Cum arată Jack Nicholson la 89 de ani. Celebrul actor s-a retras din lumina reflectoarelor

Jack Nicholson și-a sărbătorit cea de-a 89-a aniversare alături de familie și prieteni. De ziua actorului, joi, 23 aprilie, fiica sa, Lorraine Nicholson, a postat pe Instagram Stories o serie de fotografii în onoarea lui.

Lorraine, care și-a sărbătorit cea de-a 36-a aniversare pe 16 aprilie, a inclus o fotografie de arhivă cu starul din Something’s Gotta Give, în care acesta fumează un trabuc din urmă cu câțiva ani, scriind simplu: „89?”, potrivit PEOPLE.

A doua fotografie îl arată pe Nicholson zâmbind și aplaudând, iar în fundal se vede Joni Mitchell, de asemenea aplaudând.

Lorraine este unul dintre cei șase copii ai lui Jack. El îi are pe ea și pe fiul său, Ray, în vârstă de 34 de ani, împreună cu actrița Rebecca Broussard. De asemenea, are o fiică, Jennifer, în vârstă de 61 de ani, din căsătoria cu Sandra Knight, și o altă fiică, Honey, în vârstă de 43 de ani, cu modelul Winnie Hollman.

Viața personală a lui Jack Nicholson este una controversată

Actrița Susan Anspach a declarat că Jack Nicholson este tatăl fiului ei, Caleb Goddard, în vârstă de 54 de ani. Celebrul actor a negat public paternitatea, deși Caleb a spus publicației PEOPLE că actorul l-a recunoscut ca fiu în privat.

Cel mai tânăr copil al său, Tessa, în vârstă de 31 de ani, a scris un articol pentru Newsweek, în care își descrie viața ca fiică „ilegitimă” a lui Jack Nicholson. Actorul nu a recunoscut-o niciodată public pe Tessa, iar în 2023 ea a declarat că nu a mai vorbit cu tatăl său de ani de zile.

Nicholson nu a mai jucat în niciun film din 2010, când a apărut în comedia romantică „How Do You Know”, alături de Reese Witherspoon, Owen Wilson și Paul Rudd.

El s-a retras din actorie și în anii care au urmat și-a redus tot mai mult aparițiile publice, preferând să ducă o viață privată.

CITEȘTE ȘI:

Doliu în lumea filmului! Un actor din celebrul serial „Melrose Place” a murit la 57 de ani

Justin Theroux a devenit tată pentru prima dată la 54 de ani. Soția actorului, Nicole Brydon Bloom, a născut un băiețel