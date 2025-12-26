Test de inteligență | Depistați singurul număr din imagine diferit de 78! Geniile reușesc în 7 secunde

Testele de inteligență (IQ) și provocările logice sunt create pentru a evalua gândirea critică, atenția la detalii și capacitatea unei persoane de a rezolva probleme într-un mod rational.
Un exemplu de excerciţiu este identificarea grupului de numere greşit din imaginea de mai jos. Îl poți observa la timp sau îți va scăpa din ochi când presiunea crește?
Așadar, ești pregătit pentru provocarea de astăzi? Într-un câmp plin de 78-uri identice se ascunde un singur 87. Pare banal, dar doar cei cu ochi extrem de ageri îl pot repera în mai puțin de 7 secunde.
Timpul s-a scurs!
Deci, ai găsit numărul ascuns? Dacă da, felicitări, campionule! Abilitățile tale de observare au dat roade. Pentru cei care nu au reuşit, vă prezentăm soluţia mai jos.
IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:
