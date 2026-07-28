Cum arată Bianca Drăgușanu după ce și-a operat urechile. Cum a decurs intervenția de otoplastie

Nu mai este un secret pentru nimeni că Bianca Drăgușanu este o împătimită a intervențiilor estetice. Aceasta a trecut de nenumărate ori pragul medicului estetician, iar recent și-a trecut în palmares o nouă operație. De data aceasta, vedeta a apelat la o otoplastie, adică o operație prin care și-a micșorat urechile. Acum, Bianca Drăgușanu le-a arătat fanilor și rezultatul.

De-a lungul timpului, Bianca Drăgușanu a fost foarte deschisă în ceea ce privește intervențiile estetice la care a apelat. A vorbit deschis despre fiecare și la fel a făcut și de această dată. Le-a mărturisit fanilor săi că acum a venit vremea să rezolve un complex pe care îl avea de mult timp, așa că a apelat la o otoplastie, prin care și-a micșorat și remodelat urechile.

Cum arată Bianca Drăgușanu după intervenția de otoplastie

În urmă cu doar câteva zile, Bianca Drăgușanu își anunța urmăritorii din mediul online că a trecut, din nou, pragul medicului estetician, de această dată pentru a-și micșora urechile. Se pare că vedeta de mulți ani avea un complex legat de acest aspect, așa că acum a decis să rezolve „problema”.

Ei bine, acum, după ce s-a recuperat parțial în urma intervenției, Bianca Drăgușanu le-a prezentat internauților și rezultatul. Vedeta a postat mai multe fotografii în care se văd diferențele și s-a declarat mulțumită.

„Nu ai nevoie de nimic. Nici de filtre, nici de machiaj. Naturală ești perfectă” // „Poate să zică oricine ce vrea, frumusețea și istețimea nu i-o ia nimeni niciodată oricât de mult o invidiați!! Așa că oamenii răutăcioși își răcesc gurile degeaba….” // „Fă ce te face pe tine fericită. Asta contează.” // „Nu avea nevoie, dar arată extraordinar”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Chiar dacă abia a ieșit din sala de operație, Bianca Drăgușanu a spus că lista schimbărilor nu s-a încheiat. Vedeta mai are pe listă câteva intervenții la care își dorește să apeleze. Următoare este un lifting facial endoscopic, procedură care presupune repoziționarea țesuturilor feței prin incizii ascunse în zona scalpului.

De asemenea, Bianca Drăgușanu a mărturisit că ia în calcul și o operație de micșorare a sânilor. Ea a spus că gusturile și preferințele sale estetice s-au schimbat în ultimii ani și că acum își dorește un aspect cât mai natural și armonios.

De-a lungul timpului, vedeta a apelat la numeroase alte proceduri. Și-a pus implanturi mamare și le-a schimbat de mai multe ori, și-a făcut o rinoplastie, are augmentare la buze, și-a făcut injectări cu acid hialuronic și botox. Mai mult, ea și-a pus fațete dentare și a apelat la mai multe proceduri estetice faciale, precum lifting nechirurgical, skinboostere, laser și alte proceduri de rejuvenare.

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Foto: Intagram