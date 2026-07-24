Enervată de replica ispitei Oana Monea, Maria Avram a recunoscut altercația din Thailanda. De unde a pornit totul

În acest an, Antena 1 a venit cu o surpriză pentru fanii show-ului prezentat de Radu Vâlcan. Un format nou, Insula Iubirii – Reuniuni, care reunește unii dintre cei mai apreciați concurenți și ispite ai vechilor sezoane. Din acest cadru nu avea cum să lipsească trioul format din Maria Avram, Marius și Oana Monea. Cei trei au stat, din nou, față în față, iar fosta concurentă, enervată de o replică a ispitei, a recunoscut altercația din Thailanda. De unde a pornit totul?

Maria și Marius Avram au format unul dintre cele mai controversate cupluri de la Insula Iubirii sezonul 9. Cei doi au decis să își testeze iubirea, după ce bărbatul a mai călcat strâmb în trecut și a pretins că a vorbit 47 de minute cu ”banca”. Deși a promis că nu va mai călca strâmb, Marius a comis-o, din nou, și a picat rapid în mrejele ispitei Oana Monea.

Maria Avram a recunoscut altercația din Thailanda

Maria și Marius Avram s-au despărțit în cadrul emisiunii, fostul concurent alegând să plece acasă alături de ispită. Ei bine, așa cum deja știm, după încheierea filmărilor, concurenții au mai petrecut câteva zile în Thailanda, iar atunci s-a lăsat cu scandal mare între Maria și Oana.

Mai exact, după ce show-ul a luat sfârșit, concurenții au avut câteva zile libere până la întoarcerea în România. Marius a ales să petreacă aceste zile cu Oana. Cei doi au mers, alături de mai multe ispite și concurenți, să se plimbe în Phuket, însă întâmplarea a făcut ca aceștia să se întâlnească și cu Maria.

După ce și-a văzut iar soțul alături de Oana Monea și după câteva schimburi de replici, Maria nu s-a mai abținut și a sărit la bătaie (Vezi mai multe detalii AICI). Ei bine, abia acum fosta concurentă a recunoscut care a fost motivul ce a făcut-o să explodeze și să aibă reacția violentă.

Mai exact, se pare că una dintre replicile Oanei Monea a fost scânteia care a aprins totul. Ispita nu s-ar fi sfiit să îi spună Mariei cât de bine se simte lângă Marius și i-a dat chiar și detalii picante din dormitor, iar asta a făcut-o pe Maria să explodeze.

„Maria Avram: Mai contează ce a fost? A fost o altercație între două femei și un bărbat. (…) Oana nu a înțeles nici în acel moment că eu eram totuși un om rănit. Nu poți să vii să îi spui unei femei care este rănită… să îi spui: «Am făcut sex cu soțul tău de patru ori astăzi». Radu Vâlcan: Și tu cum i-ai răspuns? Verbal sau fizic? Maria Avram: Nu mai contează…”, a recunoscut Maria.

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Foto: Instagram