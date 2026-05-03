Este însărcinată, după 3 încercări eșuate de fertilizare in vitro! Cântăreața a făcut marele anunț

Natalie Stovall este însărcinată, după ani de încercări și 3 fertilizări in vitro eșuate! Cântăreața de muzică country așteaptă primul copil alături de soțul ei, James Bavendam. Cei doi sunt căsătoriți de 17 ani și formează un cuplu de 22 de ani. Află mai multe detalii!

Natalie și soțul ei își măresc familia! Anunțul oficial a fost făcut pe contul oficial de Instagram al artistei.

Natalie Stovall este însărcinată cu James Bavendam

Artista este cunoscută pentru colaborările cu trupa Runaway June și pentru faptul că a făcut parte din trupa de turneu a lui Keith Urban. Acum, fanii ei se bucură alături de ea de vestea cea mare!

Natalie Stovall a aflat că este însărcinată cu primul ei copil, după ce a avut 3 încercări eșuate de fertilizare in vitro. Potrivit anunțului oficial, cei doi vor deveni părinți în luna august 2026. Pentru moment, vedetele au decis să păstreze secret sexul și numele copilului.

„James și cu mine suntem extrem de entuziasmați! Încercăm de ani de zile să ne întemeiem o familie și, parcă din senin, totul se întâmplă acum. Nu am putea fi mai fericiți și abia așteptăm să cunoaștem această mică ființă, care deja dă din picioare și are poftă de ciocolată!”, a declarat Stovall pe Instagram.

Cântăreața a dus o luptă grea

Artista a mărturisit că atât ea, cât și soțul ei, se bucură enorm de faptul că viața li s-a schimbat. Cei doi încercau de câțiva ani să devină părinți, dar medicii nu le dădeau vești bune niciodată. Se pare că miracolele există și anul 2026 este unul cu noroc pentru Natalie Stovall și James Bavendam!

„Nici nu putem descrie cât de emoționați suntem. Suntem căsătoriți de aproape 18 ani și ne-am dorit atât de mult să avem o familie. Ani de încercări, 3 proceduri FIV eșuate, mai mulți medici care ne-au spus că ‘probabil nu se va întâmpla’ și apoi BAM! Am aflat că sunt însărcinată. Abia așteptăm să ne cunoaștem copilul la finalul verii!! Până atunci — mama va urca pe scenă cu burtica și va prezenta la Opry”, a scris artista pe Instagram.

Natalie Stovall și James Bavendam se iubesc la nebunie

În iunie 2025, cei doi au sărbătorit 17 ani de mariaj publicând o serie de imagini pe Instagram. Cei doi par că rezistă cu brio în fața testului timpului și se iubesc la fel de mult ca în prima zi.

„17 ani de căsnicie. 22 împreună. Și încă sunt obsedată de tine. Te iubesc cel mai mult. La mulți ani de aniversare @jbavendam.”

CITEȘTE ȘI:

A cincea fetiță, confirmată oficial! Ce pofte a avut Laura Cosoi și secretul care menține echilibrul în familie

Este însărcinată cu gemeni după ce a pierdut trei sarcini. Vedeta și soțul ei sunt în al nouălea cer!