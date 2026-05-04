Prințesa Eugenie este însărcinată cu al treilea copil! Soțul ei, Jack Brooksbank, este în al nouălea cer

Prințesa Eugenie și soțul ei, Jack Brooksbank (40 de ani), așteaptă al treilea copil împreună, a anunțat Palatul Buckingham. Familia regală a ales să confirme zvonurile care au circulat în presa internațională în primul weekend din luna mai 2026. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

„Alteța Sa Regală, Prințesa Eugenie, și domnul Jack Brooksbank sunt încântați să anunțe că așteaptă al treilea lor copil, care urmează să se nască în această vară. August (în vârstă de 5 ani) și Ernest (în vârstă de 2 ani) sunt, de asemenea, foarte entuziasmați că vor avea un nou frate sau o nouă soră în familie. Majestatea Sa Regele a fost informat și este încântat de această veste.”, a transmis Palatul Buckingham pe rețelele sociale.

Prințesa Eugenie este însărcinată cu al treilea copil

Zvonurile au apărut după ce Prințesa Eugenie, în vârstă de 36 de ani, a fost văzută în public cu o burtică ce părea a fi de gravidă. Mai multe surse internaționale au sugerat că aceasta ar putea fi însărcinată cu al treilea copil, dar fără să publice o poziție oficială a Prințesei Eugenie sau a lui Jack Brooksbank.

Luni, 5 mai, Palatul Buckingham a confirmat informația printr-o postare pe rețelele de socializare.

Când va naște Prințesa Eugenie

Vestea a fost confirmată de prințesă pe contul ei oficial de Instagram. Cei doi copii ai cuplului, August, în vârstă de cinci ani, și Ernest, de doi ani, sunt extrem de bucuroși că familia lor se mărește din vara anului 2026.

„Baby Brooksbank vine în 2026! Copiii sunt foarte entuziasmați să primească un nou frățior sau o nouă surioară în familie”, a scris ea în descriere, urmată de mai multe inimioare roșii și un emoji cu bebeluș.

Ce succesiune la tron va avea al treilea copil

Potrivit BBC, al treilea copil al Prințesei Eugenie și al lui Jack Brooksbank nu va avea titlul de „Alteță Regală”. Acesta va ocupa locul 15 în linia de succesiune la tron, înaintea străunchiului său, Prințul Edward, Ducele de Edinburgh.

Câți copii are Prințesa Eugenie

Fiica prințului căzut în dizgrație Andrew Mountbatten-Windsor are doi fii, iar al treilea copil se va naște în vara lui 2026. Primul lor fiu, August, s-a născut în februarie 2021, și al doilea, Ernest, s-a născut în mai 2023. Viitorul lor copil este al cincilea nepot al Prințului Andrew Mountbatten-Windsor.

Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank s-au căsătorit în octombrie 2018. Nepoata Regelui Charles este director la galeria de artă Hauser & Wirth din Mayfair, iar soțul ei a lucrat în domeniul ospitalității și marketingului. Cei doi locuiesc între Portugalia și Ivy Cottage, situată în incinta Kensington Palace.

În ciuda scandalului în care tatăl lor a fost implicat, Eugenie și Beatrice și-au păstrat titlurile regale Mountbatten-Windsor, dar niciuna nu este un membru activ al familiei regale.

