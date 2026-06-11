Cât va costa rovinieta de la 1 octombrie 2026. Șoferii scot mai mulți bani din buzunar

Potrivit noilor reglementări, actualul sistem al rovinietei va fi înlocuit, împreună cu baza de date folosită în prezent. Totuși, legislația introduce o excepție importantă pentru anumite categorii de vehicule, astfel încât tranziția să nu genereze costuri suplimentare pentru șoferi.

Conducătorii auto care dețin autoturisme sau vehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone nu vor pierde banii plătiți pentru rovinietele deja achiziționate. Acestea vor rămâne valabile până la data înscrisă pe document, indiferent de schimbările legislative.

Cât va costa rovinieta de la 1 octombrie 2026

Pentru proprietarii de mașini și utilitare ușoare, trecerea la noul sistem se va face fără impact asupra rovinietelor aflate în vigoare. Astfel, o rovinietă anuală cumpărată înainte de 1 octombrie 2026 va putea fi folosită până la expirare, chiar dacă perioada se întinde în anul 2027.

Această prevedere se aplică vehiculelor destinate transportului de persoane și transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone. În aceste situații, rovinietele nu își pierd valabilitatea odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli.

Autoritățile urmăresc să evite situațiile în care șoferii ar fi obligați să plătească din nou pentru taxe deja achitate, motiv pentru care au introdus această perioadă de tranziție fără pierderi financiare.

Șoferii scot mai mulți bani din buzunar

Schimbările majore din octombrie 2026 vizează vehiculele de transport marfă și persoane cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Pentru acestea va fi introdus sistemul TollRo, care înlocuiește complet rovinieta clasică.

Noul mecanism va calcula taxele în funcție de distanța parcursă și nivelul de poluare al vehiculului, renunțându-se la plata pentru perioade fixe. În consecință, rovinietele pentru camioane și autocare nu vor mai putea fi folosite după 1 octombrie 2026.

Pentru autoturisme, rovinieta rămâne în vigoare, însă tarifele vor fi recalibrate. Costurile vor depinde de categoria vehiculului, durata aleasă și norma de poluare.

Pentru o zi, tariful va fi de 22 de lei pentru vehicule electrice și Euro VI, 26 de lei pentru Euro IV și Euro V, respectiv 29 de lei pentru mașinile Euro III sau mai vechi. Pentru o lună, șoferii vor achita 48 de lei pentru electrice și Euro VI, 55 de lei pentru Euro IV și Euro V și 62 de lei pentru vehiculele încadrate la Euro III sau sub acest nivel. Pentru un an, costurile vor ajunge la 254 de lei pentru electrice și Euro VI, 292 de lei pentru Euro IV și Euro V și 330 de lei pentru autoturismele cu norme de poluare Euro III sau inferioare.

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