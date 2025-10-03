Acasă » Știri » Oana Monea revine și spune ca încă ține legătura cu Marius, deși s-a împăcat cu soția: “Există comunicare între noi”

Oana Monea revine și spune ca încă ține legătura cu Marius, deși s-a împăcat cu soția: “Există comunicare între noi”

De: Maria Roșca 03/10/2025 | 22:08
Oana Monea revine și spune ca încă ține legătura cu Marius, deși s-a împăcat cu soția: “Există comunicare între noi”

Oana Monea nu se lasă până nu îi pune căsnicia lui Marius Avram pe butuci. La mai bine de jumătate de an de la terminarea filmărilor din Thailanda, fosta ispită de la Insula iubirii a făcut o serie de dezvăluiri despre relația pe care încă o are cu soțul Mariei Avram. 

Scandalul de la Insula iubirii dintre Oana Monea, Maria și Marius Avram a continuat și după terminarea filmărilor din Thailanda. Apropierea dintre ispita Oana Monea și Marius Avram a fost cât se poate de reală, iar povestea de dragoste înfiripată în emisiune s-a consumat în România.

Ispita și Marius Avram, singurul bărbat însurat din emisiune, au continuat să vorbească, să se întâlnească și chiar să pună la cale câteva planuri de viitor. În tot acest timp, Maria Avram, soția concurentului, aștepta liniștită ziua în care soțul ei se va întoarce acasă. Ei bine, nu a durat mult până când Maria și Marius s-au împăcat, iar ispita Oana a fost dată uitării.

Ispita Oana Monea încă vorbește cu Marius Avram

În urmă cu ceva timp, după ce s-au contrazis în declarații, mesaje și chiar în sala de judecată din cauza lui Marius Avram, Oana Monea și Maria Avram au dat-o la pace. Cum-necum, în toată această liniște și pace, se pare că Marius Avram nu a renunțat nicio clipă la slăbiciunea lui pentru Oana Monea. Recent, ispita supremă din sezonul 9 al emisiunii a revenit în atenția publicului cu o serie de declarații incendiare.

Cât plătește chirie un muncitor NEPALEZ în București. Câți himalayeni încap într-un apartament
Cât plătește chirie un muncitor NEPALEZ în București. Câți himalayeni încap într-un apartament
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Ispita și Marius Avram nu au rupt niciodată legătura. Mai pe față, mai cu ”perdea”, cei doi vorbesc și acum prin mesaje, însă discuțiile lor nu ar reprezenta un motiv de îngrijorare pentru soția Maria Avram.

”S-a întors acasă pentru că avea un botez, iar când a plecat spre aeroport mi-a dat un mesaj că e cu Maria și că îl duce la aeroport, dar că mă va suna când îl va lăsa în aeroport. Asta a și făcut. M-a sunat, am vorbit, am povestit. I-am spus că voi avea treabă în București, iar în ziua în care am venit în București mi-a dat mesaj că vrea să mă vadă, să mă scoată la o cafea.

I-am spus că sunt ocupată, iar el mi-a spus că și el este cu mama lui, tocmai o luase de la aeroport și că totuși vrea să mă vadă. Când ne-am văzut am povestit și cam asta a fost ultima noastră întâlnire.

Urma să ne vedem de 1 mai la Constanța. I-am spus că am planurile cumva făcute, dar dacă ajunge să mă anunțe. Nu a mai spus nimic de atunci, dar nu s-a încheiat totul acolo. Nu a fost o ruptură. Noi am vorbit și acum două zile, mai ales când vezi ce vezi la televizor. Există o comunicare între noi atât cât se poate. Este soția lui la mijloc și trebuie să respectăm asta, atât el cât și eu”, a spus Oana Monea.

Tags:
Iți recomandăm
Irina Columbeanu a spus adevărul! Cum se înțelege cu tatăl vitreg, Mr Pink
Știri
Irina Columbeanu a spus adevărul! Cum se înțelege cu tatăl vitreg, Mr Pink
Ce a pățit Culiță Sterp, chiar înainte de a cânta alături de Carmen de la Sălciua: “Muream”
Știri
Ce a pățit Culiță Sterp, chiar înainte de a cânta alături de Carmen de la Sălciua: “Muream”
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
Mediafax
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu...
Cât plătește chirie un muncitor NEPALEZ în București. Câți himalayeni încap într-un apartament
Gandul.ro
Cât plătește chirie un muncitor NEPALEZ în București. Câți himalayeni încap într-un apartament
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin, întrebat despre dronele rusești din spațiul NATO
Adevarul
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin,...
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”
Digi24
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România....
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Mediafax
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele...
Parteneri
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
Click.ro
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Un bărbat a primit din greșeală un salariu de 330 de ori mai mare. Compania i-a cerut înapoi banii, dar el a refuzat și a demisionat
Antena 3
Un bărbat a primit din greșeală un salariu de 330 de ori mai mare. Compania...
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația conducerii: „Nu mă ocup eu, întrebați la HR”
Digi 24
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația conducerii: „Nu mă...
De ce vrea Bolojan mii de jandarmi pe stradă
Digi24
De ce vrea Bolojan mii de jandarmi pe stradă
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Un cunoscut alpinist a murit, după ce a căzut în gol, în timpul unei transmisiuni live! Mii de fani au asistat la tragedie
kanald.ro
Un cunoscut alpinist a murit, după ce a căzut în gol, în timpul unei transmisiuni...
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la...
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
kfetele.ro
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
observatornews.ro
Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
5 produse electrice Parkside la Lidl pentru locuință și atelierul de acasă
go4it.ro
5 produse electrice Parkside la Lidl pentru locuință și atelierul de acasă
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
O medaliată olimpică le-a sucit mințile celor de pe social media. Cum a apărut
Fanatik.ro
O medaliată olimpică le-a sucit mințile celor de pe social media. Cum a apărut
Elena Udrea nu scapă de amenințarea Fiscului. Ce documente a primit în ultimul dosar
Fanatik.ro
Elena Udrea nu scapă de amenințarea Fiscului. Ce documente a primit în ultimul dosar
Elena Udrea, probleme după eliberarea din închisoare. Câți bani va pierde. ANAF nu renunță
Capital.ro
Elena Udrea, probleme după eliberarea din închisoare. Câți bani va pierde. ANAF nu renunță
Serghei Mizil dă de pământ cu Mara Bănică. După acuzațiile Andei Adam, acum a răbufnit și el: Are un tupeu. Anda a caracterizat-o perfect, perversă rău de tot
Romania TV
Serghei Mizil dă de pământ cu Mara Bănică. După acuzațiile Andei Adam, acum a răbufnit...
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
Go4Games
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
Călin Georgescu, legat de Rusia. România a prezentat dovada clară în fața Europei (DOCUMENT)
Capital.ro
Călin Georgescu, legat de Rusia. România a prezentat dovada clară în fața Europei (DOCUMENT)
Topul celor mai periculoase destinații pe care e mai bine să le eviți
evz.ro
Topul celor mai periculoase destinații pe care e mai bine să le eviți
O badantă din Italia, s-a aruncat de la balcon chiar în fața carabinierilor. Nu se cunosc motivele acestui gest extrem
Gandul.ro
O badantă din Italia, s-a aruncat de la balcon chiar în fața carabinierilor. Nu se...
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile
as.ro
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: Dacă nu aveam...
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu...
Acuzații EXPLOZIVE în Casa Iubirii! ”Eu aud toate teoriile voastre”. Veronica cere socoteală după ce Robert a insinuat că Dorobanțu a vorbit-o de rău în afara emisiunii: „Astea sunt jocurile lor. Nu îți dai seama?”
radioimpuls.ro
Acuzații EXPLOZIVE în Casa Iubirii! ”Eu aud toate teoriile voastre”. Veronica cere socoteală după ce...
Care a fost prima mașină a lui Gabi Tamaș: ”Mi-am luat la mâna a doua”
Fanatik.ro
Care a fost prima mașină a lui Gabi Tamaș: ”Mi-am luat la mâna a doua”
Cum se antrenează Natalia Belloli pentru a se menține în formă. Soția lui Raphinha are o siluetă de invidiat
Fanatik.ro
Cum se antrenează Natalia Belloli pentru a se menține în formă. Soția lui Raphinha are...
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Irina Columbeanu a spus adevărul! Cum se înțelege cu tatăl vitreg, Mr Pink
Irina Columbeanu a spus adevărul! Cum se înțelege cu tatăl vitreg, Mr Pink
Ce a pățit Culiță Sterp, chiar înainte de a cânta alături de Carmen de la Sălciua: “Muream”
Ce a pățit Culiță Sterp, chiar înainte de a cânta alături de Carmen de la Sălciua: “Muream”
El este alpinistul de 23 de ani care a murit în timp ce făcea live pe TikTok. Mii de oameni au urmărit ...
El este alpinistul de 23 de ani care a murit în timp ce făcea live pe TikTok. Mii de oameni au urmărit totul
Cât costă să petreci Halloween-ul la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețurile sunt ”înfiorătoare”
Cât costă să petreci Halloween-ul la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețurile sunt ”înfiorătoare”
Simona Gherghe a luat măsuri fără precedent la Mireasa: ”Ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum!”
Simona Gherghe a luat măsuri fără precedent la Mireasa: ”Ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum!”
Lovituri devastatoare în lanț pentru Klaus Iohannis! Ce riscă după ce a fost executat de ANAF
Lovituri devastatoare în lanț pentru Klaus Iohannis! Ce riscă după ce a fost executat de ANAF
Vezi toate știrile
×