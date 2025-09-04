Maria Avram a terorizat-o pe Oana Monea, după ce i-a furat soțul! Ce mesaje îi scria la miez de noapte

Finala Insula Iubirii a fost un moment mult așteptat de fanii emisiunii momentului, iar dezvăluirile au fost pe măsură. Oana Monea, ispita care a plecat alături de soțul Mariei, a vorbit despre mesajele dure pe care concurenta i le-a trimis după plecarea din competiție.

Deși fanii erau nerăbdători să vadă bonfire-ul final dintre Ella și Andrei, Maria și Marius au uimit telespectatorii cu întâlnirea lor finală din emisiune. Singurul cuplu căsătorit din acest sezon s-a destrămat la final, atunci când Maria a ales să plece singură acasă, iar Marius alături de ispita Oana Monea.

Maria Avram a făcut-o praf pe Oana Monea, după plecarea de pe insulă

Prima întâlnire tensionată dintre ”actuala” și ”fosta” s-a întâmplat chiar după terminarea bonfire-ului, atunci când concurenții și ispitele s-au întâlnit în vilă.

Cele două au avut atunci primul schimb de replici mai acid, atunci când Oana a intervenit în cearta dintre Maria și Marius. Concurenta s-a decis să o pună la punct pe ispită spunându-i:

„Trebuie să-ți măsori cuvintele, pentru că îi sunt în continuare soție. Tu ești amantă, în cazul ăsta!”

Ei bine, vorbele acide nu s-au oprit aici. După plecarea de pe insulă, Oana și Marius au continuat să aibă o relație, de scurtă durată ce-i drept, asta pentru că concurentul a decis să se întoarcă la Maria.

În acest timp petrecut alături de Marius, Oana a primit o mulțime de mesaje dure de la Maria Avram.

„Am ajuns în România și am plecat împreună spre casă. (…) Noi am fost OK. Aceste zile au fost și frumoase, dar și tensionate. (…) Maria suna, mie îmi dădea mesaje, unde îmi spunea situații și lucruri pe care nu am cum să vi le spun. Noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus. Lucruri urâte despre Marius. Am cunoscut-o și pe mama lui, o doamnă foarte drăguță. Mai apoi, urma să plece în Anglia. A spus că mai are ceva de discutat cu Maria și trebuia să ne vedem. I-am zis că nu știu dacă e cazul, dacă lucrurile au decurs așa cum au decurs. El a fost acasă la ea, a stat acolo o zi-două și am preferat să mă retrag”, a spus ispita.

