Oana Monea revine și spune ca încă ține legătura cu Marius, deși s-a împăcat cu soția: “Există comunicare între noi”

Oana Monea nu se lasă până nu îi pune căsnicia lui Marius Avram pe butuci. La mai bine de jumătate de an de la terminarea filmărilor din Thailanda, fosta ispită de la Insula iubirii a făcut o serie de dezvăluiri despre relația pe care încă o are cu soțul Mariei Avram.

Scandalul de la Insula iubirii dintre Oana Monea, Maria și Marius Avram a continuat și după terminarea filmărilor din Thailanda. Apropierea dintre ispita Oana Monea și Marius Avram a fost cât se poate de reală, iar povestea de dragoste înfiripată în emisiune s-a consumat în România.

Ispita și Marius Avram, singurul bărbat însurat din emisiune, au continuat să vorbească, să se întâlnească și chiar să pună la cale câteva planuri de viitor. În tot acest timp, Maria Avram, soția concurentului, aștepta liniștită ziua în care soțul ei se va întoarce acasă. Ei bine, nu a durat mult până când Maria și Marius s-au împăcat, iar ispita Oana a fost dată uitării.

Ispita Oana Monea încă vorbește cu Marius Avram

În urmă cu ceva timp, după ce s-au contrazis în declarații, mesaje și chiar în sala de judecată din cauza lui Marius Avram, Oana Monea și Maria Avram au dat-o la pace. Cum-necum, în toată această liniște și pace, se pare că Marius Avram nu a renunțat nicio clipă la slăbiciunea lui pentru Oana Monea. Recent, ispita supremă din sezonul 9 al emisiunii a revenit în atenția publicului cu o serie de declarații incendiare.

Ispita și Marius Avram nu au rupt niciodată legătura. Mai pe față, mai cu ”perdea”, cei doi vorbesc și acum prin mesaje, însă discuțiile lor nu ar reprezenta un motiv de îngrijorare pentru soția Maria Avram.