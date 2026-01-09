Acasă » Exclusiv » Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit! Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner

Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit! Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner

09/01/2026
Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit! Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner
Crima milionarului Adrian Kreiner scoate la iveală un adevărat thriller, cu filaje ca în filme.  CANCAN.RO  a obținut detalii din celebrul dosar, iar acestea sunt pur și simplu halucinante: înainte de Kreiner, alți doi milionari au fost pe lista celor trei ucigași, dar au scăpat ca prin noroc!

Tribunalul Alba a decis, la finalul anului 2025, pedepse extreme pentru cei trei inculpați implicați în crima care a șocat România, în 2023. Laurențiu Ghiță și Cristian Marian Minae au primit închisoare pe viață, iar fugarul Costinel Cosmin Zuleam, urmărit internațional, a fost condamnat la 30 de ani de detenție. Toți trei au fost obligați să achite daune morale totale de 450.000 de euro către fosta concubină a milionarului, cât și fiicei acestuia.

Adrian Kreiner a fost ucis în 2023

Însă adevărata dimensiune a aceseui caz, demn de un thriller, se vede abia când răsfoiești dosarul…

Lista morții nu începea cu Kreiner

Potrivit informațiilor intrate în posesia CANCAN.RO, Adrian Kreiner nu a fost prima „țintă”. Înainte de a ajunge la el, cei trei inculpați au ochit alți doi oameni extrem de bogați: un medic din Pitești și un om de afaceri din Craiova.

Unul dintre fragmentele-cheie din dosar arată limpede că planul criminal era încă în fază de „prospectare”:

„Inculpații nu au identificat imobile cu privire la care să realizeze demersuri infracționale, aceștia s-au deplasat în județul Sibiu pentru a verifica un pont pe care îl avea inculpatul Costinel Cosmin Zuleam despre un alt om de afaceri”.

A urmat o deplasare prin mai multe orașe, care avea să decidă cine trăiește și cine moare.

Prima ”țintă” a celor trei atacatori fost casa unui om de afaceri din Craiova, însă norocul lui a fost că era plecat din țară în momentul spargerii! De aici au sustras, totuși, câteva ceasuri de valoare și un seif gol!

”De asemenea, când au revenit în holul imobilului, sub scările de acces la etaj, inculpații au observat un seif pe care au reușit să îl demonteze din sistemul de prindere, ducându-l în curte unde au reușit să îi deschidă ușa, fără însă a găsi în interior bani sau alte valori, context în care au abandonat acel bun”, se arată în datele procurorilor.

Filaj ca în filme, în podul unei case părăsite

Ulterior, cei trei pleacă mai departe, cu o mașină roșie, spre o zonă rezidențială exclusivistă din Pitești: un medic despre care aveau informații că deținea sume mari de bani în casă.

„au supravegheat locuința unui medic din acea localitate, situată într-o zonă rezidențială cu imobile impozante, date fiind informațiile (…) potrivit cărora acel medic ar avea sume importante de bani în casa sa.”

Zilele de filaj se încheie însă brusc, și asta pentru că sistemele de securitate îi sperie.

„Observând existența și funcționarea unor sisteme de securitate performante, inculpatul a renunțat la această rezoluție infracțională.”

Asta l-a salvat, practic, pe medicul care putea fi în locul lui Adrian Kreiner.

Și după acest al doilea ”eșec”, au primit pontul despre Kreiner (Sibiu). Cum că este foarte bogat și în casă are multe bunuri de valoare. De data asta au schimbat tehnica: l-au filat din podul unei case părăsite care se afla în vecinătate, iar în noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2023 au acționat! Înainte de toate, aceștia au luat pungă și au adunat toate gunoiele pe care le-au produs cât au stat acolo, însă un mic colț rupt dintr-un plic de nes nu l-au văzut. Iar această probă, adunată ulterior de anchetatori, a dus și la identificarea lor, pe baza ADN-ului găsit pe bucata de plastic, prin saliva lăsată.

Au reușit să pătrundă în casa milionarului după ce i-au tăiat curentul, prin garaj, deschizând apoi fereastra lăsată rabatată.

”Din interiorul garajului, toți cei trei inculpați, acționând coordonat și conjugat, au intrat în sufrageria de la parterul locuinței, unde l-au prins pe KREINER ADRIAN, asupra căruia au exercitat multiple acte de violență la nivelul capului, trunchiului, precum și a membrelor, punându-l în imposibilitate de a reacționa”.

Imobilizat, milionarul ar fi încercat să se salveze, însă cei trei indivizi l-au sugrumat, rămânând inconștient.

Fiica lui Kreiner, aflată la etaj, a auzit zgomote, iar când a coborât a rămas șocată.

”Auzind zgomotele produse la parter,  fiica victimei, care se afla în dormitorul tatălui ei situat la etajul 1 al imobilului, a deschis ușa să vadă ce se întâmplă, context în care a observat la parterul locuinței, în dreptul ușii de acces în garaj, pe unul dintre autori care avea o cagulă pe cap, totodată fiind observată și ea de către acel atacator. În acest context partea civilă ####### ####### s-a refugiat în dressing-ul dormitorului respectiv având asupra sa un briceag, de unde, la data de 06.11.2023, la ora 0258, aceasta a apelat Serviciul Național Unic Apeluri de Urgență 112, reușind doar să ceară ajutor în limba engleză indicând în limba română adresa”.

Sub amenințarea unui pistol, agresorii au forțat-o pe fată să le spună unde sunt ascunși banii și toate lucrurile de valoare. Asta în timp ce unul dintre ei furase deja 16 dintre ceasurile pe care le avea afaceristul. Întreaga scenă ar fi durat circa 15 minute, după care bărbații au părăsit locuința.

Adrian Kreiner a fost găsit de polițiști fără puls, însă medicii de pe ambulanță sosiți imediat au reușit restabilirea minimă a semnelor vitale. Din păcate, afaceristul a murit la scurt timp.

