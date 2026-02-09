Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: “Este diabolică”

Două dosare de crimă care au cutremurat România par să fie legate prin același ”fir”, iar în centrul acestui tablou apare din nou numele fostei logodnice a lui Adrian Kreiner. Milionarul din Sibiu a fost torturat în timpul unui jaf și a murit la câteva zile după atac (în 2023), în timp ce iubita lui, Adriana Viliginschi, se ascundea într-un dulap, iar fiica afaceristului era amenințată cu moartea. O scenă care a șocat opinia publică, dar a născut și multe dileme.

În dosarul morții milionarului, Adriana Viliginschi a fost considerată victimă și chiar a obținut despăgubiri. Astăzi însă, anchetatorii conturează o imagine complet diferită și spun că rolurile s-ar fi inversat dramatic: de la victimă la complice într-o altă crimă.

Procurorii susțin acum că femeia ar fi ajutat-o pe cea mai bună prietenă, Amiana Păștină, să își omoare mama (pentru avere). Nu ar fi fost prezentă fizic în momentul crimei comise de fiica victimei de 59 de ani, dar ar fi avut un rol esențial în planificare: de la recomandări despre sedativele folosite pentru a adormi victima, până la metodele prin care ar fi fost șterse urmele, inclusiv distrugerea imaginilor video din locuință.

”Ea este criminala. Este diabolică”

Peste toate planează și suspiciunile mai vechi din dosarul Kreiner. Ancheta stabilise la momentul respectiv că asasinii ar fi acționat după ce au primit un pont de la cineva apropiat milionarului. Un detaliu care reaprinde speculațiile legate de fosta parteneră.

Situația a devenit și mai tensionată după ce unul dintre cei trei suspecți în cazul uciderii lui Kreiner, audiat la Curtea de Apel Alba Iulia, a lansat acuzații directe și extrem de dure la adresa ei: ,,Au făcut acoperirea perfectă să dea vina pe noi. Ea este criminala. Este diabolică”, a spus Laurențiu Ghiță, unul dintre cei trei suspecți de crimă, despre Adriana Viliginschi, fosta parteneră a lui Kreiner.

În paralel, apar detalii explozive și despre lupta pentru averea rămasă după moartea milionarului. Însăși foștii ei avocați spun că femeia ar fi acționat strategic inclusiv în relația cu avocații care au reprezentat-o.

Potrivit acestora, imediat după ce ar fi fost sigură că a obținut o parte din moștenirea lui Kreiner, Adriana și-ar fi concediat avocații și ar fi refuzat să le mai plătească serviciile.

”Doar după ce și-a securizat bunurile obtinute de pe urma lui Kreiner Adrian Kreiner si după ce i-a fost explicat că, de principiu, orice alte bunuri ale defunctului (care ar fi putut apărea ulterior) vor reveni fiicei sale, debitoarea comunică hotărârea de “încetare” a Contractului de asistentă juridică, arătand că: “Începând cu data prezentei 18.12.2023, vă aduc la cunostinţă că nu mai aveti dreptul de a mă mai reprezenta si de a face nici un demers în numele subsemnatei”, mentionand în mailul trimis: “Îmi pare atât de rău ca trebuie să îți trimit asta, dar simt că la nivel profesional nu rezonăm. Vreau doar ca la nivel personal să rămânem la fel”.

Miza ar fi fost uriașă: plata către avocați era stabilită procentual din moștenire, iar, potrivit surselor, femeia nu ar mai fi vrut să împartă nimic.

”Conform contractului de asistenţă juridică, la art. 2 onorariul urma să fie achitat în funcţie de ce bunuri imobile şi mobile se moşteneau după defunctul Kreiner ###### şi reprezenta o cotă procentuală de 3 % pentru bunurile imobile şi 6 % pentru bunurile mobile raportată la o valoare care nu era concretă. Pactul de quota litis este o convenţie încheiată între avocat şi clientul său înainte de soluţionarea definitivă a unei cauze, convenţie care fixează exclusiv totalitatea onorariilor avocatului în funcţie de rezultatul judiciar al cauzei, indiferent dacă aceste onorarii constau într-o sumă de bani, un bun sau orice altă valoare”.

Casa de 1,2 milioane euro, miză în războiul Adrianei cu avocații

Conflictul a escaladat rapid. Femeia a ajuns executată silit, iar avocații au vizat direct o proprietate evaluată la aproximativ 1,2 milioane de euro, primită prin testament de la Adrian Kreiner. Deși instanța dispusese inițial executarea, Adriana a contestat, susținând că suma datorată este mult prea mică în raport cu valoarea casei.

”În speță, contestatoarea a arătat în esență că executarea silită are loc în temeiul unui contract de asistență juridică lovit de nulitate absolută, întrucât onorariul a fost stabilit exclusiv în baza unui pact de quota litis. Pe de altă parte, executarea silită ar genera un prejudiciu contestatoarei, întrucât s-a început executarea silită imobiliară pentru un bun în valoare de 1.200.000 euro, în condițiile în care se execută o creanță de 17.000 euro”.

Apărătorii au contraatacat și au susținut că imobilul i-a revenit fără niciun efort personal.

”Un alt aspect, este faptul că apelanta nu a contribuit cu absolut nimic la moştenirea bunului imobil situat pe #### ########### ### #, #### #####, întrucât conform Certificatului de Moştenitor Legal şi Certificat de Legatar nr. 61 întocmit de către notar public ####### ####### ###### la data de 23.11.2023, imobilul a fost moştenit de pe urma defunctului Kreiner Adrian în baza Testamentului autentificat sub nr. 297 din 01.06.2016”.

Tensiunea a crescut și mai mult după ce, la 06.11.2025, a fost emisă somația imobiliară prin care Adrianei i s-a cerut să plătească datoria, în caz contrar urmând executarea silită a casei.

Ea a făcut apel la această decizie, iar în prezent dosarul pare blocat într-un punct mort, după ce s-a stabilit că trebuie judecat de un alt complet.

Citește și: Cine a „turnat-o” pe femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru 1 milion de €. Greșeala care i-a distrus planul perfect!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.