Oana Monea, desființată de ex-iubita lui Marius Moise, după finala Insula iubirii! ”Ultima roată de la căruță”

De: Anca Chihaie 04/09/2025 | 09:39
Foto: Captură Video

Finala sezonului recent al reality show-ului „Insula Iubirii” a stârnit un val de reacții aprinse în mediul online. În centrul discuțiilor se află Oana Monea, ispita care a atras atenția prin interacțiunea apropiată cu Marius Moise. După difuzarea imaginilor din sezonul actual, fosta parteneră a concurentului, Bianca Giurcă, a lansat atacuri dure la adresa Oanei, acuzând-o că s-a comportat cu tupeu și lipsă de respect. Poate retrăiește amintirile din Thailanda?

Oana Monea nu este străină de lumina reflectoarelor. În sezonul trecut al reality-show-ului, aceasta a atras atenția prin apropierea evidentă de Marius Moise, unul dintre concurenții veniți să își testeze relația de lungă durată. Deși la momentul respectiv discuțiile s-au concentrat pe comportamentul lui Marius și pe modul în care interacționa cu ispitele, Oana a rămas în amintirea publicului ca o prezență controversată, capabilă să tulbure echilibrul unui cuplu.

Ce mesaj a transmis Bianca Giurcă

Acum, după finala celui mai recent sezon, fosta parteneră a lui Marius, Bianca Giurcă, a readus numele Oanei în atenție, atacându-i imaginea. Ea a acuzat-o că, deși ar fi ocupat mereu un rol marginal și nu ar fi reușit să se impună cu adevărat în sezoanele trecute, astăzi afișează o încredere de sine considerată exagerată. În viziunea Biancăi, Oana ar fi „ultima roată de la căruță”, dar cu toate acestea se comportă ca și cum ar fi în centrul atenției și ar avea un cuvânt greu de spus despre ceilalți.

Criticile nu s-au oprit aici. Au fost aduse în discuție transformările estetice pe care Oana și le-a asumat de-a lungul timpului, precum și modul în care ea comentează în prezent aspectul fizic al altor concurente.

„Ce tupeistă e asta! Cum e posibil să fii 3 sezoane ultima roată de la căruță și să ai aşa tupeu? Cummm? Să te vezi ultima doamnă, ultima afacerista și tu ai rupt pe Ana Kiss în două… Pentru cine nu știe, intrați pe Telegram să o vedeți
în toată splendoarea. Am văzut ca s-a apucat să comenteze sprâncenele concurentelor de la insula, inclusiv ale Mariei, după ce l-a călărit pe soțul ei…
Păi hai să le comentăm și noi pe alea tale, dar nu de acum, de când erai roșcată şi rupeai colorantele alea de plastic în tine! Zilele trecute mi-a apărut ca se lua de lustina și de Daiana, iar apoi prezenta câți bani face ea pe zi. Contează mai puţin câți bani ai și mai mult cat de panarama ești! Să îți permiți tu, care îl cunoști pe omul ăla de 3 săptămâni, să ai atâta tupeu cu nevastă-sa de 10 ani, e alt nivel de nesimtire!
În general nu am nimic cu nimeni, iar în niciun caz nu sunt subiectivă! Efectiv nu suport „doamnele” care numai doamne nu sunt. Oamenii care vor să para ce nu sunt, mincinoșii și hoțiil”, a transmis Bianca pe Instagram.

Întregul episod a scos la iveală tensiunea care persistă între foștii protagoniști ai emisiunii. Dacă Marius Moise și Bianca Giurcă au decis să se despartă după experiența din Thailanda, rămâne evident că trecutul nu a fost complet lăsat în urmă.

