Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 11 – 4 = 0, mutând un singur chibrit

De: David Ioan 20/12/2025 | 08:40
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ cu chibrituri. Trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta ecuația 11 – 4 = 0. Crezi că reușești să găsești soluția? Dacă da, spor la treabă!

Testul de astăzi are o dificultate mai ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.

Testul de ingeligență de astăzi te provoacă să își pui mintea la contribuție. Trebuie să rezolvi ecuația de mai sus, însă ai voie să muți un singur băț de chibrit. Este vorba despre o operație matematică de bază, dar care ar putea să te pună în dificultate. Acest tip de provocări sunt excelente pentru a te ajuta să îți testezi abilitățile de observație, memoria și cunoștințele matematice.

Ecuația 11 – 4 = 0 este greșită. Pentru a o corecta, trebuie să muți un băț de chibrit de la cifra 11, astfel încât să devină 4. Prin urmare, ecuația corectă devine 4 – 4 = 0.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

