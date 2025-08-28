Acasă » Știri » Motivul REAL pentru care Teo Costache a revenit la Insula Iubirii. Ce a putut să spună despre momentele intime cu Ella Vișan

Motivul REAL pentru care Teo Costache a revenit la Insula Iubirii. Ce a putut să spună despre momentele intime cu Ella Vișan

De: Alina Drăgan 28/08/2025 | 23:25
Motivul REAL pentru care Teo Costache a revenit la Insula Iubirii. Ce a putut să spună despre momentele intime cu Ella Vișan
Motivul REAL pentru care Teo Costache a revenit la Insula Iubirii
Teo Costache este ispita masculină supremă din aceste sezon Insula Iubirii. După ce a făcut ravagii sezonul trecut, a revenit și în sezonul 9, unde a ispiti bine. De această dată cea care i-a picat în mreje este Ella. Tânăra s-a lăsat purtată de val și s-a implicat total în relația cu ispita. Acum, Teo face dezvăluiri din spatele camerelor. De ce și-a dorit să revină la Insula Iubirii și ce spune despre momentele intime cu Ella Vișan?

Teo a atras atenția în sezonul 8 Insula Iubirii și mulți au fost cei care au sperat ca acesta să își facă simțită prezența și în acest sezon. Ei bine, dorința li s-a îndeplinit, iar cum Teo spune care este motivul pentru care a acceptat să se întoarcă în Thailanda.

Se pare că experiența Insula Iubirii l-a fascinat pe Teo, care și-a dorit să retrăiască emoțiile intense pe care le-a simțit la prima participare. Acesta spune că insula le dă peste cap și pe ispite, nu doar pe concurenți, iar trăirile de acolo nu se pot compara cu nimic altceva.

„M-am dus pur și simplu pentru toate trăirile și emoțiile de acolo. Nu se compară cu nimic. Mi-aș fi dorit ca anul trecut să nu se termine Insula Iubirii pentru mine. Ce simți acolo e total diferit de ceea ce vezi la televizor. Vibe-ul insulei, faptul că nu ai niciun stres, nu ești conectat cu familia, nu iei legătura cu familia. Apusuri, răsărituri, petreceri, date-uri. Anul ăsta am bifat zece din zece date-uri.

Mi-a plăcut. Insula ne dă peste cap pe fiecare dintre noi. Ce simțim acolo nu se compară cu nimic.(…) Nu mă așteptam să se ajungă atât de departe. (…) Insula te schimbă foarte mult.(…) Când am ajuns pe insulă am crezut că o să fiu marginalizat de către fete și de către băieți pentru că eu am mai fost încă un sezon și m-am gândit că, cine știe, o să le fie frică de mine fetelor”, a mărturisit Teo, potrivit spynews.ro.

Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a...
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România:...
Motivul REAL pentru care Teo Costache a revenit la Insula Iubirii /Foto: Instagram

Ce spune Teo despre momentele intime cu Ella Vișan

Dacă în sezonul 8 atenția lui Teo s-a îndreptat către Iustina, de această dată ispita s-a apropiat de Ella Vișan. Cei doi au format o conexiune puternică și au împărtășit și câteva momente intime. Însă, concurenta a fost aspru judecată pentru faptele sale.

Teo a vorbit și despre acest aspect și spune că acest val de critici este alimentat în mare parte de mentalitatea din România. Acesta a dat exemplu varianta spaniolă a emisiunii, unde concurentele au făcut lucruri chiar mai grave ca Ella și nu au fost deloc judecate, ci chiar înțelese.

„Trăim în România și e normal să avem mentalitatea asta, comparativ cu alte țări. Spre exemplu, în Spania, și la ei e formatul acesta. Cele de acolo au greșit și ele la fel, au făcut niște greșeli, și acolo nu se judecă așa ca la noi”, a mai spus Teo Costache.

S-a aflat acum! Cum a reacționat Andrei Lemnaru după ce a văzut-o pe Ella Vișan cu ispita Teo

Ella Vișan, declarații neașteptate după scena intimă cu Teo din baie: ”Am spus că nu voi vorbi până la finalul emisiunii, dar…”

 

Fostul iubit a dat-o în judecată pe Andra Gogan din cauza unui sărut de 160.000 de euro!
Fostul iubit a dat-o în judecată pe Andra Gogan din cauza unui sărut de 160.000 de euro!
„Îngerul păzitor al Andrei Măruţă” le scoate pe bandă rulantă! Motivul pentru care nu s-a ...
„Îngerul păzitor al Andrei Măruţă” le scoate pe bandă rulantă! Motivul pentru care nu s-a prezentat la proces: ”Mi-a dat cu semnul întrebării!”
Detonăm bomba de la Insula Iubirii! Imaginile care spun totul despre cuplul Bianca-Marian! Nu s-au mai ...
Detonăm bomba de la Insula Iubirii! Imaginile care spun totul despre cuplul Bianca-Marian! Nu s-au mai abținut în plină zi și…
Scenă de groază la mall: fiica lui Becali s-a ascuns într-o cofetărie de frica unui obsedat! ”I-a ...
Scenă de groază la mall: fiica lui Becali s-a ascuns într-o cofetărie de frica unui obsedat! ”I-a spus că a vorbit cu Dumnezeu și dorește ca aceasta să fie soția lui”
Alertă în România! Constantin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Alertă în România! Constantin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
NU E BANC! Câți bani câștiga Nicoleta Luciu ca aplaudac la PRO TV: ”Aveam vreo 16 ani”
NU E BANC! Câți bani câștiga Nicoleta Luciu ca aplaudac la PRO TV: ”Aveam vreo 16 ani”
