Acasă » Știri » Ce pensie alimentară plătește Victor Slav! Bianca Drăgușanu l-a dat de gol: „Ar putea să facă mai mult pentru copilul lui”

Ce pensie alimentară plătește Victor Slav! Bianca Drăgușanu l-a dat de gol: „Ar putea să facă mai mult pentru copilul lui”

De: Alina Drăgan 24/07/2026 | 09:38
Ce pensie alimentară plătește Victor Slav /Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Deși nu mai formează un cuplu de ani de zile, Bianca Drăgușanu și Victor Slav fac totuși front comun atunci când vine vorba de Sofia, fiica lor. Recent, blondina a vorbit despre relația pe care fostul partener o are cu fiica sa și a abordat și subiectul pensiei alimentare. Bianca Drăgușanu l-a dat de gol pe Victor Slav și a spus cât și cum contribuie acesta.

În anul 2018, Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au despărțit definitiv, însă au rămas în relații bune de dragul fiicei lor. Sofia a rămas în grija blondinei, așa că Victor Slav plătește pensie alimentară. De-a lungul timpului s-a speculat că suma pe care acesta ar plăti-o este destul de mare, însă acum Bianca Drăgușanu a spus adevărul.

Ce pensie alimentară plătește Victor Slav

Ei bine, se pare că în realitatea pensia alimentară pe care Victor Slav o plătește nu este deloc atât de mare precum și-ar imagina unii. Bianca Drăgușanu a dezvăluit că nu și-ar putea crește fetița cu acei bani, așa că nu s-a bazat niciodată pe ei.

„Consider că oamenii șmecheri și care evoluează nu stau toată ziua prin ziare, pe la podcasturi sau pe canepele. Ăia care chiar au ocupație sunt chiar oameni de afaceri. Sau mai văd genul ăla de femei care efectiv nu au nicio ocupație, trăiesc doar din pensie alimentară, că au noroc unele. Eu nu pot să-mi cresc copilul doar din pensie alimentară.

Nu sunt această norocoasă să mă ajute pensia alimentară de mii de euro să-mi cresc copilul. Eu îmi cresc copilul din activitatea pe care o expun mereu pe Instagram. Sunt un om hiperactiv, nu mi-e rușine de muncă. Am carte de muncă de la 18 ani. Prima mea carte de muncă țin minte că am fost angajată în brutărie, acolo unde stăteam eu. Da, modelam coca și făceam covrigi”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”.

Mai mult, întrebată concret ce sumă plătește Victor Slav drept pensie alimentară, Bianca Drăgușanu nu a vrut să ofere un răspuns concret. Însă a punctat că, din punctul ei de vedere, acesta ar putea să facă mult mai multe pentru fiica lui atât din punct de vedere material, cât și în ceea ce privește implicarea lui în viața micuței.

„O pensie alimentară e cât vrea Bunul Dumnezeu și Maica Domnului. Eu nu știu ce salariu are el, el dă cât poate. Nu pot să vorbesc niciodată urât despre tatăl Sofiei, dar cred că ar putea să facă mai mult pentru copilul lui și ca timp și ca bani”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

 

CITEȘTE ȘI:

Bianca Drăgușanu și-a micșorat urechiile! Nu renunță la operații nici în ruptul capului: „Am făcut-o și pe asta”

Bianca Drăgușanu, primele declarații după ce s-a vehiculat că ANAF i-ar fi scos hainele la licitație: ”Nu am făcut nimic greșit”

 

Foto: Instagram

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cati e istorie! Răzvan de la Insula Iubirii și-a cerut iubita în căsătorie: „Dumnezeu te-a trimis în viața mea”
Știri
Cati e istorie! Răzvan de la Insula Iubirii și-a cerut iubita în căsătorie: „Dumnezeu te-a trimis în viața…
Dany Boy și-a refăcut viața după Insula iubirii cu o tipă care seamănă leit cu fosta. Maria, uimită de asemănare: ”Leșin”
Știri
Dany Boy și-a refăcut viața după Insula iubirii cu o tipă care seamănă leit cu fosta. Maria, uimită…
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea la Drept
Mediafax
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea...
Cine păzește averea fabuloasă a lui Dan Petrescu, miliardarul mort în accident aviatic în 2021. Moștenirea i-a fost pusă la adăpost în paradisul fiscal al Europei
Gandul.ro
Cine păzește averea fabuloasă a lui Dan Petrescu, miliardarul mort în accident aviatic...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește...
„Ne jucăm cu moartea!”. Podul parțial prăbușit din Grecia pe care încă se circulă zilnic
Adevarul
„Ne jucăm cu moartea!”. Podul parțial prăbușit din Grecia pe care încă se...
Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan, și-a sunat soția și i-a spus un singur cuvânt
Digi24
Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan,...
Un guvernator și-a pierdut funcția din cauza unor poze în pantaloni mulați
Mediafax
Un guvernator și-a pierdut funcția din cauza unor poze în pantaloni mulați
Parteneri
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără...
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport.ro
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce i-a grăbit moartea Adelei Mărculescu. Silviu Biriș rupe tăcerea: „Suferise o fractură de șold, era la azil, în scaun cu rotile”
Click.ro
Ce i-a grăbit moartea Adelei Mărculescu. Silviu Biriș rupe tăcerea: „Suferise o fractură de șold,...
Cine a propus, de fapt, modificările controversate din legea integrității? Averile politicienilor rămân tot la secret DOCUMENT
Digi 24
Cine a propus, de fapt, modificările controversate din legea integrității? Averile politicienilor rămân tot la...
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
Digi24
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost...
Un control rutier s-a transformat într-un dosar penal. Oferta de 100 de lei făcută unui polițist
Promotor.ro
Un control rutier s-a transformat într-un dosar penal. Oferta de 100 de lei făcută unui...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
go4it.ro
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
Care este cel mai vechi oraș din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai vechi oraș din lume?
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Go4Games
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Cine păzește averea fabuloasă a lui Dan Petrescu, miliardarul mort în accident aviatic în 2021. Moștenirea i-a fost pusă la adăpost în paradisul fiscal al Europei
Gandul.ro
Cine păzește averea fabuloasă a lui Dan Petrescu, miliardarul mort în accident aviatic în 2021....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cati e istorie! Răzvan de la Insula Iubirii și-a cerut iubita în căsătorie: „Dumnezeu te-a trimis ...
Cati e istorie! Răzvan de la Insula Iubirii și-a cerut iubita în căsătorie: „Dumnezeu te-a trimis în viața mea”
Dany Boy și-a refăcut viața după Insula iubirii cu o tipă care seamănă leit cu fosta. Maria, uimită ...
Dany Boy și-a refăcut viața după Insula iubirii cu o tipă care seamănă leit cu fosta. Maria, uimită de asemănare: ”Leșin”
Regretă Ella Vișan despărțirea de Andrei Lemnaru?! Acum a recunoscut tot: „M-a făcut să conștientizez”
Regretă Ella Vișan despărțirea de Andrei Lemnaru?! Acum a recunoscut tot: „M-a făcut să conștientizez”
Bona familiei Columbeanu, dezvăluiri despre relația dintre Irinel și Monica: ”Era diferit de ce ...
Bona familiei Columbeanu, dezvăluiri despre relația dintre Irinel și Monica: ”Era diferit de ce apărea în presă”
Charles Kushner renunță definitiv la New York! „Sper să fie fericiți cu acest primar”
Charles Kushner renunță definitiv la New York! „Sper să fie fericiți cu acest primar”
Enervată de replica ispitei Oana Monea, Maria Avram a recunoscut altercația din Thailanda. De unde ...
Enervată de replica ispitei Oana Monea, Maria Avram a recunoscut altercația din Thailanda. De unde a pornit totul
Vezi toate știrile