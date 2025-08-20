Ella Vișan, imagini ȘOCANTE din trecut! Cum arăta concurenta care a căzut în mrejele ispitei Teo, chiar în baie. Era tare pufoasă, iar acum face ravagii!

CANCAN.RO a intrat în posesia unor imagini uluitoare cu Ella Vișan. Blondina, care în prezent întoarce priviri și atrage atenția tuturor, ascunde un trecut total neașteptat! Fotografiile primite pe adresa redacției ne-au șocat chiar și pe noi! Diferența este de la cer la pământ! În urmă cu doar câțiva ani, concurenta de la Insula Iubirii nu era chiar atât de focoasă, ci mai mult…pufoasă.

După cum bine știți, unul dintre cele mai controversate cupluri din acest an de la Insula Iubirii este cel format din Ella Vișan și Andrei Lemnaru. Cei doi urmau să aibă nunta în septembrie, dar planurile s-au cam dat peste cap după ce Ella a căzut în ispită cu Teo. Știți vorba aceea: „Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg”. Dar să trecem la subiectul principal de astăzi… Pentru că aveau evenimentul deja programat și voiau o nuntă ca-n povești, ambii parteneri au decis să apeleze la o serie de intervenții estetice pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic. Dacă pentru Andrei transformările nu au funcționat așa cum trebuie, în cazul blondinei, medicul estetician a făcut o treabă destul de bună. Dar stați să vedeți cum arăta înainte cu câțiva ani… Este de nercunoscut!

Acum e focoasă, dar înainte era…pufoasă!

Imaginile șocante pe care le-am primit pe adresa redacției o arată pe Ella cu kilograme bune în plus și un look complet diferit față de cel pe care îl afișează astăzi. Diferența este uriașă, dar să fim sinceri…transformarea prin care a trecut concurenta este, fără îndoială, spectauloasă. Și ca să nu aveții dubii, cheia sol tatuată pe încheietura mâinii a fost un bun reper pentru a confirma pozele primite de la sursa noastră.

De la „fata cu kilograme în plus”, la concurenta care stârnește controverse și scene fierbinți pe insulă, Ella Vișan are toate ingredientele pentru a fi în centrul atenției. Iar imaginile din trecutul ei, puse alături de cele de astăzi, arată o transformare incredibilă. Nu punem la îndoială faptul că aceste fotografii șocante vor isca un val de comentarii în mediul online, dar voința de care a dat dovadă este de aplaudat!

Cei care o urmăresc acum pe Ella în ipostaze provocatoare și cu forme bine lucrate, cu greu ar putea crede că, până nu demult, concurenta avea mari bătăi de cap cu greutatea. Diferența dintre imaginile vechi și aparițiile din prezent este atât de mare, încât mulți ar putea spune că vorbim despre două persoane complet diferite. Până una, alta rămâneții cu ochii pe CANCAN.RO, căci vom reveni si cu alte imagini BOMBĂ!

