Este însărcinată cu gemeni după ce a pierdut trei sarcini. Vedeta și soțul ei sunt în al nouălea cer!

De: Irina Maria Daniela 02/05/2026 | 00:30
Natalie Joy este însărcinată cu gemeni după ce a pierdut trei sarcini. Sursa foto: Instagram

Natalie Joy și soțul ei, Nick Viall, vor avea gemene! Cei doi au făcut primul anunț al sarcinii în luna februarie 2026, când i-au anunțat pe fani că vor deveni părinți. Miracolul din viața lor s-a produs după ce au mai încercat de trei ori să conceapă copii. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Soția în vârstă de 27 de ani a fostului concurent al emisiunii „Burlacul”, Nick Viall, în vârstă de 45 de ani, susține că gemenele au fost concepute pe cale naturală.

Natalie Joy este însărcinată cu gemeni

După ce au făcut publică marea veste în luna februarie 2026, comentariile de felicitări și întrebările au continuat să curgă pe Instagram.

„Bebelușii noștri curcubeu sunt în sfârșit pregătiți să ni se alăture și, de data aceasta, sunt GEMENI”, au anunțat Joy și Viall în urmă cu câteva săptămâni.

„E ireal ce ni se întâmplă! Nu-mi vine să cred că pot spune în gura mare că sunt însărcinată și că sarcina e așa de avansată și că vom avea gemeni. E nebunie curată! Pare că ni se îndeplinește cel mai mare vis pe care l-am avut vreodată!”, a declarat ea, ulterior, pentru E!News.

Fanii cuplului și-au dorit foarte mult să afle dacă cei doi au apelat la inseminare intrauterină, fertilizare in vitro sau metode naturale pentru a concepe gemenele. Natalie Joy, care a mai avut trei sarcini pierdute înainte de marea veste, a mărturisit că ea și Nick Viall au conceput gemenele pe cale naturală.

„Am avut norocul să le concepem în mod natural”, a răspuns ea, alături de o imagine cu ecografia și un desen realizat cu degetele.

Cuplul a ales deja numele pentru fetițele lor

După ce au aflat la ecografie sexul viitorilor copii, Natalie Joy și Nick Viall au ales deja numele fetițelor – dar au ales să nu le divulge momentan. În plus, aceștia le-au spus fanilor de pe rețelele sociale că gemenii sunt o trăsătură comună în familia lor.

„Ambele noastre surori au gemeni!!”, a spus Natalie Joy, postând o fotografie cu Viall și fiica lor River, în vârstă de 2 ani.

Natalie și Nick speră să conceapă al patrulea copil

Cu toate că au avut un an greu din punct de vedere emoțional, cei doi nu se gândesc să se oprească aici. După ce vor aduce pe lume gemenele, Joy și Viall speră să mai conceapă încă un copil.

„Familia noastră se completează acum. Și sperăm ca, la un moment dat, să încercăm să avem și al patrulea copil, ca să aducem cumva înapoi toți copiii pe care i-am pierdut…”, a continuat acesta să le mărturisească fanilor din mediul online.

Natalie Joy a pierdut trei sarcini în 2025

Anul trecut a fost unul foarte greu pentru soția fostului concurent de la „Burlacul”. Aceasta a pierdut trei sarcini și nu mai spera la o minune. Dar soarta a vrut să îi demonstreze că nu trebuie niciodată să își piardă speranța! Anunțul trist al ultimei sarcini pierdute a fost făcut în august 2025, în cadrul unui episod din podcast-ul „The Viall Files”.

„Nu pot vorbi cu ușurință despre acest subiect… Natalie tocmai ce a pierdut încă o sarcină. Este a treia sarcină pierdută anul acesta. Nici nu știu cum se poate da o asemenea veste. Este îngrozitor să treci prin așa ceva!”, a declarat Viall, în vârstă de 45 de ani, în cadrul podcastului său.

Ulterior, Natalie a revenit cu un mesaj prin care le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul acordat.

„Bună, prieteni! Voiam să vă mulțumesc tuturor pentru dragoste și susținere după ce am împărtășit că am trecut prin al treilea avort spontan. Mi-am luat această ultimă săptămână pentru a mă recupera fizic după al doilea D&C, pentru a mă sprijini pe oamenii mei și pentru a o strânge în brațe non-stop pe fetița mea miracol, Rivvy”, a scris Joy.

CITEȘTE ȘI:

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Parteneri
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vezi toate știrile