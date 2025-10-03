Oana Monea revine și spune ca încă ține legătura cu Marius, deși s-a împăcat cu soția: “Există comunicare între noi”

Oana Monea nu se lasă până nu îi pune căsnicia lui Marius Avram pe butuci. La mai bine de jumătate de an de la terminarea filmărilor din Thailanda, fosta ispită de la Insula iubirii a făcut o serie de dezvăluiri despre relația pe care încă o are cu soțul Mariei Avram.
Scandalul de la Insula iubirii dintre Oana Monea, Maria și Marius Avram a continuat și după terminarea filmărilor din Thailanda. Apropierea dintre ispita Oana Monea și Marius Avram a fost cât se poate de reală, iar povestea de dragoste înfiripată în emisiune s-a consumat în România.
Ispita și Marius Avram, singurul bărbat însurat din emisiune, au continuat să vorbească, să se întâlnească și chiar să pună la cale câteva planuri de viitor. În tot acest timp, Maria Avram, soția concurentului, aștepta liniștită ziua în care soțul ei se va întoarce acasă. Ei bine, nu a durat mult până când Maria și Marius s-au împăcat, iar ispita Oana a fost dată uitării.
În urmă cu ceva timp, după ce s-au contrazis în declarații, mesaje și chiar în sala de judecată din cauza lui Marius Avram, Oana Monea și Maria Avram au dat-o la pace. Cum-necum, în toată această liniște și pace, se pare că Marius Avram nu a renunțat nicio clipă la slăbiciunea lui pentru Oana Monea. Recent, ispita supremă din sezonul 9 al emisiunii a revenit în atenția publicului cu o serie de declarații incendiare.
Ispita și Marius Avram nu au rupt niciodată legătura. Mai pe față, mai cu ”perdea”, cei doi vorbesc și acum prin mesaje, însă discuțiile lor nu ar reprezenta un motiv de îngrijorare pentru soția Maria Avram.
”S-a întors acasă pentru că avea un botez, iar când a plecat spre aeroport mi-a dat un mesaj că e cu Maria și că îl duce la aeroport, dar că mă va suna când îl va lăsa în aeroport. Asta a și făcut. M-a sunat, am vorbit, am povestit. I-am spus că voi avea treabă în București, iar în ziua în care am venit în București mi-a dat mesaj că vrea să mă vadă, să mă scoată la o cafea.
I-am spus că sunt ocupată, iar el mi-a spus că și el este cu mama lui, tocmai o luase de la aeroport și că totuși vrea să mă vadă. Când ne-am văzut am povestit și cam asta a fost ultima noastră întâlnire.
Urma să ne vedem de 1 mai la Constanța. I-am spus că am planurile cumva făcute, dar dacă ajunge să mă anunțe. Nu a mai spus nimic de atunci, dar nu s-a încheiat totul acolo. Nu a fost o ruptură. Noi am vorbit și acum două zile, mai ales când vezi ce vezi la televizor. Există o comunicare între noi atât cât se poate. Este soția lui la mijloc și trebuie să respectăm asta, atât el cât și eu”, a spus Oana Monea.