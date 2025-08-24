Acasă » Știri » Ella Vișan, declarații neașteptate după scena intimă cu Teo din baie: ”Am spus că nu voi vorbi până la finalul emisiunii, dar…”

Ella Vișan, declarații neașteptate după scena intimă cu Teo din baie: ”Am spus că nu voi vorbi până la finalul emisiunii, dar…”

De: Irina Vlad 24/08/2025 | 16:59
Ella Vișan, declarații neașteptate după scena intimă cu Teo din baie: ”Am spus că nu voi vorbi până la finalul emisiunii, dar...”
Ella Vișan, concurenta de la Insula iubirii/ sursă foto: captură video
Ella Vișan dă de pământ cu cei care au judecat-o. Concurenta de la Inusla iubirii nu a mai tăcut și le-a răspuns celor care au aruncat cu ură în ea. După ce imaginile cu ea și ispita Teo au ajuns pe micile ecrane, tânăra a avut de-a face cu tot felul de situații imprevizibile, mesaje din partea străinilor și amenințări cu moartea.

Încă de la debutul emisiunii Insula iubirii, Ella Vișan a devenit rapid una dintre cele mai controversate concurente. Tânăra a venit în emisiune alături de logodnicul ei, Andrei Lemnaru, însă vraja Thailandei a luat-o până și pe ea prin surprindere.

Ella Vișan, reacție neașteptată: ”Mi se dorește moartea”

Recent, în spațiul public au fost difuzate imaginile incendiare dintre Ella Vișan și ispita Teo. Între cei doi a existat tot timpul o chimie, iar ”actul” în sine s-a consumat mai repede decât s-ar fi așteptat oricine. S-au lăsat duși de val, iar iubita lui Andrei Lemnaru a picat cu ”brio” testul fidelității – vezi AICI imagini.

Așa cum cel mai probabil era de așteptat, în spațiul public – și nu numai – Ella Vișan a devenit unul dintre cele mai judecate personaje de la Insula iubirii. În apărarea sa, tânăra a hotărât să nu mai privească de pe margine și a decis să spună lucrurilor pe nume. Fie că este vorba despre trecutul său, aspectul fizic, operațiile estetice sau faptul că a picat testul fidelității de pe Insula iubirii, Ella nu a scăpat niciun subiect.

”Am spus că nu voi vorbi până la finalul emisiunii. Dar ceea ce se întâmplă acum a depășit orice limită și nu mai are nicio legătură cu emisiunea.

1. Despre fotografii și manipulări – Au apărut poze distorsionate, departe de realitate și scoase din context. Persoana care le-a modificat ar trebui să știe că, indiferent câte VPN-uri îşi pune, IP-ul a fost deja detectat. Știu exact de unde au fost trimise și cum au ajuns la presă. Nu mă grăbesc. Am răbdare. Și asta e cel mai puternic atu al meu.

2. Despre operații, implanturi și sănătate – Aud zilnic acuzații: că mă prefac, că n-am implanturi, că am implanturi, că mă plâng de durere doar ca să joc un rol, că am slăbit prin operații… Haideți să lămurim: Nu m-am operat ca să slăbesc. Nu am făcut gastric sleeve, nu am micşorat stomacul, nu am recurs la niciun fel de intervenție pentru slăbit. Cine inventează asta, să își imagineze dacă o mamă şi-ar lăsa copilul minor să facă o astfel de operație. Aberaţii.

• Da, am implanturi. Și nu am de ce să mă ascund când spun că nu mi-am dorit această operație nici măcar o secundă. Cine știe cum funcționează corpul înțelege că în urma unei intervenții nereușite, nu doar estetic ești afectată, ci implanturile pot provoca dureri reale. Iar eu, acum, resimt acele dureri.

E prima dată când durerea este reală și constantă, și nu o spun pentru milă, ci pentru adevăr. Operaţiile pe care le-am făcut în urmă cu ani nu au fost mofturi (nu înainte de emisiune, așa cum s-a lăsat să se înțeleagă). Una dintre ele a fost vitală. Dacă nu interveneam, septicemia îmi punea viața în pericol. Sunt dovezi medicale clare din anii 2016 şi 2019, deja în posesia avocatului.

3. Despre familie şi etichete – Se spune că aș fi un exemplu prost pentru generația de astăzi. Nu. Exemplul prost este să arunci cu pietre fără să stii povestea.

3. Despre familie şi etichete – Se spune că aș fi un exemplu prost pentru generația de astăzi. Nu. Exemplul prost este să arunci cu pietre fără să ştii povestea completă. Eu am învățat să am răbdare pentru că am trecut prin pierderi reale, prin trădări, prin momente în care familia mea nu mi-a fost aproape. Am învățat să mă ridic singură. Și asta nu e slăbiciune. E forță.

În continuare, Ella Vișan a mărturisit că primește mesaje de amenințări în care i se dorește moartea. Cât despre valul de ură îndreptate de ea de când s-a lăsat ispitită de Teo, concurenta de la Insula iubirii mărturisește că prea puțin o afectează părerile oamenilor care o judecă.

”4. Despre mesaje și amenințări – Am primit mesaje de la copii de 17 ani care cred că pot să îmi dea lecții de viață. Am primit și mesaje de amenințare, în care mi se dorește moartea. E trist. Foarte trist. Și spune mai multe despre cei care le scriu decât despre mine.

5. Despre „rolul” meu – Am fost numită „bau-bau”. Accept eticheta dacă asta vă face pe unii să dormiți mai liniștiți. Dar să fie clar: nu joc niciun rol. Nu m-am ascuns niciodată. Doar am ales să am răbdare. Și cei care mă cunosc ştiu că atunci când răspund, nu o fac la întâmplare. Am înţeles! Sinceritatea și adevărul deranjează spuse intr-un mod caracteristic mie. Și am mai înțeles și că, cel care este mai „vocal” și „ţipă” mai tare, are dreptate în ochii privitorului. Indiferent de cum este prezentată emisiunea, important este că acum sunt mai conectată ca niciodată la mine.

Vă rog, încetați să-mi mai scrieți să nu-l aduc pe Dumnezeu în discuție. Și nu vreau să spun mai multe! Este penibil! Frustrarea este că eu nu mă cert, nu jignesc, nu arăt cu degetul, nu sunt „victimă”, nu fac „grupulețe”.

lar mesajele de genu’ „Îmi vine să vomit la imaginile difuzate”… Aţi vrea să-mi cer scuze pentru ele? În cazul în care nu mă cunoaşteţi (98% din oamenii care scriu despre mine chiar nu mă cunosc), eu sunt extraordinar de ironică și autoironică în situații de dezgust maxim. Atunci fie! Având în vedere că jumătate dintre voi ați fost aduși de barză, iar cealaltă jumătate ați fost concepuți prin pogorârea unei entități pe pământ, aparent de la mine a început păcatul. Cineva mi-a spus că sunt șarpele din Adam și Eva. Prefer șarpele, care este sincer și real. ”, a fost mesajul Ellei Vișan.

