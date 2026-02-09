Acasă » Știri » Cât a plătit un proprietar care s-a încălzit doar cu aerul condiționat. Cât i-a venit factura în Croația

De: roxana tudorescu 09/02/2026 | 22:44
Povestea unui bărbat din Croația a devenit virală, după ce acesta a povestit cât i-a venit factura după ce a folosit doar aerul condiționat. Factura postată de el a stârnit reacții. Toate detaliile în articol. 

Nu doar România se confruntă cu prețuri ridicate la utilități. Scumpirea facturilor i-a determinat pe oamenii din Croația să găsească soluții pentru a se încălzi pe timpul iernii.  

Potrivit unei analize realizate de Blic, un metru de lemn de foc costă 65 de euro, iar această sumă devine una semnificativă la cheltuielile dintr-o lună.   

O postare recentă pe platforma Reddit a lansat o discuție între mai mulți utilizatori care au venit cu propuneri și și-au împărtășit experiențele. Un bărbat din Croația a povestit că a plătit 160 € după ce a încălzit locuința doar cu aerul condiționat.  

Bărbatul a menționat că locuiește într-un apartament de 60.5 metri pătrați la mansardă.  

„Bună ziua tuturor, este prima dată când folosesc aerul condiționat ca metodă de încălzire și pur și simplu nu știu cum să îl setez în modul cel mai eficient din punct de vedere al costurilor. Factura mea la electricitate de luna trecută a fost de 160 € și, bineînțeles, acum încerc să o reduc”, a explicat el. 

Acest mesaj a împărțit utilizatorii în două tabere. Unii au considerat că nu este necesar să încălzești camera în care dormi, iar alții consideră că aerul condiționat ar trebui să meargă mereu. 

„Mai bine și mai sănătos este să dormi într-o cameră care nu este încălzită noaptea. 

La mine este pornit 24/7, niciun fel de probleme până acum, factura e mai mare, dar să îngheț nu se pune problema”, sunt doar unele dintre comentarii. 

