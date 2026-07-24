Ce pensie alimentară plătește Victor Slav! Bianca Drăgușanu l-a dat de gol: „Ar putea să facă mai mult pentru copilul lui”

Deși nu mai formează un cuplu de ani de zile, Bianca Drăgușanu și Victor Slav fac totuși front comun atunci când vine vorba de Sofia, fiica lor. Recent, blondina a vorbit despre relația pe care fostul partener o are cu fiica sa și a abordat și subiectul pensiei alimentare. Bianca Drăgușanu l-a dat de gol pe Victor Slav și a spus cât și cum contribuie acesta.

În anul 2018, Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au despărțit definitiv, însă au rămas în relații bune de dragul fiicei lor. Sofia a rămas în grija blondinei, așa că Victor Slav plătește pensie alimentară. De-a lungul timpului s-a speculat că suma pe care acesta ar plăti-o este destul de mare, însă acum Bianca Drăgușanu a spus adevărul.

Ce pensie alimentară plătește Victor Slav

Ei bine, se pare că în realitatea pensia alimentară pe care Victor Slav o plătește nu este deloc atât de mare precum și-ar imagina unii. Bianca Drăgușanu a dezvăluit că nu și-ar putea crește fetița cu acei bani, așa că nu s-a bazat niciodată pe ei.

„Consider că oamenii șmecheri și care evoluează nu stau toată ziua prin ziare, pe la podcasturi sau pe canepele. Ăia care chiar au ocupație sunt chiar oameni de afaceri. Sau mai văd genul ăla de femei care efectiv nu au nicio ocupație, trăiesc doar din pensie alimentară, că au noroc unele. Eu nu pot să-mi cresc copilul doar din pensie alimentară. Nu sunt această norocoasă să mă ajute pensia alimentară de mii de euro să-mi cresc copilul. Eu îmi cresc copilul din activitatea pe care o expun mereu pe Instagram. Sunt un om hiperactiv, nu mi-e rușine de muncă. Am carte de muncă de la 18 ani. Prima mea carte de muncă țin minte că am fost angajată în brutărie, acolo unde stăteam eu. Da, modelam coca și făceam covrigi”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”.

Mai mult, întrebată concret ce sumă plătește Victor Slav drept pensie alimentară, Bianca Drăgușanu nu a vrut să ofere un răspuns concret. Însă a punctat că, din punctul ei de vedere, acesta ar putea să facă mult mai multe pentru fiica lui atât din punct de vedere material, cât și în ceea ce privește implicarea lui în viața micuței.

„O pensie alimentară e cât vrea Bunul Dumnezeu și Maica Domnului. Eu nu știu ce salariu are el, el dă cât poate. Nu pot să vorbesc niciodată urât despre tatăl Sofiei, dar cred că ar putea să facă mai mult pentru copilul lui și ca timp și ca bani”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

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