Doliu în lumea filmului. A murit actorul Dion Anderson, cunoscut pentru rolul din „Shawshank Redemption”

De: Daniel Matei 02/05/2026 | 00:50
Actorul Dion Anderson, cunoscut pentru apariția sa în apreciatul film „The Shawshank Redemption", a murit la vârsta de 87 de ani.

Acesta a interpretat un rol secundar, fiind unul dintre oficialii închisorii în producția din 1994 regizată de Frank Darabont. Potrivit express.co.uk, actorul s-a stins din viață duminică, în liniște, înconjurat de cei dragi.

Născut în Texas, Dion Anderson a avut o carieră îndelungată atât pe scenă, cât și pe ecran. El lasă în urmă soția sa, Lucinda Anderson, copiii, nepoții și strănepoții.

În necrologul său se menționează: „Cariera sa este vastă, însă The Shawshank Redemption, Henry VIII de Shakespeare și Pisica pe acoperișul fierbinte de Tennessee Williams se numără printre cele mai importante repere. Printre pasiunile sale s-au numărat pictura, muzica, dragostea pentru natură și animale”.

De-a lungul carierei sale, Dion Anderson a avut apariții în numeroase producții de film și televiziune, inclusiv în seriale populare precum „The X-Files”, demonstrând o versatilitate apreciată de critici și public.

Vestea morții sale a stârnit reacții emoționante în mediul online, unde fanii și colegii de breaslă i-au adus un ultim omagiu, amintindu-și de rolurile sale memorabile. Până în acest moment, cauza decesului nu a fost făcută publică.

Filmul „The Shawshank Redemption” rămâne un reper în cinematografie, iar contribuția actorilor din distribuție continuă să fie apreciată de generații întregi de spectatori.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Urmărește Cancan.ro pe Google News
