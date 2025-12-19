Acasă » Teste IQ » Test de logică | Găsiți numărul diferit din această imagine, în maximum 9 secunde

De: David Ioan 19/12/2025 | 17:41
Testele de inteligență (IQ) și provocările logice sunt create pentru a evalua gândirea critică, atenția la detalii și capacitatea unei persoane de a rezolva probleme într-un mod rational. Un exemplu de excerciţiu este identificarea grupului de numere greşit din imaginea de mai jos. Îl poți observa la timp sau îți va scăpa din ochi când presiunea crește?

Așadar, ești pregătit pentru provocarea de astăzi? Uită-te cu atenție la imaginea de mai jos. Când te uiți la ea, vei observa că imaginea este umplută cu numărul 76, dar într-un format inversat. Cu toate acestea, dacă te uiți cu atenție, vei observa că există un număr impar ascuns în această imagine.

Sună ușor? Ei bine, iată surpriza – ai doar 9 secunde să îl găsești! Crezi că ai ochii ageri precum Sherlock Holmes? Atunci setează-ți cronometrul și începe vânătoarea înainte să se termine timpul. Mult noroc!

Timpul s-a scurs.

Ai reuşit să găseşti intrusul?

Deci, ai găsit numărul ascuns? Dacă da, felicitări, campionule! Abilitățile tale de observare au dat roade. Pentru cei care nu au reuşit, vă prezentăm soluţia mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

