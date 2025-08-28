Motivul REAL pentru care Teo Costache a revenit la Insula Iubirii. Ce a putut să spună despre momentele intime cu Ella Vișan

Teo Costache este ispita masculină supremă din aceste sezon Insula Iubirii. După ce a făcut ravagii sezonul trecut, a revenit și în sezonul 9, unde a ispiti bine. De această dată cea care i-a picat în mreje este Ella. Tânăra s-a lăsat purtată de val și s-a implicat total în relația cu ispita. Acum, Teo face dezvăluiri din spatele camerelor. De ce și-a dorit să revină la Insula Iubirii și ce spune despre momentele intime cu Ella Vișan?

Teo a atras atenția în sezonul 8 Insula Iubirii și mulți au fost cei care au sperat ca acesta să își facă simțită prezența și în acest sezon. Ei bine, dorința li s-a îndeplinit, iar cum Teo spune care este motivul pentru care a acceptat să se întoarcă în Thailanda.

Se pare că experiența Insula Iubirii l-a fascinat pe Teo, care și-a dorit să retrăiască emoțiile intense pe care le-a simțit la prima participare. Acesta spune că insula le dă peste cap și pe ispite, nu doar pe concurenți, iar trăirile de acolo nu se pot compara cu nimic altceva.

„M-am dus pur și simplu pentru toate trăirile și emoțiile de acolo. Nu se compară cu nimic. Mi-aș fi dorit ca anul trecut să nu se termine Insula Iubirii pentru mine. Ce simți acolo e total diferit de ceea ce vezi la televizor. Vibe-ul insulei, faptul că nu ai niciun stres, nu ești conectat cu familia, nu iei legătura cu familia. Apusuri, răsărituri, petreceri, date-uri. Anul ăsta am bifat zece din zece date-uri. Mi-a plăcut. Insula ne dă peste cap pe fiecare dintre noi. Ce simțim acolo nu se compară cu nimic.(…) Nu mă așteptam să se ajungă atât de departe. (…) Insula te schimbă foarte mult.(…) Când am ajuns pe insulă am crezut că o să fiu marginalizat de către fete și de către băieți pentru că eu am mai fost încă un sezon și m-am gândit că, cine știe, o să le fie frică de mine fetelor”, a mărturisit Teo, potrivit spynews.ro.

Ce spune Teo despre momentele intime cu Ella Vișan

Dacă în sezonul 8 atenția lui Teo s-a îndreptat către Iustina, de această dată ispita s-a apropiat de Ella Vișan. Cei doi au format o conexiune puternică și au împărtășit și câteva momente intime. Însă, concurenta a fost aspru judecată pentru faptele sale.

Teo a vorbit și despre acest aspect și spune că acest val de critici este alimentat în mare parte de mentalitatea din România. Acesta a dat exemplu varianta spaniolă a emisiunii, unde concurentele au făcut lucruri chiar mai grave ca Ella și nu au fost deloc judecate, ci chiar înțelese.

„Trăim în România și e normal să avem mentalitatea asta, comparativ cu alte țări. Spre exemplu, în Spania, și la ei e formatul acesta. Cele de acolo au greșit și ele la fel, au făcut niște greșeli, și acolo nu se judecă așa ca la noi”, a mai spus Teo Costache.

