiz internațional
Prințesa Eugenie este însărcinată cu al treilea copil! Soțul ei, Jack Brooksbank, este în al nouălea cer
Apariție îngrijorătoare a actriței Olivia Wilde. Fanii o compară acum cu Gollum din „Stăpânul inelelor”
Showbiz internațional
Apariție îngrijorătoare a actriței Olivia Wilde. Fanii o compară acum cu Gollum din „Stăpânul inelelor”
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în mod insidios”
Mediafax
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în...
LOVITURĂ pe scena politică! Cunoscuta deputată a trecut la PSD! „Acesta a fost motivul...”
Gandul.ro
LOVITURĂ pe scena politică! Cunoscuta deputată a trecut la PSD! „Acesta a fost...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul...
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au...
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office,...
Parteneri
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Click.ro
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă...
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și s-a întors cu un prizonier rus
Digi 24
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și...
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre...
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
go4it.ro
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
LOVITURĂ pe scena politică! Cunoscuta deputată a trecut la PSD! „Acesta a fost motivul...”
Gandul.ro
LOVITURĂ pe scena politică! Cunoscuta deputată a trecut la PSD! „Acesta a fost motivul...”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Municipiul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 6.000€ acum, în luna mai 2026
Municipiul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 6.000€ acum, în luna mai 2026
Supermarketurile din România unde primești bani pentru cutiile de carton la lapte și suc
Supermarketurile din România unde primești bani pentru cutiile de carton la lapte și suc
BANCUL ZILEI | „Mărie, ai pus sare în ciorbă?”
BANCUL ZILEI | „Mărie, ai pus sare în ciorbă?”
Pepe, Romică Țociu și Vasilică Ceterașu, lăsați fără bani după concert. Țeapă uriașă pentru ...
Pepe, Romică Țociu și Vasilică Ceterașu, lăsați fără bani după concert. Țeapă uriașă pentru artiștii români în Austria
Prințesa Eugenie este însărcinată cu al treilea copil! Soțul ei, Jack Brooksbank, este în al nouălea ...
Prințesa Eugenie este însărcinată cu al treilea copil! Soțul ei, Jack Brooksbank, este în al nouălea cer
Andrei Rotaru schimbare de look dramatică după despărțirea de Cristina Petre. Cum arată acum fostul ...
Andrei Rotaru schimbare de look dramatică după despărțirea de Cristina Petre. Cum arată acum fostul concurent de la Insula Iubirii
Vezi toate știrile